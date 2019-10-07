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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
07.10.2019 - 07:26, Son Güncelleme:

Online dizi ve film platformlarına ilgi artıyor, rekabet büyüyor

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Online dizi ve film platformlarına ilgi artıyor, rekabet büyüyor

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de online yayın platformlarından dizi ve film izleme alışkanlığı hızla artıyor. Özellikle gençler, televizyon kanallarındaki yapımları takip etmek yerine Netflix, blutv, beIN CONNECT, Turkcell TV+ ve Tivibu gibi ücretli platformları kullanmayı ve ilgi alanlarına göre tematik içerikleri tüketmeyi tercih ediyor. Peki sektöre dair rakamlar ne gösteriyor, kullanıcıların ilgisi nasıl yorumlanmalı; gelin birlikte değerlendirelim…

Genel tabloyu özetlemek gerekirse, araştırmalara göre Türkiye’de internet kullanıcılarının %75’i online yayın platformlarından haberdar ve en az birinin içeriklerini düzenli olarak takip ediyor. Bu platformlar arasında Netflix bir adım öne çıkıyor. Yine rakamlarla devam edersek, her 10 kişiden 8’i Netflix’i biliyor. Özellikle gençlerin bu platformla duygusal bağ kurduğunu söylemek bile mümkün. Gerekçeleri ise platformun yenilikçi, teknolojik, zengin içerikli, popüler ve prestijli olması. Aslında sektöre getirdiği bakış açısı düşünülürse, Netflix’in hedef kitlesinde yarattığı bu etkiyi doğal bir sonuç olarak değerlendirebiliriz.

Bilinirlik ve kullanım oranları paralel değil

Bilinirlik olarak Netflix’e en yakın platformlar Tivibu ve blutv. Bu iki platformu da puhutv takip ediyor. Tüketici araştırmalarına göre Tivibu %76 bilinirliğe ulaşma başarısını göstermesine rağmen sadece %18 kullanım oranına sahip. Özellikle Tivibu 25 yaş üstü kullanıcılar tarafından daha çok biliniyor. blutv'de ise bu oranlar %63 bilinirliğe karşı, %14 kullanım olarak karşımıza çıkıyor. puhutv bilinirlikte 4. sırada olmasına rağmen kullanımda 2. sırada yer alma başarısını gösteriyor. Yine sektörün paydaşlarından olan Turkcell TV+’ın da bilinirliğinin az olmasına rağmen, kullanım oranının ve memnuniyetin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Kullanıcılar,  Turkcell TV+’ın arayüzünün ve kullanım kolaylığının tercih sebeplerinde etkili olduğunu vurguluyor. 

Aboneler ve abone olmayan izleyiciler…

Gelelim abonelik oranlarına… Türkiye’de kullanıcıların %46’sı kendisine ait bir online yayın platformu aboneliğe sahip. Özellikle Netflix, Turkcell TV+, Tivibu, beIN CONNECT gibi platformlarda kullanıcılar kendi hesaplarını kullanıyor. blutv’ye baktığımızda ise başkasının aboneliğini kullanım oranı yüksek. Genel yorumlara bakıldığında, kullanıcılar Netflix ve Turkcell TV+ için verilen abonelik ücretlerinin  verdikleri paraya değer olduklarını düşünüyor. D-SMART ve Film Box’ta ise tam tersi bir durum söz konusu. Bu platformlar için ödenen ücretlerin tam olarak istenen hizmete karşılık gelmediği düşüncesi hakim. Netflix dışındaki diğer platformların kullanıcıları %27 oranında ilerleyen süreçte Netflix’e geçmeyi düşünüyor. %20’si ise, mevcut platformlarından memnun. Yine Netflix kullanıcılarının %28’i duygusal bağ kurdukları platformlarına sadık kalarak, önümüzdeki süreçte de farklı bir platforma geçmeyi düşünmediklerini belirtirken, %21’i blutv’ye geçebileceğini belirtiyor. Turkcell TV+ ve blutv kullanan her iki kişiden birisi, ilerleyen zamanlarda Netflix’e geçeceğini söylüyor. Netflix’ten sonra en sadık kullanıcı sahip yayın platformu ise beIN CONNECT.

Rekabette doğru hamleler yapan dengeleri değiştirir

Genel tabloya baktığımızda online dizi ve film platformlarına olan ilginin artarak devam ettiğini görüyoruz; ancak kullanıcı taleplerinin de göz ardı edilmemesi şart. Çünkü Pazar geniş ve beklentiler karşılanmadığı noktada, alternatifler mevcut. Hepsi bir yana, televizyon kanallarının yıllardır en büyük reyting kaynağı olan dizi ve filmler artık cazip gelmiyor. Bol reklam, standart konular, ünlü oyuncu takıntısı, amacını aşan senaryolar, uzayıp giden sezonlar… Gençleri kaybeden televizyon kanalları bakalım online yayın platformlarına karşı bir hamle yapabilecek mi, ‘izleyip’ göreceğiz.

Şinasi Furkan AVCI
twitter.com/snsfrknvc

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