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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
01.07.2019 - 07:00, Son Güncelleme:

Robotlar dünyayı nasıl değiştirir?

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Robotlar dünyayı nasıl değiştirir?

Sürücüsüz arabalar, ağır sanayide çalışan robotlar, haber sunan, temizlik yapan, çocuk bakan hatta polis ve eczacı robotlar derken işleri yavaş yavaş robotlara devrediyoruz. Yapay zekâ, makine öğrenimi, enerji depolama alanındaki gelişmeler robotların hayatımıza girişini hızlandırıyor. Geçen hafta Oxford Economics tarafından yayınlanan yeni bir rapor, şu an insanlar tarafından yapılan yaklaşık 2 binden fazla işin gelecek on yılda kaybolabileceğini, küresel işgücünün yaklaşık yüzde 8,5’inin 2030 yılına kadar robotlara devredebileceğini ileri sürüyor.

Oxford CEO ve baş Ekonomisti Adrian Cooper, “Robotlar Dünyayı Nasıl Değiştirir” başlıklı raporda, dünyada robot kullanımının önümüzdeki 20 yıl içinde artacağına ve 2030 yılına kadar robot sayısının 20 milyona ulaşacağına dikkat çekiyor. Rapora göre bu robotların yaklaşık 14 milyonun ise Çin’de konumlanması bekleniyor.  Bu, önümüzdeki dönemde Çin’in otomasyonda hızla yükseleceği anlamına geliyor. Otomasyondaki yükseliş ekonomik açıdan katkı sağlıyor gibi görünse de bu gelişmelerin gelir eşitsizliğini arttıracağı da yine raporda ele alınan konular arasında. 

Hizmete giren her bir robot ortalama 1,6 insanın işini elinden alıyor

Hizmete giren her bir robotun, düşük gelirli bölgelerde ortalama 2.2 çalışanın, daha yüksek gelirli bölgelerde ortalama 1.3 çalışanın yerini alacağı tahmin ediliyor. Rapor, endüstriyel robotların dünyadaki gelişmiş ekonomilerdeki üretim istihdamını azalttığına değiniyorsa da robotlaşma çeşitli nedenlerden ötürü henüz hizmet sektöründe yeterince ilgi görmüyor. Ayrıca başka istihdam alanları açtığı da görülüyor. Makinelerin samimiyet, insani ilişkiler, yaratıcılık ve sosyal zekâ gerektiren hizmet sektöründeki mesleklerin yerine geçmesinin diğer mesleklere göre daha zor olacağı belirtiliyor. 

Raporda, işlerini robotlara devreden çalışanların tepkilerine hazırlıklı olunması için politikacılar da uyarılıyor. Bireylerin duruma uyum sağlamalarına yardımcı olunması için daha adil kazanç paylaşımının teşvik edilmesi öneriliyor. Sancılı olabilecek bu süreçte politikacılardan işverenlere, eğitimcilerden işçilere kadar herkesin görev alarak değişim sürecinde aktif rol alması gerektiği de vurgulanan bir diğer konu. Hayat boyu öğrenmenin ve mesleki açıdan farklı eğitimler ile bireylerin kendilerini geliştirmesinin gerekliliği de altı çizilen önemli bir konu.

Sağlık sektörü de robotlaşıyor

Uluslararası Robotik Federasyonu verilerine göre, tıbbi robot satışları 2018'de bir önceki yıla göre %49 artarak 4,400 adede ve toplamda 1,9 milyar dolar değere ulaştı. Dünya Sağlık Örgütü, 2050 yılına kadar 60 yaş üstü dünya nüfusunun %12'den %22’ye çıkacağını tahmin ediyor.  Birçok ülke yaşlılara yardım etmek için bakım sağlayacak işçiler konusunda ciddi bir sıkıntı yaşıyor. Bu nedenle robotların bu alanda daha yaygın kullanılacağı düşünülüyor. Hekimlerin cerrahi ve tanı koymada kullandığı cihazlar da düşünüldüğünde sağlık sektörünün geleceğini hızlı bir dönüşüm bekliyor. 

Serap TORUN
twitter.com/seraptorun73

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