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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
29.05.2019 - 15:31, Son Güncelleme:

Citrix hibrit çoklu bulutta yeni özellikleri tanıttı

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Citrix hibrit çoklu bulutta yeni özellikleri tanıttı

Citrix, hibrit çoklu bulut yolculuğuna devam eden müşteriler için seçeneklere ve kullanım kolaylığına sahip olmanın önemli olduğunun farkında. Şirket, Citrix Synergy 2019'da, nerede ve nasıl devreye almaya karar verdiğiniz fark etmeksizin, uygulamalarınızı etkili bir biçimde teslim edebilmenize olanak sağlayan yeni yetenekleri tanıttı.

Müşterileriniz için yeni hizmetler geliştirirken ve devreye alırken, pazara sunma süresinin kısa olması büyük önem taşıyor. Uçtan uca görünürlük, bunu kontrol etmenin ilk adımı. Citrix Application Delivery Management (ADM)’nin yeni bir işlevi, uygulama sorunlarını gidermeyi daha verimli ve kolay anlaşılır bir biçimde kontrol etmenize olanak sağlayacak.

Citrix, Workspace for Google Cloudu ortaya çıkardı
Citrix, Workspace for Google Cloud'u ortaya çıkardı!

Gelişmiş analitik, ADM işlevini temel alıyor ve ayrıntılı web işlemi verileri ile daha eksiksiz ADC altyapısı bilgileri sağlar. Citrix ADM, daha iyi görünürlüğe sahip olmanız ve sorunları daha kısa sürede gidermeniz için üç yeni işlevle güçlendiriliyor:

Hibrit Çoklu Bulut Etkileşimli Gösterge Panosu

Kullanımı Kolay Küresel Hizmet Grafikleri

Yapay Zekâ ve Makine Öğrenimi Tarafından Yönetim

Hibrit Çoklu Bulut Etkileşimli Gösterge Panosu, size tüm uygulama teslimat portföyünüzü tek görünümde görselleştirme yeteneğini sunuyor. Gösterge panosu, ADC eşgörünümlerinizi sorun türüne göre sınıflandırarak benzersiz bir değer sağlıyor. Şirket içinde, özel ve genel bulut üzerinde bellek kapasitesi azalan ya da yüksek oranda işlemci kullanan tüm eşgörünümleri görebilirsiniz.

Citrixten dijital dönüşümde çok önemli adım
Citrix'ten dijital dönüşümde çok önemli adım

Kullanımı Kolay Küresel Hizmet Grafikleri, uygulama teslimatına ilişkin tüm unsurların eksiksiz uçtan uca görünümünü tek pencerede sunuyor. Bu, sistem yöneticilerinin anormallikleri kolaylıkla, ağ, uygulama ya da son kullanıcılar dahil olmak üzere nerede ortaya çıktığı fark etmeksizin kolayca saptamasına imkân tanıyor. Etkileşimli yapısı, sistem yöneticisinin temel nedene daha hızlı ulaşmak için mantıksal olarak ayrıntıya inmesine olanak sağlyor.

İş yüklerini bulutlar üzerinde devreye alan her işletme için ADC işlevinin hızlı ve kolay devreye alınması mutlak bir gereksinim. Citrix ADC Hizmeti, bulut üzerinde barındırılan uygulamalarınızın teslimatının iyileştirilmesi için basitlikte gelinen son noktayı sunuyor. Citrix'in yeni bir ürünü olan ve kurulum ya da bakım gerektiren herhangi bir bileşeni bulunmayan ADC Hizmeti, Citrix Cloud'dan kullanımı kolay, amaca dayalı yapılandırma ve tüketimi esas alan fiyatlandırma sunuyor.

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