Windows 10 işletim sistemini 'Bulut'tan yükleme dönemi başlıyor
Microsoft'un popüler işletim sistemi Windows 10, yeni bir özellik daha kazanıyor. Henüz test aşamasında olan özellik sayesinde kullanıcılar 'Bulut' üzerinden Windows 10'u indirip cihazlarına yükleyebilecek. Peki bu nasıl mümkün olacak?
Bugüne dek Windows kurulumu yapmak isteyen kullanıcıların CD/DVD, USB hafıza veya harici disk kullanması gerekiyordu. Yani bir şekilde daha önceden indirmiş olduğunuz kurulum dosyasını çalıştırıp Windows'un herhangi bir sürümünün kurulumunu yapabiliyordunuz. Ancak Microsoft'un üzerinde çalıştığı yeni bir özellik, kullanıcıları bu zahmetten de kurtaracak gibi görünüyor. 'Çevrimiçi yükle' özelliği sayesinde kullanıcılar kurulum dosyasıyla artık uğraşmayacak, bu dosyaları depolamak zorunda kalmayacak. Çünkü kullanıcı, doğrudan 'Bulut' üzerinden yükleme dosyasını çalıştırıp kurulum işlemini yapabilecek.
Halihazırda test süreci devam eden özelliğin bulunduğu Windows 10 Insider Preview yapısı, PC'nizi sıfırlamak istediğinizde size "Windows'u indir" seçeneğini sunuyor. Bu sayede internet bağlantınız üzerinden Windows 10'un en son sürümünü indirip, direkt olarak kurabiliyorsunuz. Kurulum için ek bir yedek disk bölümüne veya USB sürücüye ihtiyacınız olmuyor.
Şirket, "Her şeyi sil" seçeneğini kullananların tüm uygulama ve verilerinin silineceğine dikkat çekiyor. Ayrıca bu özelliğin henüz yayınlanmamış bir yazılım üzerinde sunulduğunu ve PC'nizi önizleme sürümündeki bir işleve teslim etmenin iyi bir fikir olmayabileceğini de hatırlatmak gerekiyor. Bu özelliği final sürümüne gelene kadar beklemekte fayda var.
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