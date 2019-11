Windows 10 güncellemesini yükleyenler bu özellikleri artık görmeyecek

Microsoft, az kullanıldığını gördüğü bazı özellikleri Windows 10'dan kaldırmaya hazırlanıyor. Şirketin bir süredir analiz ettiği bu özelliklerden pasife alınacaklardan ilki My People (Kişilerim) ismini taşıyor. Görev çubuğunun sağında bulunan bu uygulama, farklı hesaplardaki kişilerinizi listeliyor ve bu kişilere e-posta, telefon veya Skype üzerinden ulaşmanızı sağlıyor. Kulağa pratik bir işlev gibi gelse de, işlevi neredeyse kimsenin kullanmadığı biliniyor. Bu nedenle Microsoft, işlevin artık geliştirilmediğini ve "gelecekteki bir güncellemeyle kaldırılabileceğini" söylüyor.



Şirketin hedefindeki bir diğer özellik ise Windows To Go... Ardından Print 3D, OneSync, Kırpma Aracı (Snip&Sketch yerine geldi) gibi uygulamalar tarihin tozlu sayfalarına karışacak. Ancak dikkat edileceği üzere bu özellik ve uygulamaların ismini ya hiç duymadınız, ya da çok az kullandınız.



Ancak Microsoft, her zaman verdiği kararı uygulamaya sokmuyor. Örneğin şirketin aynı mantıkta Paint uygulamasını Windows'tan kaldırma girişimi olumsuz sonuçlanmıştı. Zira kullanıcıların Paint'in kaldırılması yönündeki gelişmeye tepki göstermesi, Microsoft'u geri adım atmak durumunda bırakmıştı.