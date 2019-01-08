Windows 10 güncellemesindeki hata Microsoft'a pahalıya patladı
Microsoft'un belli sıklıkta yayınladığı Windows 10 güncellemeleri yer yer kullanıcılar için kabus oluyor, cihazlarda teknik sorunlara yol açıyor. Öyle ki, bu güncellemeler yüzünden yazılım devi Microsoft'un başı Finlandiya ile dertte.
Microsoft'un yayınladığı Windows 10 güncellemeleri bu kez şirketin başını fena halde ağrıtacağa benziyor. Windows 8 gibi işletim sistemlerini kullanıcıların izinleri olmadan “Otomatik güncelleme ile” Windows 10’a yükselten Microsoft'un bu güncellemede yaşanan teknik bir sorun nedeniyle kullanıcıların bilgisayarlarında arıza kayıtları oluşmuş, hatta veri kaybı sorunu yaşanmıştı.
Finlandiya’da yeni bilgisayarı Windows 10 yüklemesi nedeniyle bozulan bir kullanıcı da tüketici mahkemesine başvurarak, hasardan sorumlu tuttuğu Microsoft’tan masraflarını ödemesini istemişti.
Mahkemenin kararı ise yazılım devinin aleyhine oldu. Microsoft’un hasardan sorumlu olduğuna dikkat çeken mahkeme kararı, sorunu yaşayan kişiye Microsoft'un 1100 Euro tazminat ödemesine hükmetti.
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