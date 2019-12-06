Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı bu akşam saat kaçta ve hangi kanalda? İlk 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. 22 puanla ligde 6. sıraya düşen sarı lacivertliler, kendi evinden üç puanla ayrılmak istiyor. Gençlerbirliği ise galibiyet peşinde. İşte, Fenerbahçe Gençlerbirliği maçına yönelik merak edilen detaylar.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay Bayındır , Mauricio Isla, Sadık Çiftpınar, Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım, Luiz Gustavo, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan , Garry Rodrigues, Max Kruse, Vedat Muriqi

Gençlerbirliği: Ertaç, Halil İbrahim, Toure, Flavio Ramos, Berat, Polomat, Baiano, Candeias, Sio, Sessegnon, Stancu

Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı ne zaman saat kaçta canlı olarak yayınlanacak?

Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı bu akşam saat 20:30'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe son 35 maçta sadece 3 kez yenildi

Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ne karşı son yıllarda lig maçlarında genelde başarılı sonuçlar aldı. Başkent temsilcisi önünde 2000-2001 sezonunun ilk yarısında Ankara'da 3-1'lik skorla yenilen Fenerbahçe, daha sonraki 35 lig maçından sadece 3'ünü yitirdi. Sarı-lacivertliler, söz konusu dönemdeki karşılaşmaların 25'ini kazandı, 7'sinde berabere kaldı.

Gençlerbirliği deplasmanda galibiyete hasret

İki ekip arasında İstanbul'da yapılan lig maçlarında, sarı-lacivertlilerin galibiyetlerde 28-3, gol sayısında da 101-39 üstünlüğü bulunuyor. İstanbul'daki 12 maç ise berabere sonuçlandı. Başkent ekibi, İstanbul'da Fenerbahçe karşısında son galibiyetini, 5 Mayıs 2000 tarihinde 3-1'lik skorla aldı, daha sonraki 18 maçtan 16'sını yitirdi, 2'sinde berabere kaldı. Bu arada, iki takım arasında 2003-2004 ve 2006-2007 sezonlarında İstanbul'da yapılması gereken karşılaşmalar sarı-lacivertlilerin cezası nedeniyle İzmir'de oynandı. Fenerbahçe, 2003-2004'teki maçı 1-0, 2006-2007'dekini ise 2-1 kazandı.

En farklı galibiyetler

Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında ligde en farklı galibiyetlerini 1993-1994 sezonunda 5-0, 2011-2012'de de 6-1'lik skorlarla aldı. Kırmızı-siyahlı ekip ise Fenerbahçe karşısında en farklı galibiyetlerini, 1990-1991 ve 1997-1998 sezonlarında 3-0, 1996-1997'de de 4-1'lik sonuçlarla elde etti. İki ekip arasındaki en gollü karşılaşmalarda ise 7 gol atıldı. 1959-1960 sezonunda Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni, 1992-1993'te Gençlerbirliği, Fenerbahçe'yi 4-3 yendi. 2011-2012'de ise Fenerbahçe, sahadan 6-1 galip ayrıldı.

Fenerbahçe ve Gençlerbirliği istatistikler

Gençlerbirliği ile oynadığı son 10 Süper Lig maçında da gol atan Fenerbahçe en son Nisan 2013'teki karşılaşmada gol sevinci yaşayamadı. Fenerbahçe deplasmanında çıktığı son 15 Süper Lig maçının sadece birinden puan alabilen Gençlerbirliği, bu stattaki son karşılaşmadan 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı.

Süper Lig'de iki maçtır kazanamayan Fenerbahçe, bu sezon henüz üç maçlık galibiyet hasreti yaşamadı. Hamza Hamzaoğlu göreve geldikten sonra oynadığı dört maçtan sekiz puan çıkaran Gençlerbirliği, sezonun ilk dokuz haftasında altı puanda kalmıştı. Bu sezon skor olarak geri düştüğü maçlardan en fazla puan çıkaran iki takımdan biri Fenerbahçe. Süper Lig'in ilk 13 haftasında oynanan maçların ilk yarılarında en fazla gol atan takım olan Fenerbahçe, aynı zamanda ilk 15 dakikalarda en fazla gol bulan iki ekipten biri.

İlk 11'de çıktığı son dört Süper Lig maçında dört gol atan Vedat Muriqi, ilk yedi karşılaşmada rakip fileleri üç kez havalandırabilmişti. Bu sezon Süper Lig'de attığı gollerle takımına en fazla puan kazandıran oyuncu Muriqi. Bu sezon Süper Lig'de henüz golü olmayan oyuncular arasında en fazla şut çeken isim Max Kruse. Alman oyuncu, geçen sezon Werder Bremen formasıyla Bundesliga'da çektiği son 26 şutta altı gol kaydetmişti.

Son üç haftada da rakip fileleri havaladıran Bogdan Stancu, Süper Lig kariyerinde sadece bir kez daha uzun bir seri yakaladı. Ersun Yanal, teknik direktörlük kariyerinde Hamza Hamzaoğlu ile oynadığı yedi Süper Lig maçının dördünü ve son üç karşılaşmayı kazandı.