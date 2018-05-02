Facebook Messenger artık çeviri yapabilecek!
Facebook'un ev sahipliğinde düzenlenen F8 Geliştirici Konferansı'nda tanıtılan M Suggestions adındaki özellik sayesinde Facebook Messenger kullanıcılarına çeviri özelliği sunulacak.
Facebook'un her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği F8 Geliştirici Konferansı halen devam ediyor. Bu etkinlik kapsamında şirket, yeni özelliklerini kullanıcılarına duyuruyor. Tanıtılan M Suggestions adındaki asistan, Messenger kullanıcılarına hitap ediyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, Messenger üzerinden çeviri yapabilecek.
Facebook Marketplace üzerinden kullanıcıların kullanımına açılacak olan bu özelliğin, İspanyolca ve İngilizce dilleri arasında çeviri yapabilen bir uygulaması zaten bulunuyor. Son olarak, önümüzdeki haftalarda ABD'deki kullanıcılara da sunulacak olan bu asistan, zamanla farklı ülkelerde, farklı dil seçenekleriyle tüm dünyaya hitap edecek.
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