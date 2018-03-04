Sürücüsüz otomobiller kapınıza pizza getirecek!

Ford'un, ABD'de 2021'de kendini süren taksi ve gönderi aracı filosu hazırlama planı için üç senesi kaldı. Ama firma şimdi, kendini süren araçlarının Miami yollarını dolaştığını, etrafın haritasını çıkardığını ve pizza gönderilerine yardım ettiğini söyledi. Böylece bir şehir için firma, amacına ulaşmış oluyor. Ama daha çok fazla şehir var.

Miami'nin belediye başkanı, Ford'un Miami Sahili'ni otonom test sürüşü için kullanmasına izin verdi. Ford tarafından geçen sene satın alınan bir firma olan Argo, arabalar için yapay zeka teknolojisi geliştiriyor. Eski Google ve Uber mühendisleri ve robot uzmanları tarafından kurulan firmanın yapay zekası, Ford'un arabalarında kullanılıyor. Ama şimdilik, güvenlik için direksiyonun arkasında sürücüler de bulunuyor.

Geceleri bu arabalar, Miami'nin hemen dışında olan Ford'un ilk "otonom araç operasyonu terminali"ne giderek burada bakım ve onarım görüyorlar. Ne kadar otonom arabanın ortalarda dolaştığı bilinmiyor, ama firma, sadece Miami'de zamanla binlerce otonom araba bulundurmayı umuyor.

Ford, Argo teknolojisini ve arabalarını Domino's gibi ticari partnerleri ile de paylaşıyor. Şimdilik Domino's, kendini süren araba "kılığında" Ford Fusion Hibrit'ler kullanıyor. Sürücüler boyalı camların arkasından, müşterilerin insansız gönderi deneyimine nasıl tepki verdiklerini gözlemliyorlar. Domino's, zamanla gerçek otonom araçlara geçmeyi planlıyor.



