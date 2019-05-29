Citrix hibrit çoklu bulutta yeni özellikleri tanıttı
Citrix, hibrit çoklu bulut yolculuğuna devam eden müşteriler için seçeneklere ve kullanım kolaylığına sahip olmanın önemli olduğunun farkında. Şirket, Citrix Synergy 2019'da, nerede ve nasıl devreye almaya karar verdiğiniz fark etmeksizin, uygulamalarınızı etkili bir biçimde teslim edebilmenize olanak sağlayan yeni yetenekleri tanıttı.
Müşterileriniz için yeni hizmetler geliştirirken ve devreye alırken, pazara sunma süresinin kısa olması büyük önem taşıyor. Uçtan uca görünürlük, bunu kontrol etmenin ilk adımı. Citrix Application Delivery Management (ADM)’nin yeni bir işlevi, uygulama sorunlarını gidermeyi daha verimli ve kolay anlaşılır bir biçimde kontrol etmenize olanak sağlayacak.
Gelişmiş analitik, ADM işlevini temel alıyor ve ayrıntılı web işlemi verileri ile daha eksiksiz ADC altyapısı bilgileri sağlar. Citrix ADM, daha iyi görünürlüğe sahip olmanız ve sorunları daha kısa sürede gidermeniz için üç yeni işlevle güçlendiriliyor:
Hibrit Çoklu Bulut Etkileşimli Gösterge Panosu
Kullanımı Kolay Küresel Hizmet Grafikleri
Yapay Zekâ ve Makine Öğrenimi Tarafından Yönetim
Hibrit Çoklu Bulut Etkileşimli Gösterge Panosu, size tüm uygulama teslimat portföyünüzü tek görünümde görselleştirme yeteneğini sunuyor. Gösterge panosu, ADC eşgörünümlerinizi sorun türüne göre sınıflandırarak benzersiz bir değer sağlıyor. Şirket içinde, özel ve genel bulut üzerinde bellek kapasitesi azalan ya da yüksek oranda işlemci kullanan tüm eşgörünümleri görebilirsiniz.
Kullanımı Kolay Küresel Hizmet Grafikleri, uygulama teslimatına ilişkin tüm unsurların eksiksiz uçtan uca görünümünü tek pencerede sunuyor. Bu, sistem yöneticilerinin anormallikleri kolaylıkla, ağ, uygulama ya da son kullanıcılar dahil olmak üzere nerede ortaya çıktığı fark etmeksizin kolayca saptamasına imkân tanıyor. Etkileşimli yapısı, sistem yöneticisinin temel nedene daha hızlı ulaşmak için mantıksal olarak ayrıntıya inmesine olanak sağlyor.
İş yüklerini bulutlar üzerinde devreye alan her işletme için ADC işlevinin hızlı ve kolay devreye alınması mutlak bir gereksinim. Citrix ADC Hizmeti, bulut üzerinde barındırılan uygulamalarınızın teslimatının iyileştirilmesi için basitlikte gelinen son noktayı sunuyor. Citrix'in yeni bir ürünü olan ve kurulum ya da bakım gerektiren herhangi bir bileşeni bulunmayan ADC Hizmeti, Citrix Cloud'dan kullanımı kolay, amaca dayalı yapılandırma ve tüketimi esas alan fiyatlandırma sunuyor.
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