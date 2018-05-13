Windows 10 giriş adı değiştirme nasıl yapılır?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
chip.com.tr
13.05.2018 - 15:00, Son Güncelleme:

Windows 10 giriş adı değiştirme nasıl yapılır?

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Windows 10 giriş adı değiştirme nasıl yapılır?

Windows 10 giriş adı nasıl değiştirilir? İlk bakışta ayarı bulmak zor gibi gelse de aslında oldukça basit bir ayarı var; ancak bunun için iki farklı yol önereceğiz. İşte Windows 10 giriş adı değiştirmenin yolları...

Windows 10 kullanan herkesin bildiği, oturuma giriş yaparken kullanıcı isminin görünmesi bir çok kullanıcıyı rahatsız ediyor. Özellikle halka açık ortamlarda bilgisayarınızın isminizi kolayca ele vermesi, popüler işletim sisteminde her zaman var olan bir sorun. Windows Maalesef Microsoft hesabınızda kullandığınız gerçek adınız yerine bir takma isim kullanmanıza da izin vermiyor. Bu sorunu Microsoft hesabı mı yoksa yerel hesap mı kullanıyorsunuz, ona göre çözmeniz gerekiyor.

Microsoft Hesabı

Giriş ekranında görünen isminizi değiştirmek için Microsoft hesabınızda bulunan isminizi değiştirmekten başka çareniz yok.

Ayarlar uygulamasını açın.
Hesaplar seçeneğine tıklayın.
Bilgileriniz seçeneğine tıklayın.
Microsoft Hesabınızı Yönetin seçeneğini seçin.
Hesap sayfasının tarayıcıda açılmasını bekleyin.
İsminizin altında bulunan Daha Fazla Eyleme gidin.
Profili Düzenleyi seçin.
Açılan yeni sayfada İsmi düzenle seçeneğine tıklayın ve kullanıcı adınızı değiştirin.
Gerçek adınızı çağrıştıran ama tam adınızı ele vermeyen bir isim seçmek isteyebilirsiniz. Ayrıca buradan isminizi değiştirmek tüm Microsoft hizmetlerinde isminizi değiştirecektir.

Windows 10 giriş adı değiştirme nasıl yapılır

Yerel Hesap

Eğer yerel hesap kullanıyorsanız işiniz çok daha kolay:

Kontrol Panelini açın.
Kullanıcı Hesaplarına gidin.
İsmini değiştirmek istediğiniz hesabı seçin.
Hesap adını değiştire tıklayın.
İstediğiniz yeni adı girin.
İsmi değiştire tıklayın.
Son olarak, eğer e-posta adresinizi giriş ekranından kaldırmak istiyorsanız Ayarlar > Hesaplar > Oturum Açma Seçenekleri > Gizlilik sayfasına giderek Hesap detaylarını göster seçeneğini kapatabilirsiniz.

 

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