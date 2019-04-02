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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Ali Naci KÜÇÜK
02.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Galatasaray'da gurbetçi operasyonu

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Galatasaray'da gurbetçi operasyonu

Transferde önceliği yerli isimlere veren Cimbom, Fortuna Düsseldorf'ta oynayan iki oyuncuya talip oldu.

Fortuna Düsseldorf, 25 yaşındaki forveti Kenan Karaman için 1 milyon Euro talep ederken, kulüplerin bu rakamda anlaşması bekleniyor. Galatasaray, aynı takımın savunmasında görev yapan Kaan Ayhan’ın durumunu da yakından takip ediyor.

G.SARAY bir yandan ligde ve kupada şampiyonluk mücadelesi verirken, diğer taraftan gelecek sezona yönelik transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı kırmızılıların sezon sonu kulüpleriyle sözleşmeleri sona erecek olan Fenerbahçeli Şener Özbayraklı, Beşiktaşlı Gökhan Töre, Sivassporlu Douglas, Akhisarsporlu Fatih Öztürk ve Fulham’dan Ryan Babel’le ilgilendiği dün Hürriyet’te yer almıştı. Bu beş futbolcudan en az ikisini kadrosuna katmayı planlayan Galatasaray, Almanya’nın Fortuna Düsseldorf takımında forma giyen gurbetçi oyuncular Kenan Karaman ve Kaan Ayhan’ı da transfer listesine aldı.

Kenan çok yönlü bir hücumcu

EREN Derdiyok’un sezon sonu takımdan ayrılacak olması ve Sinan Gümüş’ün durumunun belirsizliği nedeniyle transferde önceliği yerli isimlere veren sarı kırmızılılar, Kenan Karaman için Fortuna Düsseldorf ile masaya oturmaya karar verdi. Forvet pozisyonunun yanı sıra sol ve sağ kanatta da oynayabilen 25 yaşında ve 1.89 metre boyundaki Kenan için Fortuna Düsseldorf 1 milyon Euro talep ederken, kulüplerin bu rakamda anlaşması bekleniyor. Bu sezon 17 maç oynayan Kenan, 1 gol attı, 2 asist yaptı.

Galatasarayda gurbetçi operasyonu

Semih Kaya’nın yerine Kaan

SEZON sonu Sparta Prag’a dönecek olan Semih Kaya’nın yerine Türk stoper arayan Galatasaray, tıpkı Kenan Karaman’la aynı takımda forma giyiyor Kaan Ayhan’ı takibe aldı. Tıpkı Kenan gibi Fatih Terim tarafından A Milli Takım’a kazandırılan Kaan da, savunmanın her yerinde ve ön liberoda oynayabiliyor. Fortuna Düsseldorf ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki savunmacının kontratında çıkış maddesi olduğu ve durumunun yakından takip edildiği belirtildi.

PARA BULUNDU TAKSiT ÖDENDi

G.Saray, Nagatomo için Inter’e 1.5 milyon TL, Emre Akbaba için de Alanyaspor’a 3.5 milyon TL bonservis taksiti ödedi.

FUTBOL takımına 75 milyon TL ödeyerek, UEFA’nın düzenlediği Avrupa kupalarına katılım için gereken ‘borçsuzluk’ belgesini alan Galatasaray yönetimi, bir büyük sorunu daha çözdü. Sarı kırmızılılar, Inter’den alınan Yuto Nagatomo ve Aytemiz Alanyaspor’dan transfer edilen Emre Akbaba’nın bonservis taksitlerini yatırdı. Başkan Mustafa Cengiz ve ikinci başkan Abdurrahim Albayrak’ın çabaları sonucunda sıcak para krizini çözen sarı kırmızılı kulüp, Inter’e 1.5 milyon Euro, Alanyaspor’a 3.5 milyon TL ödedi.

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Galatasarayda tarihi karar
Galatasaray'da tarihi karar!
Galatasarayda Belhanda şoku
Galatasaray'da Belhanda şoku

Almanya Bundesliga'da Borussia Dortmund yeniden liderlik koltuğuna oturdu...

Borussia Dortmund 2-0 Wolfsburg (MAÇ ÖZET)Almanya Bundesliga'da Borussia Dortmund, sahasında Wolfsburg'u 2-0 yenerek iki hafta önce Bayern Münih'e kaptırdığı liderliği geri aldı. Sarı-siyahlılar, 90+1. ve 90+4. dakikalarda Paco Alcacer'in attığı gollerle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.
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