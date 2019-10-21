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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
21.10.2019 - 14:50, Son Güncelleme:

WhatsApp'ın rakibi BiP, telefon kapalıyken görüştürecek

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WhatsApp'ın rakibi BiP, telefon kapalıyken görüştürecek

BiP kullanıcıları "Web Arama" özelliği sayesinde artık telefon kapalı olsa dahi internet üzerinden sesli ve görüntülü görüşme gerçekleştirilebilecek.

BiP, kesintisiz iletişime yeni özelliği "web üzerinden sesli ve görüntülü görüşme" ile yeni bir boyut kazandırıyor. Bu özellik sayesinde, diğer uygulamalardan farklı olarak, BiP’i bilgisayarlarından ve tabletlerinden kullananlar da sesli ve görüntülü görüşme yapabilecek. 

Kullanıcılar, şarjları olmadığı zaman ya da telefonları kapalı olduğu zaman da web üzerinden sesli ve görüntülü görüşme yapabilecek, acil durumlarda kesintisiz iletişime BiP üzerinden erişebilecek.

Kullanıcıların web.bip.com adresinden giriş yapmaları ve telefonları üzerinden kullandıkları BiP uygulamasına bilgisayarlarından ya da tabletlerinden erişim sağlamaları gerekiyor. Sonrasında ise BiP üzerinden hem mesajlaşıp hem de sesli ve görüntülü görüşme yapılabiliyor. 

Türkiye’de ve dünyada 192 farklı ülkede, 40 milyondan fazla kullanıcının indirmiş olduğu BiP, dünyadaki benzer uygulamalarla aynı platformda küresel ölçekte rekabet ediyor.

Rakiplerinden farklı olarak daha önce geliştirdiği, 106 farklı dilde anlık çeviri özelliği, kaybolan mesajlaşma, 10 kişiye kadar grup görüntülü görüşme, mesaj gönderir gibi hızlı ve güvenli para transferi, iki telefon numarasını tek telefonda kullanmayı sağlayan İkinci Numaram BiP’te gibi özellikleri ile küresel oyunculardan ayrışan BiP, web üzerinden sesli ve görüntülü arama özelliğiyle de tüm dünyaya açılarak yeni bir hizmeti kullanıma sunuyor.

BiP ayrıca, acil durumlarda yaşanacak operatör şebeke yoğunluğunda da, tüm operatör abonelerine hem mobil hem de web ile data üzerinden ulaşma imkanı tanıması ile de öne çıkıyor. 

Veriyi iyi yönetebilen çağı yakalayacakNesnelerin İnterneti ile birlikte milyarlarca cihaz birbirine bağlanacak, her bir cihazın ürettiği veri ise ‘big data’ yani ‘büyük veri’yi ortaya çıkaracak. Bu kapsamda veri yönetimi konusunda dünyanın önde gelen isimlerinden biri olan Hitachi Vantara’nın Türkiye Genel Müdürü Önder Sönmez, Hitachi Next 2019 zirvesinde Hürriyet’e özel önemli açıklamalarda bulundu.
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