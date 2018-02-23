Turkcell "Akıllı Otopark" dönemini başlattı

Ericsson ile birlikte tasarlanan Akıllı Otopark Projesi projesisi Türkiye ve dünyada bu alanda kullanıcı deneyimi sunulan ilk sistem olma özeliğine sahip bulunuyor.

Akıllı Otopark, iOS ve Android akıllı terminaller ile kullanıcıların otopark yer durumu kontrolü, park yeri rezervasyonu, otopark giriş, park yeri konum kaydı, çıkış ve uygulama üzerinden mobil ödeme gibi işlemleri gerçekleştirebiliyor. Bu özellikler sayesinde kullanıcılar araçlarından inmeden veya ödeme noktasına gitmeden çok hızlı bir şekilde otopark alanlarına giriş-çıkış yapabiliyor. Uygulamayla kullanıcılar, araçlarını park ettikleri yeri hatırlamak zorunda da kalmıyor.

Turkcell ve Ericsson Türkiye Ar&Ge mühendisleri tarafından geliştirilen Akıllı Otopark Projesi'nde, 4.5G şebekesi üzerinden sensörler aracılığıyla iletişim kuruluyor.

Projede, Turkcell'in mobil ödeme platformu Paycell kullanılıyor. Otopark sorunu olan kalabalık şehirlerde kullanılacak bu yeni teknoloji sayesinde hızla iletişim kuran sensörler ile otoparklarda önceden yer rezerve edilerek zamandan ve yakıttan tasarruf sağlanabiliyor.

Dar Bant Nesnelerin İnterneti (NB-IoT) teknolojisi, mevcut 4.5G altyapısı kullanarak, geniş kapsama, düşük güç tüketimi sunuyor. Birçok sektörde yenilikçi çözümün önünü açacak olan bu teknoloji ile tarımdan ulaşıma, çevreden eğitime sayısız alanda yaşama katkı sağlayacak çözümler üretilmesi hedefleniyor.

"Benzeri örnekleri çoğaltmayı hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Dar Bant-Nesnelerin İnterneti (NB-IoT) teknolojisi ile ilgili yürüttükleri çalışmalara tıpkı diğer alanlarda olduğu gibi hız kesmeden devam ettiklerini son olarak genel müdürlük binası otoparklarında hayata geçirdikleri Turkcell Akıllı Otopark aracılığı ile çalışanlar ve misafirler Genel Müdürlük binasındaki otoparkların durumunu anlık gözlemleyebildiğini, otoparka gelmeden önce kendilerine park yeri rezerve edebildiğini belirtti.

Terzioğlu, "Çözümün ticari uygulamasında bahsettiğimiz bu özelliklerin yanı sıra kullanıcılar araçlarından inmeden otoparka giriş ve çıkışlarında Turkcell Paycell ile ödeme yapabilecek. Ericsson ile işbirliği içinde tamamen Türk mühendisler tarafından geliştirilen bu yerli çözümü ülkemizde yaygınlaştırmak ve benzeri örnekleri çoğaltmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ericsson Türkiye Genel Müdürü Ralf Pichler da Dar Bant-Nesnelerin İnterneti (NB-IoT) teknolojisini kullanarak, Turkcell ve Ericsson mühendisleri tarafından ortak gerçekleştirilen Turkcell Akıllı Otopark çözümünü uçtan uca gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını kaydetti.

Pichler, "Türkiye’de Nesnelerin İnterneti alanında Türk mühendislerimiz ve yerel iş birliklerimiz aracılığı ile birçok proje üzerinde çalışıyoruz. Bu projeler ile birlikte yerel iş birliklerimizi Ericsson ekosisteminin bir parçası haline getirerek yerelden-globale teknoloji ihracatı yaratma hedefimizde önemli bir aşamayı daha başarılı ile tamamladık." ifadelerine yer verildi.