Google ve Huawei arasında soğuk rüzgarlar esiyor

Ancak geçtiğimiz aylarda Trump yönetimi, Huawei'in ürünlerini diğer ülkelere casusluk yapmak için kullanabileceğini söyledi. Şirket, Çin hükümeti tarafından kontrol edilmekle suçluyorlar. Huawei ise casusluk iddialarını defalarca reddetti. Ancak ABD yönetimi ikna olmuş görünmüyor.



Konuya Çin halkı açısından bakarsak, zaten sansürlü internet kullanan halk pek çok Google ürününden faydalanmadığı için bu çok sarsıcı olmayabilir ama dünya pazarında iyi bir konumlanma isteyen Huawei için son derece tatsız bir durum. Oysa Huawei, 2019 yılının ilk çeyreğinde IDC (International Data Corporation) verilerine göre 59,1 milyon ünite ürün sattı ve birçok rakibini geride bıraktı. Huawei'nin kurucusu ve CEO'su Ren Zhengfei, konuya tedbirli yaklaşıyor. Çin basınında markasının bundan etkilenmeyeceği yönünde açıklamalarda bulunurken öte yandan China Daily’nin haberine göre "Şu anda ABD şirketlerinden satın alınan çipleri yapabiliriz, ancak bu, onlardan çip almayı durduracağımız anlamına gelmez. Bunun yerine birlikte büyümemiz gerekir." dedi.



Google ile dirsek temasındayız



Huawei son yıllarda Çin’in dünya çapında yükselen değeri olarak görülüyor. Şirket 5G’de de oldukça iddialı. Ancak yıllardır ABD’ye dijitalde kapılarını yarı açık tutan Çin, şimdi ABD’nin kapanan kapısı ile karşı karşıya. ABD ile Çin arasında ticari açıdan soğuk rüzgarlar esiyor. Belki de bu, dünyanın Google’a alternatif bir güç oluşturulma düşüncelerini de yeniden gündeme taşıyabilir. Zira pek çok sektör şu an Google’a göbeğinden bağlı durumda. Çünkü hepimiz her gün onu kullanıyoruz, reklam verenlerden yayınlayanlara, alışverişe, sağlığa kadar her yerde Google ile dirsek temasındayız.

Alt yazıyı da okumak lazım



İki ülke arasındaki ticari gerginlik nerede bitecek bunu hep birlikte göreceğiz ancak burada biraz da alt yazıyı okumak gerekiyor. Ortadaki tablo geleceğin teknolojide olduğunun ve bu alanda pastada pay sahibi olmanın, teknoloji üreten bir ülke olmanın önemini bir defa daha kanıtlıyor. Konuyu sadece ABD ve Çin olarak düşünmemek gerekiyor. Bu yaşananlar bir gün her ülke için geçerli olabilir. Konuya en yalın hâliyle ticaret noktasından bakarsak eğer, elde bulunan güçlü kartların önemini bir defa daha görürüz. Başka ülkelere ürününüzü satmak mı istiyorsunuz, eğer güçlüyseniz ya alırlar ya da aldırırsınız! Tüketmekten çok üreten bireyler olmak işte bu yüzden çok önemli.



Serap TORUN

Twitter: @seraptorun73