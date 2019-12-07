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Futbol
Foto: Süleyman ARAT, Cengiz MALGİR ve Ajanslar
06 Aralık 2019 - 22:07,

Fenerbahçe - Gençlerbirlği maçının önemli anları

Süper Lig'in 14. hafta açılış maçında Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni konuk etti.

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Karşılaşmada foto muhabirlerinin objektiflerinden öne çıkan detaylar şu şekilde...

2SADIK İLK KEZ 11DE

SADIK İLK KEZ 11'DE

Fenerbahçeli futbolcu Sadık Çiftpınar, bu sezon ilk kez sarı-lacivertli formayla Süper Lig’de 11’de sahaya çıktı. Süper Lig’in 14. haftasında evinde Gençlerbirliği’ni ağırlayacak olan Fenerbahçe’de Sadık Çiftpınar ilk kez bir lig maçında 11’de yer aldı. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Yeni Malatyaspor’dan Fenerbahçe’ye transfer olan 26 yaşındaki futbolcu 9 maçta forma giymiş ve 1 gol kaydetmişti. 2019-2020 sezonunda ise Süper Lig’de 9. haftada Konyaspor karşısında 21 dakika ve 11. haftada Kasımpaşa karşısında 1 dakika forma giyen Sadık Çiftpınar, bu sezon Teknik Direktör Ersun Yanal tarafından ilk kez 11’de şans buldu.

3EMREDEN OZANA UYARI

EMRE'DEN OZAN'A UYARI

Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan, bir pozisyonda yerde kalmasının üzerine hakem Ali Şansalan’a yaptığı itiraz sonucu sarı kart gördü. İtiraza devam eden Tufan’ı Emre Belözoğlu sakinleştirerek uyardı. Süper Lig’in 14. haftasında evinde Gençlerbirliği’ni ağırlayan Fenerbahçe’de Ozan Tufan 28. dakikada girdiği ikili mücadele sonrası yerde kalınca hakem Ali Şansalan devam kararı verdi. Karar sonrasında 30. dakikada oyunun durmasıyla beraber Tufan hakem Şansalan’a itirazda bulundu. Yaptığı itiraz sonucunda sarı kart ile cezalandırılan Ozan, itirazına devam edince sarı-lacivertlilerin kaptanı Emre Belözoğlu, Ozan Tufan’ı hakemin yanından uzaklaştırarak uyarıda bulundu.

4SERDAR AZİZ SAKATLANDI

SERDAR AZİZ SAKATLANDI

Fenerbahçe’nin savunma oyuncusu Serdar Aziz, adalesinde yaşadığı ağrı sonrasında tedbir amaçlı oyundan çıkartıldı. Süper Lig’de Gençlerbirliği ile karşılaşan Fenerbahçe’de Serdar Aziz müsabakanın ikinci yarısına devam edemedi. Soyunma odasında adalesinde ağrı hisseden Aziz, tedbir amaçlı maçın ikinci yarısına çıkamazken yerine Ferdi Kadıoğlu dahil oldu. Serdar Aziz’in durumu yapılan kontrollerin ardından belli olacak. Serdar Aziz, Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Konyaspor müsabakasının 69. dakikasında yine adalesinde hissettiği ağrı sebebiyle oyundan çıkmıştı.

5VEDAT ŞOV

VEDAT ŞOV

Sakatlığının etkilerini tamamen atlatan Vedat Muriqi, eski takımı Gençlerbirliği'ni çözen isim oldu. İki şık gol kaydeden Kosovalı yıldız, ortaya koyduğu performansla sarı-lacivertli taraftarları mest etti.

6ŞANSALAN UMUT VERDİ

ŞANSALAN UMUT VERDİ

Maçı yöneten hakem Ali Şansalan, özellikle VAR uygulamalarındaki seri kararlarıyla ve kendinden emin tutumuyla dikkat çekti.

7GUSTAVODAN FÜZE

GUSTAVO'DAN FÜZE

Luiz Gustavo, ilk yarıda ceza sahası dışından muhteşem bir gol kaydederek kalitesini bir kez daha gösterdi.

8EMRE ÇILDIRDI

EMRE ÇILDIRDI

Fenerbahçe'nin saha içindeki lideri Emre Belözoğlu, değerlendiremediği bir gol pozisyonunun ardından adeta çılgına döndü.

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Kaleci ile karşı karşıya kalan Emre, Ertaç'ı geçemedi ve top ona çarparak auta çıktı. Emre hıncını reklam panolarından çıkardı.

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Sahadan ve tribünden çok özel anlar...

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