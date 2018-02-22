Facebook Messenger'a kullanışlı özellik!

Facebook'un Messenger uygulamasında kullanıcıların, uygulamaya girdikten sonra, bir arkadaşıyla temasa geçmesi yani araması için önce bir sohbet grubu oluşturması ve ardından sohbete dahil olacak kişi varsa eklemesi gerekiyordu. Şirket, bu durumu ortadan kaldıracak hamleyi yaptı.

Yeni güncellemeyle birlikte, önceden açmış olduğunuz sohbet grubu ve şu anda da devam eden konuşmalara kişi eklemek için bir buton ortaya çıktı. O buton sayesinde kullanıcılar, rahatlıkla kişi ekleyebilecek. Ayrıca, bu görüşmelerde, filtreler de kullanılabiliyor. Bu özellikten yararlanmak isteyen iOS ve Android kullanıcılarının, Messenger'ın sun güncellemesini aktifleştirmesi gerekiyor.