Galatasaray'da gurbetçi operasyonu

Fortuna Düsseldorf, 25 yaşındaki forveti Kenan Karaman için 1 milyon Euro talep ederken, kulüplerin bu rakamda anlaşması bekleniyor. Galatasaray, aynı takımın savunmasında görev yapan Kaan Ayhan’ın durumunu da yakından takip ediyor.

G.SARAY bir yandan ligde ve kupada şampiyonluk mücadelesi verirken, diğer taraftan gelecek sezona yönelik transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı kırmızılıların sezon sonu kulüpleriyle sözleşmeleri sona erecek olan Fenerbahçeli Şener Özbayraklı, Beşiktaşlı Gökhan Töre, Sivassporlu Douglas, Akhisarsporlu Fatih Öztürk ve Fulham’dan Ryan Babel’le ilgilendiği dün Hürriyet’te yer almıştı. Bu beş futbolcudan en az ikisini kadrosuna katmayı planlayan Galatasaray, Almanya’nın Fortuna Düsseldorf takımında forma giyen gurbetçi oyuncular Kenan Karaman ve Kaan Ayhan’ı da transfer listesine aldı.

Kenan çok yönlü bir hücumcu

EREN Derdiyok’un sezon sonu takımdan ayrılacak olması ve Sinan Gümüş’ün durumunun belirsizliği nedeniyle transferde önceliği yerli isimlere veren sarı kırmızılılar, Kenan Karaman için Fortuna Düsseldorf ile masaya oturmaya karar verdi. Forvet pozisyonunun yanı sıra sol ve sağ kanatta da oynayabilen 25 yaşında ve 1.89 metre boyundaki Kenan için Fortuna Düsseldorf 1 milyon Euro talep ederken, kulüplerin bu rakamda anlaşması bekleniyor. Bu sezon 17 maç oynayan Kenan, 1 gol attı, 2 asist yaptı.

Semih Kaya’nın yerine Kaan

SEZON sonu Sparta Prag’a dönecek olan Semih Kaya’nın yerine Türk stoper arayan Galatasaray, tıpkı Kenan Karaman’la aynı takımda forma giyiyor Kaan Ayhan’ı takibe aldı. Tıpkı Kenan gibi Fatih Terim tarafından A Milli Takım’a kazandırılan Kaan da, savunmanın her yerinde ve ön liberoda oynayabiliyor. Fortuna Düsseldorf ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki savunmacının kontratında çıkış maddesi olduğu ve durumunun yakından takip edildiği belirtildi.

PARA BULUNDU TAKSiT ÖDENDi

G.Saray, Nagatomo için Inter’e 1.5 milyon TL, Emre Akbaba için de Alanyaspor’a 3.5 milyon TL bonservis taksiti ödedi.

FUTBOL takımına 75 milyon TL ödeyerek, UEFA’nın düzenlediği Avrupa kupalarına katılım için gereken ‘borçsuzluk’ belgesini alan Galatasaray yönetimi, bir büyük sorunu daha çözdü. Sarı kırmızılılar, Inter’den alınan Yuto Nagatomo ve Aytemiz Alanyaspor’dan transfer edilen Emre Akbaba’nın bonservis taksitlerini yatırdı. Başkan Mustafa Cengiz ve ikinci başkan Abdurrahim Albayrak’ın çabaları sonucunda sıcak para krizini çözen sarı kırmızılı kulüp, Inter’e 1.5 milyon Euro, Alanyaspor’a 3.5 milyon TL ödedi.

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