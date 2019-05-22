Citrix'ten dijital dönüşümde çok önemli adım

Günümüzün çalışan deneyimi beklentileri karşılamıyor. Dünyanın her yanında, insanlar günlük işlerini yapmak için kullanmak zorunda oldukları çok sayıda uygulama ve teknoloji nedeniyle hayal kırıklığına uğruyor ve bunun altında eziliyor. Ayrıca, bu durum üretkenliği öldürüyor. Citrix bunu değiştirmeye karar verdi. Şirket, bundan bir yıl önce, Digital Workspace çözümlerini pazara sunarak çalışmayı daha basit ve daha düzenli hale getirmişti. Şimdi ise, şirketlerin herhangi bir aygıt ya da ağ çapında birleşik ve bağlama dayalı, çalışanların bağlılığını ve en iyi performanslarını ortaya koymalarını sağlayan bir deneyim sunmasına imkân tanıyan yeni nesil zekâ yetenekleri ile çalışmayı daha akıllı hale getiriyor.



Citrix Üst Düzey Ürün Yöneticisi PJ Hough, şunları söyledi: "Günümüzde, iş yerinde bizi yapmak istediğimiz ve yapmak için para aldığımız işi yapmaktan alıkoyan çok fazla gürültü var. Citrix olarak, çözümlerimiz tek unsur göz önünde bulundurularak tasarlanıyor: insanların önem taşıyan işlere odaklanabilmesi ve en iyi yaptıkları şeyleri yapmaları için dikkati dağıtan şeylerin ortadan kaldırılması."

Karmaşıklık Kontrol Altına Alındı

Herhangi bir işi yapmak ve bu işi iyi yapmak için doğru araçlara sahip olmanız gerekir. Sorun şu ki, çoğumuz çok fazla araç seçeneğine sahibiz ve bunların bulunması ve kullanılması çok zor. Günümüzde çalışanlar, her gün işlerini yapmak için sayısı 11'e kadar çıkan farklı uygulamalarla uğraşıyor. Ayrıca, çalışanların gereksinim duydukları bilgileri aramak için çok fazla zaman — neredeyse haftada 10 saat — harcamaları nedeniyle, bu uygulamaların işlevlerinin çoğu kullanılamıyor ya da görevleri zorlaştırıyor. Şirketler, Citrix Workspace sayesinde, Salesforce, Workday, SAP Ariba ve SAP Concur, ServiceNow, Microsoft Outlook ve G Suite gibi 150'den fazla kurumsal uygulama ile kullanıma hazır bütünleştirmeler dahil olmak üzere çalışanların kullanmayı tercih ettiği uygulamaların ve içeriğin tamamına birleşik bir deneyim içerisinde tek oturum açma erişimi sunabiliyor. Ayrıca, Citrix Workspace güvenlik denetimleriyle birlikte Okta, Ping, Radius ve GoogleID dahil olmak üzere en yaygın olarak kullanılan kimlik ve erişim yönetimi sağlayıcıları ile planlanan bütünleştirmeler, bu uygulamaları yerel olarak işletmeye kıyasla daha güvenli bir biçimde sağlamalarına imkân tanıyacak.









Akıllı Bir Yaklaşım

Forrester Research firmasına göre, "...İnsanların çalışma performansının artırılması, iş gücü teknolojisi stratejisinin en önemli hedefidir ve çalışanların motivasyonu, müşteri deneyimi ve finansal performans da buna bağlıdır."

Makine öğreniminin ve basitleştirilmiş iş akışlarının Citrix Workspace olanağına dahil edilmesiyle, şirketler çalışan deneyimini yalnızca çalışmayı düzenleyerek değil, aynı zamanda yol göstererek ve daha akıllı hale getirerek dönüştürebilir. Citrix Workspace, popüler yazılım hizmetleri için halihazırda önceden oluşturulmuş olan 100'den fazla mikro uygulamadan yararlanarak, çalışanların işlerini daha az adımda ve daha fazla verimlilikle tamamlamasına olanak sağlayan öncelik verilmiş ve ilgili görevleri otomatik olarak ortaya çıkarabiliyor. Çalışanlar, işlerini yapmak için gelen kutularını taramak, takvimlerde arama yapmak ya da bir kurumsal uygulamada altı farklı tıklama yapmak yerine, işlerini hızla yapmak ve sonraki göreve geçmek için öncelik verilmiş eylemleri ve ilgili içgörüleri telefon, tablet ya da PC üzerinden otomatik olarak alabiliyor.

Şirketler, Citrix Workspace ile çalışanların tercih ettikleri kanallar ve cihazlar çapında kesintisiz bir biçimde çalışmasına olanak sağlayan üstün bir deneyim sunabiliyor. Microsoft Teams ve Slack dahil olmak üzere en yaygın olarak kullanılan iş birliği araçlarından bazıları ile yeni bütünleştirmeler aracılığıyla, içerik tek sürekli akış üzerinden çalışanlara aktarılabilir ve bağlam değiştirmelerine duyulan gereksinimi ortadan kaldırabiliyor. Yakında Google Cloud Marketplace’de satışa sunulacak olan Citrix SD-WAN ve Citrix ADC'nin Google Cloud Platform (GCP), Kubernetes ile artırılan bütünleşmesi ve Istio mimarileri ve açık kaynak CNCF araçları ile hizmet ağı birleşmesi sayesinde kullanıcılara, nerede bulundukları fark etmeksizin tutarlı ve güvenilir bir uygulama deneyimi sunabilirler.

Citrix ayrıca, güçlü iş ortağı ekosistemiyle birlikte, planlanan bir Hizmet Olarak Sunulan Masaüstü olanağıyla çalışanların işlerini herhangi bir yerden, herhangi bir zamanda, herhangi bir aygıtı kullanarak yapabilmek için gereksinim duydukları kişisel masaüstlerine ve tüm hizmet olarak sunulan yazılım uygulamalarına, bulut hizmetlerine, dosya paylaşımlarına, bulut tabanlı ofis uygulamalarına ve kurumsal kaynaklara erişmesi için bulut üzerinde birleşik, güvenli bir çalışma ortamının BT tarafından sağlanmasını bugüne kadar olduğundan çok daha kolay hale getirecek. Şirket başlangıçta, Microsoft Azure üzerinde yönetilen masaüstlerinin sağlanmasına imkân tanıyacak.

Kötü Amaçlı Yazılım Farkındalığı

Ortalama bir kuruluşta kullanılan hizmet olarak sunulan yazılımların, web ve mobil uygulamaların ve bunlara erişim için kullanılan cihazların listesi uzamaya devam ederken, şirketler de sistem saldırılarına ve veri hırsızlığına karşı giderek daha savunmasız hale geliyor. Citrix, bunlardan korunmaya yardımcı olması için, dijital çalışma alanı çözümler kapsamında sunulan uygulamaları ve içeriği aşağıda belirtilenler dahil olmak üzere çeşitli kötü amaçlı yazılım tehditlerine karşı koruyan yeni yetenekleri etkinleştirdi:

Klavye dinleme

Ekran yakalama/oturumu videoya alma

Yeni yetenekler, hem kişisel hem de yönetilen cihazlardan Citrix Virtual Apps ve Desktops uygulamalarına olan tüm bağlantılar için uç noktası ve tarayıcı güvenliği sağlıyor ve Citrix Workspace üzerinde tamamlanan tüm işi koruyor. Şirketler ayrıca, Citrix Analytics Machine Learning (ML) motorunda yapılması planlanan iyileştirmelerle, ağ gecikme süresini izleyerek performans sorunlarını açığa çıkarabilecek, düşük performans tecrübe eden kullanıcı gruplarını kolayca belirleyebilecek ve deneyimlerini iyileştirmek için harekete geçebilecek.