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    Türkiye'den Dubai'deki finale kalan tek isim oldu

    Hürriyet Haber
    27.03.2018 - 18:01 | Son Güncelleme:

    Bölgemiz mobil telekomünikasyon endüstrisini Dubai’de buluşturan 5G MENA Zirvesi, 9-10 Nisan 2018’de gerçekleştirilecek. Etkinlik kapsamında, 5G MENA Ödülleri de sahiplerini bulacak. Yılın Operatör CxO’su (Genel Müdür Yardımcısı) ödülüne aday olan Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ayşem Ertopuz, bu kulvarda ülkemizden finale kalan tek isim oldu.

    Başvuruların altyapıdan yeni nesil teknolojilere 6 ayrı kategoride değerlendirildiği organizasyonda, ayrı bir kategoride de halk oylamasıyla Yılın Operatör CxO’su da (Genel Müdür Yardımcısı) belirleniyor. Mobil telekomünikasyon endüstrisinde başarılı işlere imza atarak fark yaratan isimleri belirleyen bu özel kategori için finalistler belirlenmiş durumda. Kategoride oylama için finale kalan 6 isimden biri de Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ayşem Ertopuz oldu. Bu kategoride ülkemizden finale kalan tek isim olan Ertopuz, etkinlikte hem Turkcell’i hem de ülkemizi temsil edecek. Ayşem Ertopuz, Turkcell’de BiP, fizy, Lifebox, TV+, Yaani ve Dergilik gibi milyonlarca kişinin kullandığı uygulamaların geliştirilmesinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı pozisyonunda. 

    Yılın Operatör CxO’su Ödülü için oylamalar 9 Nisan 2018, Pazartesi gününe kadar sürecek.  Oylama ardından belirlenecek isim aynı tarihte düzenlenecek törenle ödülünü alacak.

    Etiketler: dubai , ödül
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