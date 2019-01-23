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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
23.01.2019 - 15:16, Son Güncelleme:

Bitkisel bazlı motor yağı geliştirdi

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Bitkisel bazlı motor yağı geliştirdi

Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Direktörü Aslı Yetkin Karagül, Türkiye’nin ilk ve tek bitkisel bazlı motor yağı Castrol MAGNATEC BIO-SYNTHETIC’i pazara sunduklarını belirterek, "Sürdürülebilirlik çalışmalarımız yalnızca ürünlerimizle sınırlı değil. Daha iyi bir gezegen için ve atıkların azaltılması için, çalışan, tedarikçi ve paydaşlarımızla iş birliği halinde çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Karagül, Castrol MAGNATEC BIO-SYNTHETIC’in tanıtım toplantısında, Castrol'ün  çevreci çalışmaları hakkında bilgiler vererek, şirketinin Eğitim Bilimci Özgür Bolat liderliğinde yaptırdığı Z Kuşağının (2000- 2020 yılları arasında doğan ve doğacak olan nesil)  Ekolojik Hassasiyetleri Araştırması hakkında değerlendirmelerde bulundu.

İhtiyaçların artması ve yaşam tarzının gelişmesiyle yükselen enerji talebiyle iş alanlarını büyüttüklerini belirten Karagül, Castrol’ün çevresel sürdürülebilirlik konusunda kendi sektörünün öncü kuruluşlarından biri olduğunu kaydetti.

Karagül, Castrol'ün trendleri takip eden değil, trendleri belirleyen bir marka olduğunu belirterek, "Dünyanın her yerinde sayısız araştırmalar yapıyoruz. Hedef kitleyi kapsayan kamuoyu araştırmaları bir yana, global stratejimizi pek çok başlığa göre belirliyoruz. Z Kuşağının Ekolojik Hassasiyetleri Araştırması'nın çıktıları da MAGNATEC BIO SYNTHETIC’in lansmanıyla doğru yolda ilerlediğimizi teyit eden verilere işaret ediyor." ifadelerini kullandı.

Dünyanın yükselen enerji talebinin işleri büyütmek için bir fırsat barındırdığını anımsatan Karagül, buna karşın operasyonel süreçlerin, gezegene ve gelecek nesillere olan sorumluluk bilinciyle yapılması gerektiğini söyledi.

Karagül şöyle konuştu:

"Emisyon oranlarını azaltma ve sıfırlama hedefiyle çalışıyoruz. Castrol olarak sürdürülebilirlik gündemimiz kapsamında geçmişten bugüne çalışmalarımız devam ederken, bugün lansmanı ile, madeni yağ sektöründe 'pozitif değişim' başlatan yeni ürünümüzü duyurmanın gururunu yaşıyoruz. Castrol MAGNATEC BIO-SYNTHETIC ile hedefimiz, pazardaki gücümüzü devam ettirirken, çevresel sorumluluk bilincimiz ile sektörümüzde sürdürülebilirlik alanında pozitif bir değişim başlatmak.

Bugüne kadar motor için gerekli korumayı sağlarken aynı zamanda bitkilerin doğal yağlama özelliğinden faydalanan bir motor yağı yoktu. Türkiye’de ilk ve tek yüzde 25 yenilenebilir bitkisel baz yağ içeren motor yağı Castrol MAGNATEC BIO SYNTHETIC bunu başardı. Sürdürülebilirlik çalışmalarımız yalnızca ürünlerimizle sınırlı değil. Daha iyi bir gezegen için ve atıkların azaltılması için, çalışan, tedarikçi ve paydaşlarımızla iş birliği halinde çalışmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda Gemlik’teki üretim tesisimizi de karbon nötr hale getirmeyi değerlendirdiğimizi de buradan duyurmak isterim."

Z kuşağı şirketleri çevreci olmaya zorluyor 

Toplantıda Castrol tarafından, Eğitim Bilimci Dr. Özgür Bolat liderliğinde yapılan Z Kuşağının Ekolojik Hassasiyetleri Araştırması sonuçları da paylaşıldı.Liderlik ettiği çalışmanın sonuçlarını paylaşan Bolat, Z kuşağı gençlerinin yüzde 78’inin çevre ile ilgili konuların kendilerini ilgilendirdiğini belirttiğini söyledi.

Bolat, gençlerin yüzde 51’inin fiyatı daha yüksek olsa bile çevreye zarar vermeyen firmaların ürünlerini satın aldığını anlatarak, şunları kaydetti:"Gençler çevre ve sürdürülebilirlik konularında bilinçli. 2006 ve 2007 yıllarında Al Gore’un küresel ısınma üzerine yaptığı farkındalık çalışmalarıyla hem Oscar hem de Nobel Ödülü almasıyla birlikte, sürdürülebilirlik kavramı tüm dünyada önem kazandı. Özellikle yeni nesil, çevre ve sürdürülebilirlik konularında çok daha bilinçli yetişiyor. Dünyada yakalanan bu eğilimin Türkiye’de gençler için de geçerli olup olmadığını anlamak çok önemli."

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