TEOG yerine gelecek yeni sistemle ilgili ilk yorumlar

Milyonlarca öğrencinin beklediği Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sisteminin yerine getirilen yeni liselere geçiş sistemini uzmanlar yorumladı. Uzmanlardan bazıları sistemi olumlu bulurken, detaylarının bir an önce açıklanmasını istedi. Soru sayısının ölçme açısından yetersiz olabileceğini belirten eğitimciler, köklü ve özel okul sınavlarına da ilginin yoğun olacağı görüşünde. CHP Milletvekili Dr. Ceyhun İrgil ise adrese dayalı kayıt sisteminin eğitim göçüne neden olabileceğini söyledi. İrgil, “Bu sınav öğrenciler için çok daha zor ve çetin bir sınav olacak. Sınava girmeyen ya da kazanamayan 1 milyon 100 bin öğrenci ise adrese kayıta tabii olacak” dedi. Uzmanların yorumları şöyle:



ADALETLİ OLMUŞ



Talha Doğan (Tonguç Akademi): İsteyenin sınava girebilmesi güzel bir uygulama. Bu sistem yüzde 92’lik çoğunluğu rahatlatacak. Artık öğrencilerin ortaöğretimin her kademesine hakim olması gerekiyor. Bu genel olarak iyi. 6 ve 7’nci sınıfta da çalışmaları gerekecek. Her sınıfta soru sorabilen öğrencinin olacak olması iyi. Eğitimde eşitlik açısından olumlu. Tamamen adrese dayalı bir kayıt olamaması, sınava da girilebilecek olması sevindirici. Adaletli olmuş. Örneğin, Galatasaray Lisesi’nin yakınında veliler emlakçı gezmeye başlamıştı. Şimdi böyle bir durum yok. Çocuklar açık uçlu soruları sevmemişti, bu yüzden tüm soruların çoktan seçmeli olması iyi. Adrese dayalı sistemde iyi bir okulun yanında oturan öğrenciler o okula girebilmek için ortalamasını yükseltmeli.

AÇIKLANMAYAN ÇOK ŞEY VAR



Hatice Yılmaz (Eğitimci): Eskiden de sınav isteğe bağlıydı, çok fazla katılım oluyordu. Henüz açıklanmayan çok fazla soru var. Bunların içerisinde sınav başvurularının ne zaman yapılacak belli değil. Sayısal sözel toplam 60 soru sorulacak dendi. Sorular tüm dersleri kapsayacaksa ölçmek için 60 soru çok az. Okul başarısı sonucu etkileyecek mi? Sınava girmeyeceklere 5 okul tercih hakkı verilecek. Özel okullar sınav hakkı tanınıyor. Bu özel okulların isteği bir şeydi. Her bölgede her türden okul açılacak mı? Çok fazla belirsizlik var.

EĞİTİM GÖÇÜNE NEDEN OLUR



Dr. Ceyhun İrgil (CHP Bursa Milletvekili): 1999 yılı öncesine dönülen bu sistemin bir eğitim göçüne neden olacağı ortada. Neticede sınava girecek öğrencilerin sadece yüzde 10’u kadarı ‘nitelikli’ sıfatına sahip okullara girecek. Geri kalan yüzde 90’ı da adrese dayalı kayıt sistemiyle yerleştirilecek. Biraz matematik yaparsak; sınava girecek 8’inci sınıf düzeyindeki öğrenci sayısı 1 milyon 200 bin. Fen Lisesi sayısı 302, Sosyal Bilimler Lisesi sayısı 93, Proje okulları ise 350 civarında ve bunların içinde 150’si Anadolu İmam Hatipler. Bakan toplamda 600 okula sınavla öğrenci alınacağını söylüyor. Ya bazı okullar proje okul kapsamından çıkacak ya da sayıyı artırmak durumunda kalacaklar. Öyle bile olsa toplamda 100 bin öğrenci ancak sınavla okullara yerleşebilecek. Kısacası bu sınav öğrenciler için çok daha zor ve çetin bir sınav olacak. Sınava girmeyen ya da kazanamayan 1 milyon 100 bin öğrenci ise adrese kayıta tabii olacak. Bu sistem sınavı kazanamayan öğrenciye ya parasız imam hatip ya dershaneden bozma apartman dairesi temel lise ya da özel okul zorunluluğu getiriyor. Neticede parası olmayan, evini taşıyamayan dar gelirli ailelerin çocukları tek bir okula mecbur bırakılmış olacak. Bu sınavla son birkaç yıldır sayısı artırılmış imam hatip liselerinin boş kalan kontenjanlarının doldurulması çabasını öngörebiliriz. Ayrıca şunu da belirtmek gerek; MEB bu sınav sistemiyle girilecek okulların nitelikli olduğunu söylerken kendi ağzıyla geri kalanların niteliksiz olduğunu da itiraf etmiş bulunuyor.