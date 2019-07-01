Türkiye'de Google'a giren en çok ne arıyor?
Google, 24 Haziran-1 Temmuz 2019 tarihlerinde Türkiye genelinde en çok yapılan aramaları paylaştı. Bakın en çok arananlarda neler var neler?
Google, arama sonuçlarını paylaştı. Buna göre Türkiye G20 Zirvesi ve yeni askerlik sistemi yoğun bir şekilde aranırken, Gazi Koşusu da listede yer aldı. İşte Google'da 24 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde en çok yapılan aramalar:
Türkiye G20 Zirvesi
Suriye, İdlib son dakika
LGS Tercih Kılavuzu 2019
Yeni askerlik sistemi
Libya
DGS 2019
İŞKUR öğrenci, Sosyal Çalışma Programı
Gazi Koşusu
Kurban Bayramı ne zaman?
Ezgi Eyüboğlu, Kaan Yıldırım
Nagehan Alçı
Kazım Koyuncu
Selin Ciğerci
Canan Kaftancıoğlu
Ben Fero
Hayri Baraçlı
Mia Khalifa
İmamoğlu mal varlığı
Yeni kabine, yeni kabine değişikliği
İkitelli
Feyza Gündüz
Osman Öcalan
Feyza Aktan, Özcan Deniz
Mevlüt Demiryay
Ahmet Davutoğlu
YKS sonuçları ne zaman açıklanır?
Ebru Şahin
Daron Acemoğlu
Naci Ağbal
Ankara deprem
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