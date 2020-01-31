Ortaçağ savaşçılarının gizemli mezarları pek çok sırrı gün yüzüne çıkardı

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Polonya'da ortaya çıkarılan dört gizemli mezar, ortaçağ savaşçılarıyla ilgili pek çok gizemi de açığa çıkarıyor. Kuzey Polonya'da yer alan Cieple köyünde 11. yüzyıla ait mezarların bulunduğunu belirten araştımacılar, askerlerin gömülü kalıntılarını ve eşyalarını incelediler. Bunun sonucunda da savaşçıların İskandinav kökenli oldukları keşfedildi.

Donanımlı bir şekilde dört oda mezar bulunduğunu belirten Gdansk Arkeoloji Müzesi'nden Dr. Sławomir Wadyl, bedenlerin yanında bulunan silah ve binicilik aletlerine bakılarak muhtemelen savaşçı olduklarını ifade etti. Ayrıca Wadyl, mezarlığın orta kısmını gömülen kişilerin, mezar ve ekipmanlarının yapısından anlaşılacağı gibi sosyal yaşamdaki seçkin kişileri temsil ettiğini de ekledi.

Mezarlarda bulunan aletlerin birtakım seçkin biniciye ait olduğu ama bunun savaşçı oldukları anlamına gelmediği belirtildi. Arkeologlar mezarlarda kılıç ve mızrağın yanı sıra bıçak, ağırlık ölçekleri, tarak, metal, ahşap mutfak eşyaları ve metal süslemeler gibi çeşitli nesneler de buldular. Wadyl, mezarların ikisinde bulunan ağırlık ölçekleri nedeniyle o dönemlerde erkeklerin yerel yönetim için vergi toplamış olabileceğini de ifade etti. Ayrıca, bu tarz mezarların İskandinavya ve Doğu Avrupa'da da sıklıkla bulunduğuna dikkat çekti.

Son dönemlerde Polonya'da yapılan ortaçağ keşifleri bir hayli dikkat çekiyor. Yakın zamanda da Vistula Nehri'nde Ortaçağ'a ait bir gemi bulundu. 37 metre uzunluğunda ve 6 metre genişliğinde olan gemi, Varşova'nın kuzeyinde bulundu. Diğer taraftan da, Baltık Denizi'ndeki iki Viking gemisi de Norveç'te yapılan en ilginç keşiflerden biriydi.