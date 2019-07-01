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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
01.07.2019 - 13:53, Son Güncelleme:

Türkiye'de Google'a giren en çok ne arıyor?

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Türkiye'de Google'a giren en çok ne arıyor?

Google, 24 Haziran-1 Temmuz 2019 tarihlerinde Türkiye genelinde en çok yapılan aramaları paylaştı. Bakın en çok arananlarda neler var neler?

Google, arama sonuçlarını paylaştı. Buna göre Türkiye G20 Zirvesi ve yeni askerlik sistemi yoğun bir şekilde aranırken, Gazi Koşusu da listede yer aldı. İşte Google'da 24 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde en çok yapılan aramalar:

Türkiye G20 Zirvesi

Suriye, İdlib son dakika

LGS Tercih Kılavuzu 2019

Yeni askerlik sistemi

Libya

DGS 2019

İŞKUR öğrenci, Sosyal Çalışma Programı

Gazi Koşusu

Kurban Bayramı ne zaman?

Ezgi Eyüboğlu, Kaan Yıldırım

Nagehan Alçı

Kazım Koyuncu

Selin Ciğerci

Canan Kaftancıoğlu

Ben Fero

Hayri Baraçlı

Mia Khalifa

İmamoğlu mal varlığı

Yeni kabine, yeni kabine değişikliği

İkitelli

Feyza Gündüz

Osman Öcalan

Feyza Aktan, Özcan Deniz

Mevlüt Demiryay

Ahmet Davutoğlu

YKS sonuçları ne zaman açıklanır?

Ebru Şahin

Daron Acemoğlu

Naci Ağbal

Ankara deprem

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