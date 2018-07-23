Windows 10, 700 milyon sınırında takıldı kaldı!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriWindows 10, 700 milyon sınırında takıldı kaldı!
GeriTeknoloji Windows 10, 700 milyon sınırında takıldı kaldı!
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Teknoloji
23.07.2018 - 06:29, Son Güncelleme:

Windows 10, 700 milyon sınırında takıldı kaldı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Windows 10, 700 milyon sınırında takıldı kaldı!

Windows 10, aradan aylar geçmesine rağmen yaklaştığı söylenen 700 milyon cihaz sınırını aşamadı!

Microsoft, 2018 finansal yılının dördüncü çeyreği için gelir raporunu yayınladı ve Windows 10 ile More Personal Computing (Daha Fazla Kişisel Bilişim) kategorileri genel olarak büyümeye devam etseler de, Windows 10 hâlâ 700 milyon aktif cihaza ulaşmış değil. CEO Satya Nadella'nın gelir toplantısına söylediğine göre yükleme sayısı 700 milyona yakın bir noktada duruyor.

Windows 10'un 700 milyon cihaza yüklenmeye yakın olduğunu ilk olarak Mart ayında, eski Windows lideri Terry Myerson'un veda mektubunda duymuştuk. Microsoft, Build sırasında 700 milyonu aştığını söylemişti ancak daha sonra bu açıklamayı geri çekmişti. Haziran ayında ise firma Windows 10'un 700 milyon cihazın üzerinde olduğunu gerçekten duyurmuş, ancak daha sonra bunun bir yanlışlık olduğunu söylemişti. Kısacası bütün duyuruların bir çeşit karmaşa içerisinde olduğu söylenebilir.

Ancak daha ilginç olan şey ise, Microsoft'un "neredeyse" tanımlaması olabilir. Sonuç olarak neredeyse dört aydır neredeyse 700 milyon cihaz sınırında bulunuyoruz ve bu da ya büyümenin neredeyse durgun olduğunu, ya da Microsoft'un "neredeyse" kelimesini oldukça geniş tanımladığı anlamına geliyor.

Windows 10 ilk tanıtıldığı sırada Microsoft, iki-üç yıl içerisinde işletim sisteminin bir milyarın üzerinde cihazda yüklü olmasını planladığını söylemişti. Firma, bir yıl sonra bu sözünü geri çekerek, bu hedefe ulaşamayacağını söylemişti ve sadece on gün içerisinde üç yıl dolmuş olacak. Görünene göre de Windows 10 üç yaşına girerken 700 milyon aktif cihazda yüklü olup olmadığına yönelik şaşkınlık devam ediyor olacak.

Ne yazık ki Microsoft bu tür bilgiler konusunda çok şeffaf değil. Bu yüzden de gerçekten kaç cihazın Windows 10'u kullandığını görmemiz mümkün olmuyor. Başka bir deyiş ile sayıyı öğrenmek için işletim sisteminin sınırı geçmesini ve firmanın resmi bir duyuru yapması – ve bu duyuruyu da geri çekmemesini – beklememiz gerekecek.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: UNUTULMAZ DOS OYUNLARI

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Windows 10, 700 milyon sınırında takıldı kaldı!

Xiaomi Mi Band 3'e ilgi büyük oldu!

Whatsapp Web hakkında merak ettiğiniz her şey...

Doktora tezi olarak ele aldığı çalışmasıyla ses getirdi