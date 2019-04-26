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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
26.04.2019 - 07:34, Son Güncelleme:

Facebook hikayeleri 'tutmaz' denildi, 500 milyonu devirdi!

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Facebook hikayeleri 'tutmaz' denildi, 500 milyonu devirdi!

Sosyal medya devi Facebook, Instagram'ın ardından Hikayeler özelliğini Facebook'a taşımış ve kullanıcıların 'tutmaz' yorumlarıyla karşılaşmıştı. Ancak zaman içinde Facebook'un Hikayeler kavramına alışan kullanıcıların daha sık paylaşım yaptığı ve hatta sadece bir günde 500 milyon günlük kullanıcıya ulaşmayı başardı.

Snapchat'in en yoğun ilgi gören özelliklerinden biri olan 'geçici süreli paylaşılan görüntü' yani 'Hikayeler' özelliği ilk etapta Instagram'a gelmiş ve ilk günden büyük ilgiyle karşılaşmıştı. Kullanıcılar, artık istedikleri kadar fotoğraf ve videoyu 24 saat sonra yok olacağını bilerek paylaşıyor, böylece kalıcı olmayan ama o anı ilgilendiren paylaşımlarını yaparak eğlenceli vakit geçiriyor.

Instagram'da büyük ilgi gören bu özellik, daha sonra kademeli olarak Facebook'un kendisine, Messenger ve WhatsApp uygulamalarına da geldi. Ancak kullanıcılar, bu uygulamalarda 'Hikayeler' özelliğine mesafeli davrandı; en azından ilk günlerinde.

Fakat işler değişti, zaman içinde Facebook'un bu özelliğini kullananların sayısı hayli arttı ve günde 500 milyon kullanıcıya ulaşmayı başardı. Kullanıcılar, Instagram'da paylaştıkları bir hikayeyi aynı anda Facebook ve diğer platformlarla da paylaşabilme şansına sahip; haliyle kullanıcılar daha çok bu yolu izliyor ve Facebook hesaplarını da aktif tutma yolunu seçiyor. 

Amazon ve Facebook
Amazon ve Facebook

Peki Facebook'ta büyük ilgi gören hikayeler şirkete ne kazandırıyor dersiniz? Elbette para... Şirketin önemli isimlerinden Sherly Sandberg, konuyla ilgili yaptığı açıklamada hikaye özelliğinin kullanılmasıyla 3 milyonu aşkın reklamverenin tüketicilere doğrudan ulaştığına dikkat çekti. Reklamların hangi platformda (Instagram, Facebook, Messenger ve WhatsApp) daha çok başarı gösterdiği ise paylaşılmadı.

Apple AirPods’a 59 dolarlık rakip geldiİsviçre merkezli bir teknoloji markası, farklı tasarımlarıyla dikkat çeken kablosuz kulaklıklarıyla Mobil Dünya Kongresi’nde yerini aldı. İnceledik! Hürriyet Teknoloji Editörü Selim Öztürk Barselona'dan bildirdi.
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