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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
25.04.2019 - 14:07, Son Güncelleme:

Amazon ve Facebook "çalışanlar için en tehlikeli" şirketler listesinde

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Amazon ve Facebook "çalışanlar için en tehlikeli" şirketler listesinde

Dünyanın en büyük bilişim firmalarından ABD merkezli Amazon ve Facebook, "çalışanlar için ülkenin en tehlikeli şirketler" arasında yer aldı.

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin (National COSH) raporunda, ülke genelinde personel açısından en tehlikeli şirketlerin yer aldığı "Kirli Düzine 2019" listesi yayımlandı.

Rapora göre, küresel ölçekte en büyük bilişim şirketleri arasında bulunan Amazon ve Facebook, listedeki önemli firmalar olarak ön plana çıktı.

Söz konusu liste hazırlanırken, sağlık yetkililerinden alınan bilgiler ve gerçekleşen vakalar ışığında işçi sağlığına etki eden faktörler dikkate alındı, riskler ve güvenlik koşulları incelendi.

Raporda, National COSH Direktörü Marcy Goldstein-Gelb'in görüşlerine de yer verildi.

Goldstein-Gelb, listede, sürpriz bir şekilde, Facebook'un da yer almasına ilişkin, "Görsel içerik çalışanlarından bazıları, sürekli olarak rahatsız edici içeriğe maruz kalıyor. Bu nedenle oluşan travma sonrası stres bozukluğunda şirketin sorumluluğu var." ifadesini kullandı. 

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