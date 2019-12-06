Ferdi Kadıoğlu'dan 45 dakikalık şov!

Fenerbahçe taraftarları, golden sonra Ferdi Kadıoğlu'nun ismini dilinden düşürmedi. Oynamadığı dönemde de taraftardan büyük destek gördüğünün altını çizen genç yıldız adayı, Gençlerbirliği maçı sonrasında duygularını şöyle anlattı:

Takım için ve kendim için çok mutluyum. Gol attığım için de sevinçliyim. Bu sefer hoca gerçekten bana 45 dakika verdi o yüzden daha çok mutluyum. Muazzam bir goldü. Taraftarlar inanılmazdı, bana çok destek veriyorlar. Oynamasam bile bana destek veriyorlar. Golü attıktan sonra bu muhteşem bir ambiansta dizlerimiz üstünde kaydım ve sevincimi yaşadım.