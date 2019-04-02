Kıraç'tan telefon: Mahkemede sizin için şahitlik yaparım

GALATASARAY Kulübü’nden ‘ibrasızlıkla’ sonuçlanan mali genel kurulun üzerinden tam 10 gün geçti. Başkan Mustafa Cengiz ve yönetiminin düşüncesi ve görüşü şu: “2525 oy ile göreve geldik. Mali tabloyu düzelttik. Geçen yıl şampiyonluğa ulaştık ve bu sene de en önemli adayız. Galatasaray’ı terk edemeyiz, oy veren genel kurul üyelerine ihanet edemeyiz.” Bu düşüncede olan Başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi, 20 farklı dava ile hukuksal mücadelesini başlattı. Divan tutanağına şerh koyduran yönetim, tedbir kararı aldırma hedefinde. Bu karar çıktıktan sonra ‘seçim’ konusunu ele almaya düşünüyor...

iKi BANKADAN KREDi iÇiN RET GELDi

İDARİ ibrasızlıkla sonuçlanan genel kurul sonrasında Galatasaray’da görev yapan isimler, deyim yerinde ise gemiyi yürütme derdinde... Hukuksal mücadelenin yanı sıra G.Saray’ın ayakta kalması ve bu süreçten zarar görmemesi adına yoğun çaba içindeler... UEFA’dan temiz kağıdı alındı, 14 milyon TL’lik vergi borcu da ödendi. Galatasaray’ın mayıs ayı sonuna kadar 100 milyon TL’ye yakın ödemesi var. Ve Galatasaray’a iki kötü haber birden geldi. Kulübün kredi adına başvurduğu iki bankadan olumsuz yanıt alındı. Şimdi başta Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak olmak üzere yönetim bu süreçten G.Saray’ın zarar görmemesi adına yoğun mesai harcıyor.

iNAN KIRAÇ’TAN SÜRPRiZ TELEFON VE O ÇIKIŞ

GALATASARAY’da geçtiğimiz hafta yoğun bir telefon trafiği yaşandı... Ama bunların arasında en dikkat çekeni bana göre kesinlikle ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ile Eğitim Vakfı Başkanı İnan Kıraç arasında geçen telefon görüşmesi idi... Birçok kişi basit mantık ile belki bu yaşananların arkasındaki ismin İnan Kıraç’ın olduğunu ortaya atıyordu. İnan Kıraç ise, Albayrak’ı telefonla arayıp yaşananları tasvip etmediğini söylüyordu: “Bu karar ve olay mahkemeden umarım döner. Beni de mahkemede şahit olarak yazın. Gelir konuşurum. Bu böyle olmaz. Her şeyin bir usulü var. Bu işin peşini sakın bırakmayın. Bu durum Galatasaray’a da, liseye de zarar verir. Benim de, başkanın ya da yönetimin tasvip etmediğim, yanlış bulduğum, tepki gösterdiğim yanları var. Ama bu yanlış! Herkese zararı var. Ben de gelip mahkemede konuşurum.”

ÇOCUKLARI TEHDİT ETMEK NE DEMEK?

SAYIN başkan Galatasaray’a Uefa’dan ceza aldırmayarak 40 milyon euro kazandırdınız... Mali olarak da yıllar sonra kulübü artıya geçirdiniz. Ve 391 kişiyi de Galatasaray Kulübüne üye yaptınız. Bu isimlerin sadece yüzde 36’sı genel kurula katılmış Bu kadar başarılıyken ve Abdurrahim Albayrak gibi bir değer yanınızdayken siz o salona 359 kişi koyamadıysanız çuvaldızı da kendinize batırmanız gerekli...

FARUK SÜREN’E ÖFKELiLER ÇÜNKÜ...

GENEL kurulun final anlarında Faruk Süren, Başkan Cengiz ve yönetiminin yanına gidip “Erken seçim kararı alın, yoksa ibra edilmeyeceksiniz. Bu riski görmüyor musunuz?” çıkışında bulunmuştu. Süren’in ‘dostane bir uyarı’ olarak nitelediği bu olay birçok yöneticiye göre uyarı değil, tehditti. Onlara göre, Süren samimi bir tutum içinde olsa efsane başkan kimliği ile çıkıp kürsüde konuşma yapıp tansiyonu düşürürdü.

Galatasaraylı Avukatlar ve Hukukçular Derneği Başkanı Oğuzhan Kabasakal, sarı-kırmızılı camiadaki seçime dair bilgi verdi...