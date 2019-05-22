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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
22.05.2019 - 16:28, Son Güncelleme:

Lise öğrencisinden "kör nokta uyarı sistemi"

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Lise öğrencisinden "kör nokta uyarı sistemi"

Zonguldak'ta bir lise öğrencisi, motosiklet sürücüleri için "kör nokta uyarı sistemi" tasarladı.

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'ın himayesinde gerçekleştirilen "1'inci Kodlazon Festivali" kapsamında valilik binası önünde düzenlenen törende, Mesleki Eğitim Merkezi Elektronik Bölümü öğrencisi Hasan Barış Karakaş'ın motosiklet kullanıcıları için geliştirdiği "kör nokta uyarı sistemi" ilgi odağı oldu.

Karakaş, gazetecilere, proje fikrinin geçen yılın eylül ayında yaptığı bir trafik kazası sonucu ortaya çıktığını söyledi. 

Motosikletin şasesine monte edilen elektronik ana kartın içinde iki sensörün yanı sıra bir mikro denetleyici olduğunu anlatan Hasan Barış Karakaş, şöyle konuştu:

"Bu sensörlerin biri açı sensörü, diğeri darbe sensörüdür. Örneğin motosiklet, sürtünme derecesinde bir açıda yere yattığı zaman bu sürücünün kaza yaptığı veya motosikleti sürttüğü anlamına geliyor. Kaza anında herhangi bir uzvunuzu kaybettiğiniz zaman yardım isteyemiyorsunuz, bilinciniz kapalı olabiliyor ya da çevrenizde size yardım edebilecek kimse olmayabiliyor. Bu durumda kaza yapan kişi kaderiyle baş başa kalmış oluyor. Biz bu durumu en aza indirebilmek için böyle bir sensör geliştirdik."

Karakaş, sensörlerin darbe alması durumunda android uygulama sayesinde kaza anında cep telefonuna bağlanıldığını anlatarak, "Telefona daha önce kaydettiğiniz bir numara ile motosiklet üzerindeki kart haberleşiyor. Darbe sensörü alarm verdiği zaman telefon rehberinizde daha önce tanımladığınız kişiye konumunuz mesaj olarak gidiyor. Ayrıca 80 karaktere kadar mesaj da gönderilebiliyor. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde yapılan bir yarışmada Zonguldak 2'ncisi olduk. Bu yarışmayla birlikte teknoparkta ön kuluçka girişimcilik ödülü aldık. Aynı zamanda patent masterimiz de teknopark tarafından karşılanıyor. Bu sayede yerli bir teknoloji geliştirmiş oluyoruz. Projenin yüzde 80'ini kendi imkanlarımızla yaptık." ifadelerini kullandı.

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