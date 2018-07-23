Windows 10, 700 milyon sınırında takıldı kaldı!

Microsoft, 2018 finansal yılının dördüncü çeyreği için gelir raporunu yayınladı ve Windows 10 ile More Personal Computing (Daha Fazla Kişisel Bilişim) kategorileri genel olarak büyümeye devam etseler de, Windows 10 hâlâ 700 milyon aktif cihaza ulaşmış değil. CEO Satya Nadella'nın gelir toplantısına söylediğine göre yükleme sayısı 700 milyona yakın bir noktada duruyor.

Windows 10'un 700 milyon cihaza yüklenmeye yakın olduğunu ilk olarak Mart ayında, eski Windows lideri Terry Myerson'un veda mektubunda duymuştuk. Microsoft, Build sırasında 700 milyonu aştığını söylemişti ancak daha sonra bu açıklamayı geri çekmişti. Haziran ayında ise firma Windows 10'un 700 milyon cihazın üzerinde olduğunu gerçekten duyurmuş, ancak daha sonra bunun bir yanlışlık olduğunu söylemişti. Kısacası bütün duyuruların bir çeşit karmaşa içerisinde olduğu söylenebilir.

Ancak daha ilginç olan şey ise, Microsoft'un "neredeyse" tanımlaması olabilir. Sonuç olarak neredeyse dört aydır neredeyse 700 milyon cihaz sınırında bulunuyoruz ve bu da ya büyümenin neredeyse durgun olduğunu, ya da Microsoft'un "neredeyse" kelimesini oldukça geniş tanımladığı anlamına geliyor.

Windows 10 ilk tanıtıldığı sırada Microsoft, iki-üç yıl içerisinde işletim sisteminin bir milyarın üzerinde cihazda yüklü olmasını planladığını söylemişti. Firma, bir yıl sonra bu sözünü geri çekerek, bu hedefe ulaşamayacağını söylemişti ve sadece on gün içerisinde üç yıl dolmuş olacak. Görünene göre de Windows 10 üç yaşına girerken 700 milyon aktif cihazda yüklü olup olmadığına yönelik şaşkınlık devam ediyor olacak.

Ne yazık ki Microsoft bu tür bilgiler konusunda çok şeffaf değil. Bu yüzden de gerçekten kaç cihazın Windows 10'u kullandığını görmemiz mümkün olmuyor. Başka bir deyiş ile sayıyı öğrenmek için işletim sisteminin sınırı geçmesini ve firmanın resmi bir duyuru yapması – ve bu duyuruyu da geri çekmemesini – beklememiz gerekecek.



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