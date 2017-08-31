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    Son dakika... Erdoğan'dan İslam ülkeleri liderlerine acil çağrı

    DHA
    31.08.2017 - 16:21 | Son Güncelleme: 31.08.2017 - 16:36

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kurban bayramı vesilesiyle İslam ülkelerinin liderleriyle yaptığı telefon görüşmelerinde Arakan'da yaşanan insani krize çözüm bulmaya yönelik çabaların yoğunlaştırılması çağrısında bulunduğu öğrenildi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban bayramı vesilesiyle İslam ülkelerinin liderleriyle yaptığı telefon görüşmelerinde Myanmar'da yaşanan insani krize çözüm bulmaya yönelik çabaların yoğunlaştırılması çağrısında bulundu.

    Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Moritanya Devlet Başkanı Muhammed Veled Abdülaziz, Pakistan Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefonda görüştü.

    Kurban bayramının başta İslam alemi olmak üzere tüm insanlığa hayırlar getirmesi temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye, Irak, Yemen, Filistin ve Libya'da yaşanan sorunların Müslümanların bayram sevincine gölge düşürdüğüne dikkati çekti. Myanmar'da Müslümanlara yönelik şiddetin İslam dünyasını derinden üzdüğüne işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefon trafiğinin devam edeceği öğrenildi.

     

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    Etiketler: Cumhurbaşkanı , Recep Tayyip Erdoğan , Arakan
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