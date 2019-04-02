Kıraç'tan telefon: Mahkemede sizin için şahitlik yaparım

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerYazarlar Yazıları Ali Naci Küçük YazılarıKıraç'tan telefon: Mahkemede sizin için şahitlik yaparım
GeriAli Naci Küçük Kıraç'tan telefon: Mahkemede sizin için şahitlik yaparım
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Yazarlar
02.04.2019 - 07:58, Son Güncelleme:

Kıraç'tan telefon: Mahkemede sizin için şahitlik yaparım

Ali Naci Küçük
Ali Naci Küçük
alinacikucuk@hotmail.com
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ali Naci Küçük
Ali Naci Küçük
alinacikucuk@hotmail.com
Kıraç'tan telefon: Mahkemede sizin için şahitlik yaparım

İbrasızlıkla sonuçlanan genel kurul sonrası G.Saray'da yoğun bir telefon trafiği yaşandı.

GALATASARAY Kulübü’nden ‘ibrasızlıkla’ sonuçlanan mali genel kurulun üzerinden tam 10 gün geçti. Başkan Mustafa Cengiz ve yönetiminin düşüncesi ve görüşü şu: “2525 oy ile göreve geldik. Mali tabloyu düzelttik. Geçen yıl şampiyonluğa ulaştık ve bu sene de en önemli adayız. Galatasaray’ı terk edemeyiz, oy veren genel kurul üyelerine ihanet edemeyiz.” Bu düşüncede olan Başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi, 20 farklı dava ile hukuksal mücadelesini başlattı. Divan tutanağına şerh koyduran yönetim, tedbir kararı aldırma hedefinde. Bu karar çıktıktan sonra ‘seçim’ konusunu ele almaya düşünüyor...

iKi BANKADAN KREDi iÇiN RET GELDi

İDARİ ibrasızlıkla sonuçlanan genel kurul sonrasında Galatasaray’da görev yapan isimler, deyim yerinde ise gemiyi yürütme derdinde... Hukuksal mücadelenin yanı sıra G.Saray’ın ayakta kalması ve bu süreçten zarar görmemesi adına yoğun çaba içindeler... UEFA’dan temiz kağıdı alındı, 14 milyon TL’lik vergi borcu da ödendi. Galatasaray’ın mayıs ayı sonuna kadar 100 milyon TL’ye yakın ödemesi var. Ve Galatasaray’a iki kötü haber birden geldi. Kulübün kredi adına başvurduğu iki bankadan olumsuz yanıt alındı. Şimdi başta Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak olmak üzere yönetim bu süreçten G.Saray’ın zarar görmemesi adına yoğun mesai harcıyor.

iNAN KIRAÇ’TAN SÜRPRiZ TELEFON VE O ÇIKIŞ

GALATASARAY’da geçtiğimiz hafta yoğun bir telefon trafiği yaşandı... Ama bunların arasında en dikkat çekeni bana göre kesinlikle ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ile Eğitim Vakfı Başkanı İnan Kıraç arasında geçen telefon görüşmesi idi... Birçok kişi basit mantık ile belki bu yaşananların arkasındaki ismin İnan Kıraç’ın olduğunu ortaya atıyordu. İnan Kıraç ise, Albayrak’ı telefonla arayıp yaşananları tasvip etmediğini söylüyordu: “Bu karar ve olay mahkemeden umarım döner. Beni de mahkemede şahit olarak yazın. Gelir konuşurum. Bu böyle olmaz. Her şeyin bir usulü var. Bu işin peşini sakın bırakmayın. Bu durum Galatasaray’a da, liseye de zarar verir. Benim de, başkanın ya da yönetimin tasvip etmediğim, yanlış bulduğum, tepki gösterdiğim yanları var. Ama bu yanlış! Herkese zararı var. Ben de gelip mahkemede konuşurum.”

ÇOCUKLARI TEHDİT ETMEK NE DEMEK?

SAYIN başkan Galatasaray’a Uefa’dan ceza aldırmayarak 40 milyon euro kazandırdınız... Mali olarak da yıllar sonra kulübü artıya geçirdiniz. Ve 391 kişiyi de Galatasaray Kulübüne üye yaptınız. Bu isimlerin sadece yüzde 36’sı genel kurula katılmış Bu kadar başarılıyken ve Abdurrahim Albayrak gibi bir değer yanınızdayken siz o salona 359 kişi koyamadıysanız çuvaldızı da kendinize batırmanız gerekli...

FARUK SÜREN’E ÖFKELiLER ÇÜNKÜ...

GENEL kurulun final anlarında Faruk Süren, Başkan Cengiz ve yönetiminin yanına gidip “Erken seçim kararı alın, yoksa ibra edilmeyeceksiniz. Bu riski görmüyor musunuz?” çıkışında bulunmuştu. Süren’in ‘dostane bir uyarı’ olarak nitelediği bu olay birçok yöneticiye göre uyarı değil, tehditti. Onlara göre, Süren samimi bir tutum içinde olsa efsane başkan kimliği ile çıkıp kürsüde konuşma yapıp tansiyonu düşürürdü.

Diagne: Finish Fener
Diagne: Finish Fener
Galatasarayda gurbetçi operasyonu
Galatasaray'da gurbetçi operasyonu

Galatasaraylı Avukatlar ve Hukukçular Derneği Başkanı Oğuzhan Kabasakal, sarı-kırmızılı camiadaki seçime dair bilgi verdi...

"23 Mayıs’a kadar da bir seçim yapılması gerekiyor"Galatasaraylı Avukatlar ve Hukukçular Derneği Başkanı Oğuzhan Kabasakal, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in 23 Nisan’a kadar tedbir kararı alması gerektiğini belirterek, "Tedbir kararını alamazsa, tüzüğümüz gereği seçim kararını almak zorunda. 23 Mayıs’a kadar da bir seçim yapılması gerekiyor. Tedbir kararı alırsa, görevine devam edecektir" dedi.
daha fazla video için
Ali Naci Küçük
Ali Naci Küçük
alinacikucuk@hotmail.com
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer sporlar

Sıradaki Haber

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman? Maç programı belli oldu

Bu hafta Süper Lig ve diğer liglerin maçları neden yok?

Michael Jordan basketbol kariyeri boyunca NBA'da kaç kez şampiyonluk yaşamıştır?

Saski Baskonia Anadolu Efes maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Sıralama mücadelesi!