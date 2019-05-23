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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
23.05.2019 - 13:01, Son Güncelleme:

Citrix, Workspace for Google Cloud'u ortaya çıkardı!

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Citrix, Workspace for Google Cloud'u ortaya çıkardı!

Citrix’in bu kritik hamle şirketlere üstün dijital çalışma deneyimine olanak sağlanmasında daha fazla esneklik ve seçenek sağlayacak.

Buluta doğru olan yarış devam ediyor ve daha da hızlanmak üzere. Citrix Systems, şirketlerin üstün bir dijital çalışma deneyimi yaratmasına olanak sağlayarak şirketlerin buluta geçişte sahip oldukları esnekliği ve seçenekleri artırmak için Citrix Workspace ürününü Google Cloud'u kapsayacak şekilde genişletmeyi planladığını duyurdu. 

Citrix Başkanı ve CEO'su David Henshall, "Şirketler daha fazla uygulamayı buluta taşıdıkça, çalışanların bu uygulamalara herhangi bir yerden, herhangi bir zamanda ve herhangi bir aygıtı kullanarak kolay ve güvenli bir biçimde erişmesini sağlayacak bir yönteme gereksinim duyuyor. Citrix Workspace for Google Cloud'u sunarak, müşterilerimizin dijital dönüşümlerini hızlandırmalarına ve kullanıcıları için basit, kolay anlaşılır bir deneyim sunmalarına olanak sağlıyoruz." dedi.

Google Cloud Küresel Müşteri Operasyonları Başkanı Rob Enslin ise "Müşterilerimizin çoğu, mevcut yazılım ve altyapı yatırımlarına sahip, ancak yine de buluttaki geleceklerine yatırım yapma özgürlüğüne sahip olmak istiyorlar. Citrix ile olan ortaklığımızı genişleterek, işletmelerinin bağımlı olduğu bu uygulamaları herhangi bir yerden, basit, esnek ve güvenli bir biçimde erişime açmalarına ve çalıştırmalarına olanak sağlayarak bu müşterilerin dönüşümlerine daha fazla yardımcı olabiliriz." Şeklinde konuştu.

Citrixten dijital dönüşümde çok önemli adım
Citrix'ten dijital dönüşümde çok önemli adım

Bir Üretkenlik Güç Merkezi

Citrix Workspace'in Google Cloud kullanan şirketler için Citrix Virtual Apps and Desktops olanağının ötesine genişletilmesi, bu şirketlerin uygulamalarını modernize etmelerine ve hem çalışanları hem de BT sistem yöneticileri için bir üretkenlik güç merkezi yaratmak amacıyla Google aygıtları ve işletim sistemleri çapında birleşik erişim sunmalarına olanak sağlayacak.

Citrix, Workspace for Google Cloudu ortaya çıkardı

Örneğin, Google'ın Cloud Identity olanağı ile planlanan birlikte çalışabilirlik, Citrix Workspace olanağına erişmek için G Suite kimlik bilgilerini kullanan kullanıcılara sorunsuz bir biçimde kimlik doğrulaması uygulanmasına imkân tanıyacak ve bu da daha güvenli ve birleşik bir son kullanıcı deneyimi sağlayacak. Ayrıca, akıllı yeteneklerin G Suite olanağına bütünleştirilmesi, şirketlerin Citrix Workspace dahilindeki kişiselleştirilmiş özet akışları aracılığıyla Google takvimlerinden önemli olaylar konusunda çalışanlarını otomatik olarak bilgilendirmesine olanak sağlayacak. Bu, sürekli olarak uygulamalar arasında geçiş yapmanın ve bilgi aramanın yarattığı hayal kırıklığını azaltarak bağlılığı ve üretkenliği artıran basit, akıllı bir deneyim yaratacak.

Fazlasıyla Güvenilir Uygulama Sağlama

Kullanıcıların bağlılığının ve üretkenliğinin sürdürülmesini sağlamak, kuruluşların her an etkin bir altyapı sağlamasını gerektiriyor. Bu, hibrit bulut ortamlarında bir zorluk oluşturabilir. Ancak Citrix Workspace for Google Cloud olanağıyla şirketler, uygulamaları GCP'den aktarırken ya da kullanıcıları bu kaynaklara bağlarken bağlanırlığı optimize etmek ve güvenliğini sağlamak için Citrix ADC ile Citrix SD-WAN olanaklarının güçlü bir birleşiminden yararlanabilir.

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