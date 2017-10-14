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    Sezaryene alternatif

    Meltem ÖZGENÇ / ANKARA
    14.10.2017 - 00:36 | Son Güncelleme:

    Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, sezaryen ile doğumun % 53’lere yükseldiğini belirterek, “Bunun önüne geçmek için normal doğum teşvik edilecek. Suda doğum gündemimizde. Hastanelere doğum küvetleri koyacağız” dedi. Demircan, Sağlık Bakanlığı’nın yeni binasındaki basın toplantısında özetle şunları söyledi:

    % 53’E ÇIKTI
    “Türkiye’de sezaryen oranı yüzde 53’e çıktı. Ortada büyük bir problem var. Bunu düzeltecek çalışmalar yapılıyor. Örneğin, suda doğum merkezleri oluşturmaya çalışıyoruz. Hastanelerimizin ihtiyaç duydukları sayıda doğum küvetleri alarak doğumu daha kolaylaştırmayı düşünüyoruz. Doğum sakin bir ortam ister. Fazla ışık bile istemez. Kadınların kendi odalarında doğum yapmalarını sağlayacak şekilde çalışma yapıyoruz.

    İHALEYE E-MARKET
    Sağlıkta tedarik sistemi üzerine bir çalışmaya başladık. Yeni açılanlarla 872 yeni hastanemiz bulunuyor. Bu kadar da alım merkezi var. Bunu çözmüş ülkeler var. Onları inceledik. Benzer bir model geliştirdik. Tedarik sisteminde stok maliyeti düşecek alımlar bir merkezden yapılacak. PTT ve diğer kargo şirketleriyle özel anlaşmalar yapılacak. Sağlık Bakanlığı ne alınacağını, standartlara uygunluğunu Sanayi Bakanlığı belirleyecek. Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da ödeme yapacak olan kurumlar. Alımlar ihale ile olacak bir market oluşturulacak. Bu e-market olacak. Yerli üreticimizin de pazara girmesini sağlayacak bir mekanizma.

    AĞRILARI AZALTIYOR, RAHAT DOĞUM SAĞLIYOR
    ETLİK Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Özlem Moraloğlu Tekin Hürriyet’e suda doğumun ayrıntılarını anlattı: “Anne adayları önce duş alıyor. Daha sonra filitre edilmiş 34.5-37 derece arasındaki çeşme suyuna, sancıları başladığı an göğüs uçları suda kalacak biçimde oturtuluyorlar. Bu yöntem hem annenin ağrısını azaltıyor hem de bebeğin daha hızlı ve rahat doğmasını sağlıyor. Bebek suya doğmuyor. Anne adayı doğuma hazır olduğu an normal doğuma alınıyor. Ankara’da 2 devlet hastanesi, 1 özel hastane bu yöntemi kullanıyor. İstanbul’da tüm özel hastanelerde mevcut.”

    Etiketler: sezaryen doğum , gazetehaberleri
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