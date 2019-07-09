e-postadan gelen gizli tehlike: Sayısı milyarı aştı
e-posta üzerinden siber saldırı düzenleme sıklığında yıllara göre bir azalış olsa da, halen hacker'lar için gözde bir yöntem. Sadece oltalama yöntemiyle yapılan saldırıların bir gün içinde 3.4 milyar sahte e-posta ortaya çıkarması ise durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor.
Phishing, diğer adıyla oltalama saldırıları, kullanıcıların ağırlıklı olarak siber saldırı yöntemlerinden birini oluşturuyor ve yıllardır da bu yöntemden ısrarla vazgeçmiyorlar. Phishing, dolandırıcıların rastgele kullanıcı hesaplarına e-mail gönderdikleri bir çevrimiçi saldırı türü olarak bilinir. E-postalar, bilinen web sitelerinden veya kullanıcının bankasından, kredi kartı şirketinden, e-posta veya internet hizmeti sağlayıcısından gönderilmiş gibi gözükür. Kullanıcı buna inanıp tıkladığında ise banka hesaplarına ait bilgileri kendi eliyle siber saldırganlara teslim eder.
Email Fraud Landscape for Spring 2019 raporuna göre, e-posta dolandırıcılığı için yollanan e-postalar, 2019'un ilk çeyreğinde gönderilen tüm e-postaların %1.2'sini oluşturuyordu. Her ne kadar bu oran, Valimail'in 2018 ikinci çeyreği için belirttiği %1.6 oranından daha az olsa da, yine de devasa miktarda sahte e-posta anlamına geliyor.
Sadece bir günde oltalama saldırısı için 3.4 milyar e-posta gönderildiğini düşündüğümüzde durumun global bir sorun olduğu ve milyonlarca kullanıcı için ciddi bir tehdit unsuru olduğunu söylemek mümkün. Bu tip saldırılardan korunmanın en iyi yolu sadece güvenlik yazılımı kullanmak değil; aynı zamanda bilinçli davranıp bu tür sahte e-posta adreslerine göz açtırmamak.
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