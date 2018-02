Son dakika... Erdoğan'dan Suriyeli mesajı: 3.5 milyonu burada ilanihaye saklayacak değiliz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 45. Muhtarlar Toplantısı’nda gündeme ilişkin konularda açıklama yaptı. Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Türkiye her alanda güçlendikçe önümüze çıkan sorunların çapı da her alanda artıyor. Daha düne kadar kimsenin Türkiye’de kriz çıkarmasına gerek yoktu. Çünkü biz kendi başımıza kriz musallat edebiliyorduk. Bu kısır döngüyü hamdolsun kırmayı başardık. Geçtiğimiz 15 yılın ilk 10 yılındaki daha ziyade iç kaynaklı istikrarsızlık çıkarma gayretleri son 5 senede çok daha farklı şekilde ortaya çıkmaya başladı.



'ZULÜMDEN KAÇAN KARDEŞLERİMİZE GÖNLÜMÜZÜ AÇTIK'

FETÖ’nün tüm imkanlarını seferber ettiğini gördük. PKK’nın şehirlerimizi işgale yeltendiğini gördük. İnsanlık ve İslam düşmanı olan DEAŞ, ülkemize saldırmaya başladı. AB’nin verdiği tüm sözleri çiğnemek pahasına ülkemize cephe alması da bu döneme denk geldi.



Bizim meşrebimizde dostlarına, kardeşlerine sırt dönmek yoktur. Bunun için oynanan oyunu görmemize rağmen zulümden ve ölümden kaçan tüm kardeşlerimize gönlümüzü açtık. İslam adına Müslümanları katleden bir terör örgütü bahane edilerek bir başka terör örgütünün bölgemizde palazlandığını görünce artık daha fazla bekleme imkanımız kalmadı. Türkiye’yi meşgul etmek için kurulan tuzakları birer birer bozarken, asıl hedeflerimizden de kopmadık. Fırat Kalkanı ile DEAŞ’a yönelik ilk fiili mücadeleyi başlattık. 3 bine yakın DEAŞ’lıyı derdest ettik.



'3.5 MİLYONU İLANİHAYE SAKLAYACAK HALİMİZ YOK'

2 bin kilometrekarelik alanı kontrolümüze aldık. Suriyeli kardeşlerimiz de burada topraklarına döndü. İşte şimdi de aynısını Afrin’de yapalım istedik. Afrin operasyonunun arkasında ne var, Afrin olayını çözeceğiz, İdlib’i çözeceğiz ve mülteci kardeşlerimiz kendi ülkelerine dönsün istiyoruz. 3,5 milyonu herhalde burada ilanihaye saklayacak halimiz yok. Onlar da zaten bunu istiyor.



'SİZE YEMİN OLSUN Kİ BU İŞİ BİTİRECEĞİZ'

Batman’daydım geçen hafta. Zeytin dallarıyla kardeşlerim beni karşıladılar. Biz de hep onu söyledik, zeytine yemin olsun ki Allah’ın izniyle bu işi bitireceğiz. Hamdolsun askerlerimiz orada adeta destan yazıyorlar. Genelkurmay’dan aldığımız rakam 1028 terörist etkisiz hale getirildi. Üzerine üzerine gidiyoruz. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız.



KILIÇDAROĞLU'NA: SENDEN Mİ ALACAĞIZ İZNİ?

Hangi şehidimin annesine babasına telefon açıyorsam benden istedikleri bunların kökünü kazıyın, şehidimin kanını yerde bırakmayın. Bizim de onlara sözümüz var. Bunu yapacağız, terörden temizleyeceğiz. Bunu Bay Kemal’e rağmen temizliyoruz. Ne diyor beyefendi 'Afrin’e gitmeyin, fazla içerilere gitmeyin.' Senden mi alacağız izni? Bize milletimizin emri var emri. Biz milletimizin talimatını yerine getireceğiz.



'1 MİLYON VATANDAŞINI ÖLDÜRENLE NEYİ KONUŞACAĞIZ'



Ona kalsa 'Esed’le konuşun' diyor. 1 milyon vatandaşını öldürenle neyi konuşacağız? Utanmadan sıkılmadan bizim DEAŞ’la işbirliği yaptığımızı söylüyor ya. Bu ne biçim anlayıştır. Bunda yüz yok, onur yok. Ne zaman ben bunu ispata davet ettiysem hiçbir şeyi ispat etmemiştir. Ve yerinde durmuştur.



'İSPAT ET MAKAMDAN ÇEKİLİRİM'



AK Parti’nin DEAŞ’a destek olduğunu ispat et ben bu makamda durmam çekilirim. Ama sen ispat edemezsen çekilir misin? Çekilemez, hayatı yalan üzerine kurulu bu adamın. DHKPC’lilerle birlikte yürüyen bir adam. Rahat rahat da bunları kabul edebiliyor. Sonra kalkıyor bir kağıt gösteriyor.



'EL NUSRA TERÖR ÖRGÜTÜDÜR'



Bizim DEAŞ’la verdiğimiz mücadeleyi dünyada hiçbir ülke vermemiştir. DEAŞ’ın şu anda tehdidi altında olan Bay Kemal sen misin biz miyiz? Şu YPG, PYD, PKK terör örgütü olduğunu ilan et dedim. El Nusra terör örgütüdür dedin mi diyor. Ya dedim, El Nusra da terör örgütüdür. Sen de çık DHKPC terör örgütüdür de göreyim seni ya.



'TTB'NİN TÜRKİYE İLE ALAKASI YOK'

Bu ara tweetler atıyorlar. Neymiş o, biz 'Türkiye ve Türklük' kavramına karşıymışız. Niye? Türk Tabipleri Birliğinin isminden 'Türk'ün kaldırılmasını istediğimiz için... Evet istiyoruz. Çünkü Türk Tabipleri Birliği denilen bu kuruluşun Türklükle alakası yok, Türk kavramına da layık olan bir yanı yok.

Türkiye Barolar Birliği’nin de Türkiye ile alakası yok. Şimdi çıkarılacak kanunla, Bakanlar Kurulu kararıyla bunlar kaldırılacak. Kullanamayacaksınız artık ne Türk kavramını ne Türkiye ismini kullanamayacaksınız. Onu layık olanlar kullanacak.

"TÜRKİYE'NİN AKTİF POLİTİKASI RAHATSIZ EDİYOR"

Bugün de ezan sesi duyulan hiçbir yere yabancı bayrak asılması diye mücadele ediyoruz. Şehit yakınlarımızla her fırsatta görüşüyorum. Onların dik duruşu, kararlılığı, mücadele azmimizi daha da biliyor. Türkiye’nin bölgede uygulamaya başladığı aktif politika içeride ve dışarıda pek çoklarını rahatsız ediyor.



İçeride artık gafleti geçip ihanet boyutuna ulaşanları sizler de görüyorsunuz. Bunları CHP’nin içinde görebilirsiniz, genel başkan yardımcılarından sözcülerine kadar var. Hatta sivillerin vurulduğunu söyleyecek kadar muvazeneyi kaybedenlere rastladık.

'100’E YAKIN KARDEŞİMİZ ŞEHİT OLDU'

700’ü aşkın taciz atışı yaptılar. Yüze yakın kardeşimiz şehit oldu. Ama biz hala seyredeceğiz, devam edin diyeceğiz. 13-14 yaşındaki çocukları eğitip bunları savaş meydanına gönderiyorlar. Bazen sözün bittiği yer vardır ya bu konu da öyle bir şey. Normalde birbirleriyle can düşmanı olanlar söz konusu Türkiye ise ittifak içine giriyorlar. Dün Dışişleri Bakanımı İran’a göndermiştim. “Görüş gel...” Bugün Sayın Putin ile bir görüşme yaptım. Önümüzdeki hafta başında ABD’den Dışişleri Bakanı ve yanında güvenlik müsteşarı gelecekler. Onlarla görüşülecek. Yoğun bir şekilde bu süreci devam ettiriyoruz. Türkiye olarak burada kendi göbeğimizi kendimiz kesmeye mecburuz.

'ESED DEVLET TERÖRÜ ESTİRMİŞTİR'

Bizim için şu anda Suriye halkı önemli. Esed değil. Çünkü Esed devlet terörü estirmiştir. Halen daha öldürmeye devam etmektedir. Bizim derdimiz 3,5 milyon Suriyeli kardeşlerimize evlerine topraklarına dönmelerini sağlamaktır. Samimi olanlar buyursunlar beraberce burada her tülü hizmeti yapalım. Bir asır önce gözyaşları içinde çekildiğimiz toprakları yüreğimizden sildiğimiz zannedenler yanılıyorlar.

Bugün pek çok konuda adeta sıfırdan başlayarak kendimize yeni bir savunma sanayi inşa etmeye çalışıyoruz. Madem ki bizi bu noktaya getirdiler bundan sonrasını kendileri bilirler. Bir terör örgütüyle mücadele için başka bir terör örgütüyle işbirliğine gittiler. “Biz sizin generallerin söylediklerini uygun bulmadık” dediler.

'YANLIŞ YAPIYORSUNUZ SAYIN TRUMP DEDİM'

“Terörist teröristle yok edilmez. Yanlış yapıyorsunuz Sayın Trump” dedim. Dinlemediler. Siz yolunuza biz yolumuza dedik. “Şu ana kadar yaptıklarımız daha ısınma turları bile sayılmaz” Şu ana kadar yaptıklarımız daha ısınma turları bile sayılmaz. Asıl büyük hamlemizi büyük ataklarımızı önümüzdeki dönemde gerçekleştireceğiz. Bu bakımdan 2019 kritik bir tarihtir bunu böyle bilin.

'NE DİYORLAR? HEDEF KIZILELMA'

Orada çarpışan askerlerimizi izliyorsunuz değil mi. Ne diyorlar? “Hedef Kızılelma.” Onun anlamı çok ama çok büyük. O, ilayı kelimatullahtır. O, gidebileceğin noktanın sonsuzdur. Gidersin bitmez. Yok sonsuza kadar devam eder.

Bizim Mehmetçiğimizden daha inançlı daha kararlı bir asker var mı? Suriye sınırının tamamını teröristlerden arındıracağız. Sınırlarımız içinde sonuncu terörist de imha edilene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.

'İŞİN BEREKETİ BURADA'

Ne dedi bu alçaklar? 'Ekonomi geriler. Ekonomi darbe yer.' Aynen devam ediyor. İşin bereketi burada. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. İşte biz ona çalışıyoruz."