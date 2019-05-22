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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
22.05.2019 - 06:08, Son Güncelleme:

Google ve Huawei arasında soğuk rüzgarlar esiyor

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Google ve Huawei arasında soğuk rüzgarlar esiyor

Hafta başında Android İşletim Sistemi’nin geliştiricisi Google’ın çatı şirketi Alphabet’in, Çinli teknoloji şirketi Huawei’e uyguladığı yaptırım gündeme oturdu. Trump’ın açıklamaları ardından gelen yaptırıma göre, Huawei’in Google’ın pek çok hizmetine erişimine izin verilmeyeceği açıklandı. Ardından yapılan görüşmeler ile Amerika, Çin’e 90 günlük geçici lisans ile süre tanıdı. Aslında olayların dayandığı nokta bir ticaret anlaşması.

Ancak geçtiğimiz aylarda Trump yönetimi, Huawei'in ürünlerini diğer ülkelere casusluk yapmak için kullanabileceğini söyledi. Şirket, Çin hükümeti tarafından kontrol edilmekle suçluyorlar. Huawei ise casusluk iddialarını defalarca reddetti. Ancak ABD yönetimi ikna olmuş görünmüyor.

Konuya Çin halkı açısından bakarsak, zaten sansürlü internet kullanan halk pek çok Google ürününden faydalanmadığı için bu çok sarsıcı olmayabilir ama dünya pazarında iyi bir konumlanma isteyen Huawei için son derece tatsız bir durum. Oysa Huawei, 2019 yılının ilk çeyreğinde IDC (International Data Corporation) verilerine göre 59,1 milyon ünite ürün sattı ve birçok rakibini geride bıraktı. Huawei'nin kurucusu ve CEO'su Ren Zhengfei, konuya tedbirli yaklaşıyor. Çin basınında markasının bundan etkilenmeyeceği yönünde açıklamalarda bulunurken öte yandan China Daily’nin haberine göre "Şu anda ABD şirketlerinden satın alınan çipleri yapabiliriz, ancak bu, onlardan çip almayı durduracağımız anlamına gelmez. Bunun yerine birlikte büyümemiz gerekir." dedi.

Google ile dirsek temasındayız

Huawei son yıllarda Çin’in dünya çapında yükselen değeri olarak görülüyor. Şirket 5G’de de oldukça iddialı. Ancak yıllardır ABD’ye dijitalde kapılarını yarı açık tutan Çin, şimdi ABD’nin kapanan kapısı ile karşı karşıya. ABD ile Çin arasında ticari açıdan soğuk rüzgarlar esiyor. Belki de bu, dünyanın Google’a alternatif bir güç oluşturulma düşüncelerini de yeniden gündeme taşıyabilir. Zira pek çok sektör şu an Google’a göbeğinden bağlı durumda. Çünkü hepimiz her gün onu kullanıyoruz, reklam verenlerden yayınlayanlara, alışverişe, sağlığa kadar her yerde Google ile dirsek temasındayız.

Alt yazıyı da okumak lazım

İki ülke arasındaki ticari gerginlik nerede bitecek bunu hep birlikte göreceğiz ancak burada biraz da alt yazıyı okumak gerekiyor. Ortadaki tablo geleceğin teknolojide olduğunun ve bu alanda pastada pay sahibi olmanın, teknoloji üreten bir ülke olmanın önemini bir defa daha kanıtlıyor. Konuyu sadece ABD ve Çin olarak düşünmemek gerekiyor. Bu yaşananlar bir gün her ülke için geçerli olabilir. Konuya en yalın hâliyle ticaret noktasından bakarsak eğer, elde bulunan güçlü kartların önemini bir defa daha görürüz.  Başka ülkelere ürününüzü satmak mı istiyorsunuz, eğer güçlüyseniz ya alırlar ya da aldırırsınız! Tüketmekten çok üreten bireyler olmak işte bu yüzden çok önemli.

Serap TORUN
Twitter: @seraptorun73

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