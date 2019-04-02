Diagne: Finish Fener
Galatasaray'ın Senegalli forveti Mbaye Diagne, Fenerbahçe'ye gol atmasını söyleyen taraftarın isteğine bu şekilde cevap verdi
Galatasaray'ın forveti Mbaye Diagne, Fenerbahçe'ye gol atmasını söyleyen taraftarın isteğine ilginç bir şekilde cevap verdi.
Senegalli futbolcu, elini boğazına götürerek 'Finish Fener' yanıtını verdi.
Öte yandan sarı kırmızılılar, Diagne’nin bugünkü kupa maçına yetişmesi için sağlık ekibi seferber oldu. Terim de, Senegalli golcünün oynaması için imkanların zorlanması emrini verdi.
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