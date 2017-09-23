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    TBMM'de üçlü zirve: Yıldırım, Kılıçdaroğlu ve Bahçeli ile görüştü

    Hürriyet Haber
    23.09.2017 - 18:31 | Son Güncelleme: 23.09.2017 - 19:28

    İsmail Kahraman, Başbakan Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştü.

    TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan ve AK Parti Grup Başkanı Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis'te bir araya geldi.

    Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye tezkereye desteklerinden ötürü teşekkür etti.

    Irak ve Suriye tezkeresinin görüşüldüğü TBMM Genel Kuruluna verilen arada, birleşimi yöneten İsmail Kahraman ile Yıldırım, Kılıçdaroğlu ve Bahçeli, Başkanlık Divanı'nın arkasındaki bölüme geçti.

    TBMM Başkanı Kahraman ile liderler, burada bir süre sohbet etti ve çay içti. Devlet Bahçeli, görüşmenin ardından kuliste gazetecilerin sorusu üzerine, "Meclis Başkanının çayını içtiklerini" söyledi.

    Etiketler: Son dakika , TBMM , BAŞBAKAN Binali Yıldırım , Kemal Kılıçdaroğlu , Devlet Bahçeli
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