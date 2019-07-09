Windows 10 güncellemesi kullanıcıların başını yine fena ağrıttı!
Microsoft'un düzenli olarak yayınladığı Windows 10 güncellemeleri, bazen kullanıcılar için hayat kurtarıcı olurken, bazen de olağan çalışan bazı ayarları bozmasından dolayı kullanıcılarına sorun yaşatıyor. Son olarak Mayıs 2019 güncellemesinin kullanıcılara olumsuz yönde yansıyan bir yanı daha ortaya çıktı.
Windows 10 Mayıs 2019 güncellemesiyle beraber gelen yeni bir problem ortaya çıktı. Kullanıcıların şikayetleri ağırlıklı olarak renk ayarlarının ve kalibrasyonun problem yarattığı konusunda ortak paydada buluşuyor. Nvidia'nın forumlarında, Reddit'te ve monitör üreticisi Eizo'nun sitesinde dile getirilen sorun, renklerin yanlış şekilde oluşmasına ve renk gradyanlarında renk bantlarının (dikey çizgilerin) görünmesine yol açıyor. Eizo bu nedenle özellikle renk isabetine ihtiyaç duyanların Mayıs 2019 güncellemesini yüklememelerini öneriyor. Sorunun bazı GPU'larda oluştuğu ve yeni yayınlanan KB4501375 yamasıyla çözüldüğü iddia ediliyor.
Windows 10'da böylesi bir problem yaşıyorsanız kurtulmanın reçetesi de yok değil: Önce Görev Zamanlayıcı'yı açmanız ve ardından WindowsColorSystem'i bulup Calibration Loader görevinin Tetikliyeciler sekmesini seçmeniz gerekiyor.
Bu işlemin ardından 'oturum açarken' sekmesiyle birlikte 'Devre dışı bırak'a tıklayın ve yine aynı işlemi 'kullanıcı oturumuna bağlanırken' için de yapın. Hepsi bu!
Sorun yine düzelmezse yeni Windows 10 güncellemesini beklemekten başka çare görünmüyor.
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