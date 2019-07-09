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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
09.07.2019 - 07:59, Son Güncelleme:

e-postadan gelen gizli tehlike: Sayısı milyarı aştı

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e-postadan gelen gizli tehlike: Sayısı milyarı aştı

e-posta üzerinden siber saldırı düzenleme sıklığında yıllara göre bir azalış olsa da, halen hacker'lar için gözde bir yöntem. Sadece oltalama yöntemiyle yapılan saldırıların bir gün içinde 3.4 milyar sahte e-posta ortaya çıkarması ise durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor.

Phishing, diğer adıyla oltalama saldırıları, kullanıcıların ağırlıklı olarak siber saldırı yöntemlerinden birini oluşturuyor ve yıllardır da bu yöntemden ısrarla vazgeçmiyorlar. Phishing, dolandırıcıların rastgele kullanıcı hesaplarına e-mail gönderdikleri bir çevrimiçi saldırı türü olarak bilinir. E-postalar, bilinen web sitelerinden veya kullanıcının bankasından, kredi kartı şirketinden, e-posta veya internet hizmeti sağlayıcısından gönderilmiş gibi gözükür. Kullanıcı buna inanıp tıkladığında ise banka hesaplarına ait bilgileri kendi eliyle siber saldırganlara teslim eder. 

Email Fraud Landscape for Spring 2019 raporuna göre, e-posta dolandırıcılığı için yollanan e-postalar, 2019'un ilk çeyreğinde gönderilen tüm e-postaların %1.2'sini oluşturuyordu. Her ne kadar bu oran, Valimail'in 2018 ikinci çeyreği için belirttiği %1.6 oranından daha az olsa da, yine de devasa miktarda sahte e-posta anlamına geliyor.

Sadece bir günde oltalama saldırısı için 3.4 milyar e-posta gönderildiğini düşündüğümüzde durumun global bir sorun olduğu ve milyonlarca kullanıcı için ciddi bir tehdit unsuru olduğunu söylemek mümkün. Bu tip saldırılardan korunmanın en iyi yolu sadece güvenlik yazılımı kullanmak değil; aynı zamanda bilinçli davranıp bu tür sahte e-posta adreslerine göz açtırmamak.

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