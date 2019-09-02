Microsoft'tan arayüz sürprizi: Windows 10'un görünümü değişiyor
Yazılım şirketi Microsoft, milyonlarca bilgisayarda yüklü bulunan Windows 10 işletim sistemi için bu kez arayüz değişikliğine gitmeye karar verdi. Peki kullanıcıları nasıl bir arayüz bekliyor?
Windows 10, sadece standart bir bilgisayarda değil, pek çok farklı cihazla da uyumlu olarak çalışan bir işletim sistemi. Şirketin kendi ürettiği Microsoft Surface serisinde kullanıcılara daha iyi bir deneyim sunmak isteyen şirket, bu cihazlar özelinde arayüzde bazı iyileştirmeler yapmayı planlıyor. Örneğin 2-in1 tablet modunda klavyeyi söktüğünüzde veya arkaya katladığınızda görünen arayüzde bazı tasarım değişiklikleri yaptı.
Buna göre arayüz, tablet modunda tam ekran Başlat Menüsü yerine, masaüstü öğelerini daha çok gösterecek. Tablet modunda masaüstü görünür kalacak, bu sırada tablete özel birkaç ayarlama de sunulacak.
Bunun yanı sıra dokunmatik ekran kullanımını daha da kolaylaştırmak adına görev çubuğu simgelerinin aralığını artıran şirket, arama kutusunu düğmeye dönüştürürken, Dosya Gezgini arayüzünde de kayda değer iyileştirmeler yapıldı.
Yapılacak değişikliğin kısa süre içinde kullanıcılara sunulması bekleniyor.
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