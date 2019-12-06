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Futbol
06.12.2019 - 22:13, Son Güncelleme:

Vedat Muriqi sakatlandı

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Vedat Muriqi sakatlandı

Fenerbahçe'de, Gençlerbirliği maçında 2 gol birden atan Vedat Muriqi, ikinci yarıda sakatlık yaşadı.

Arka adalesinde problem olduğu gözlenen Kosovalı golcü, 76. dakikada yerini Tolgay Arslan'a bıraktı. 

Fenerbahçe'de Serdar Aziz de ikinci yarıda sakatlanarak Ferdi Kadıoğlu'na yerini bırakmıştı. Serdar Aziz ve Vedat Muriqi, Fenerbahçe'nin önde götürdüğü mücadelede riske edilmemek adına oyundan alındılar. 

İki futbolcunun durumu yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.

VEDAT MURIQI: AĞRI HİSSETTİM

Sakatlığının ciddi olmadığını açıklayan Muriqi, "Arka adalemin ağırmasının sebebi, uzun süredir takımla idmana çıkmıyordum. Bileği koruyoruz ama başka tarafta sıkıntı yaşayabiliriz demişlerdi. Hafif ağrı hissetmeye başlayınca, üstüne gitseydim daha kötü olabilirdi. 2-3 gün içinde kendimi toplarlayıp önümüzdeki maça yüzde 100 hazır çıkacağım diye düşünüyorum." diye konuştu

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