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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
02.09.2019 - 08:37, Son Güncelleme:

Microsoft'tan arayüz sürprizi: Windows 10'un görünümü değişiyor

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Microsoft'tan arayüz sürprizi: Windows 10'un görünümü değişiyor

Yazılım şirketi Microsoft, milyonlarca bilgisayarda yüklü bulunan Windows 10 işletim sistemi için bu kez arayüz değişikliğine gitmeye karar verdi. Peki kullanıcıları nasıl bir arayüz bekliyor?

Windows 10, sadece standart bir bilgisayarda değil, pek çok farklı cihazla da uyumlu olarak çalışan bir işletim sistemi. Şirketin kendi ürettiği Microsoft Surface serisinde kullanıcılara daha iyi bir deneyim sunmak isteyen şirket, bu cihazlar özelinde arayüzde bazı iyileştirmeler yapmayı planlıyor. Örneğin 2-in1 tablet modunda klavyeyi söktüğünüzde veya arkaya katladığınızda görünen arayüzde bazı tasarım değişiklikleri yaptı.

Buna göre arayüz, tablet modunda tam ekran Başlat Menüsü yerine, masaüstü öğelerini daha çok gösterecek. Tablet modunda masaüstü görünür kalacak, bu sırada tablete özel birkaç ayarlama de sunulacak.

Microsofttan arayüz sürprizi: Windows 10un görünümü değişiyor

Bunun yanı sıra dokunmatik ekran kullanımını daha da kolaylaştırmak adına görev çubuğu simgelerinin aralığını artıran şirket, arama kutusunu düğmeye dönüştürürken, Dosya Gezgini arayüzünde de kayda değer iyileştirmeler yapıldı. 

Yapılacak değişikliğin kısa süre içinde kullanıcılara sunulması bekleniyor.

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