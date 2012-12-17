Antakya’da tarih ve lezzet turu

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Antakya seyahatimiz firelerle başladı, ekibimizden birkaç kişi son anda gelmekten vazgeçti. Antakya’da olduğumuz süre boyunca ise cep telefonlarımız kaygılı tanıdıklarımızın aramalarıyla susmak bilmedi. Onlara sürekli anlattığımız ise, Antakya’da değil bir savaş, en ufak bir huzursuzluğun bile yaşanmadığıydı.



Maalesef Antakya ve tüm Antakyalılar olmayan bir savaşın gölgesinde yaşıyorlar şu sıra. Bu az bulunur tarihi zenginliğe ev sahipliği eden muhteşem şehir turistlerle dolup taşacağına, müzelerde ve ören yerlerindeki sessizlik ve ıssızlıkla boğuşuyor. Yine de Antakyalılar için, gündüz ve gece yaşam çok hızlı, hareketli ve renkli devam ediyor, tek eksikleri şehri keşfetmeye gelen gezginlerin azlığı. Kadınların sosyal yaşamda adeta başrolde yer aldığı bu canlı şehrin karşılaştığımız her bir sakini, yaşanmayan bir savaşın gereksizliğini anlatıp duruyor her misafire. Onlara ve şehre kulak verdiğinizde ise, etkileyici bir inanç yelpazesi, örnek alınası bir kardeşlik ve yüzyılların getirdiği bir zenginlik sizi bambaşka bir dünyanın keşfine yönlendiriyor.



KIŞ YOLCULARINA 20 ÖNERİ



1 - Önceden bilgi edinmek isteyenler için Hüseyin Türk’ün yazdığı, Kaknüs Yayınları’ndan çıkmış olan “Anadolu’nun Gizli İnancı Nusayrilik” isimli eseri tavsiye ederim. Kitap sadece Antakya’nın Sünnilerden sonraki ikinci en büyük cemaati olan Nusayrileri anlatmakla kalmıyor, aynı zamanda Antakya’nın tarihi ve kültürü açısından da çok zengin bilgiler içeriyor.



2 - Antakya denince birçokları için ilk akla gelen güzel yemekler... Zengin Antakya mutfağını deneyimlemek için şehrin merkezindeki Sveyka Restaurant ve Anadolu Restaurant en doğru iki adres olacak. Sveyka, yenilenmiş eski bir Antakya konağında, güzel yemeklerin yanı sıra aynı zamanda otantik bir ortam sunuyor.



3 - Muhammara, oruk (Antakya usulü içli köfte), patlıcan ezme, humus gittiğiniz her lokantada meze olarak zaten sizleri hazır bekliyor. Ana yemek olarak ise özellikle tepsi kebabını, Halep kebabını ve kâğıt kebabını mutlaka denemelisiniz.



4 - Antakya ve tatlı denince ilk akla gelen tabii ki künefe. Şehrin merkezi künefe dükkânları ile dolu ve hepsi de gayet lezzetli künefe yapıyor.



5 - Uzun Çarşı’daki Çınaraltı’nda Yusuf Usta’nın közde künefesini tatmadan sakın geri dönmeyin. Közde pişmiş künefeyi bir daha bulmanız zor...



6 - Künefenin gölgesinde kalsa da, Antakya’nın bir başka ünlü tatlısı da “kireçte kabak tatlısı”. Bir kez de kireçte kabak tatlısına şans verin, hiç pişman olmazsınız.



7 - Konaklamak için otantik bir mekân arıyorsanız, eski bir sabun fabrikasından otele dönüştürülmüş Savon Butik Otel doğru bir seçim olabilir. Şehrin tam merkezinde yer alan ve 4 yıldızlı Büyük Antakya Oteli de özellikle büyük grupların konaklaması için yerinde bir seçim olacaktır.

8 - İçindeki zengin mozaikler nedeniyle çoğu zaman Antakya Mozaik Müzesi diye yanlış adlandırılan Antakya Arkeoloji Müzesi mutlaka ziyaret etmeniz gereken mekanlardan biri. Şehrin ana meydanında yer alan müze, 1932-1948 yılları arasında bölgede yapılmış kazılarda elde edilen eserlere ev sahipliği yapıyor. Dünyanın en zengin ikinci mozaik koleksiyonunu barındıran müzede, ayrıca ünlü Antakya Lahdi de yer alıyor. Müzenin girişindeki mağazada müzeyle ve Antakya ile ilgili zengin kaynaklar bulmak mümkün.

9 - Şehre tepeden bakan ve Antakya’daki ilk Hıristiyanların gizli toplantıları için kullandıkları ve Hıristiyanların en eski kiliselerinden biri sayılan St. Pierre Kilisesi ise maalesef Ağustos 2013 sonuna kadar bakım ve onarım nedeniyle kapalı. Yine de kapısına kadar gidip, oradan şehri seyretmek için bile ziyaret edilebilir.

10 - Şehrin içindeki St. Paul Ortodoks Kilisesi yine dünyanın en eski kiliselerinden biri olma özelliğini taşıyor. Tabii yaşanan depremlerden zarar gören kilisenin bugün gördüğümüz hali 19. yüzyıldan kalma ama tamiri için dönemin padişahının gönderdiği ferman, dilek kuyusu ve bilgi vermeye istekli candan görevlileri ile mutlaka ziyaret edilmesi gereken mekânlardan biri.

11 -Antakya maalesef bugün şehircilik ve binalar açısından çok estetik bir görüntü sergilemiyor. Bununla birlikte, şehrin bugün neredeyse harabe halinde olan ama bir el atılsa İtalya’nın, Malta’nın, Portekiz’in gezmeye doyamadığımız eski dar sokaklarından hiçbir farkı kalmayacak eski sokaklarında mutlaka gezmelisiniz. St. Paul Kilisesi ziyaretinden sonra böyle bir gezi çok keyifli olacaktır.



12 - Antakya’nın çok kültürlülüğünün en güzel örneklerinden biri de Habib-i Neccar Camii. Anadolu topraklarında inşa edilen ilk cami olma özelliğini taşıyan, bir pagan tapınağı üzerine kurulmuş ama yine depremler nedeniyle yıkıldığı için bugün 19. yüzyıldan kalan halini gördüğümüz bu camide, Hıristiyanlığa geçen ve dini inanışı nedeniyle başı kesilerek şehit edilen ilk Antakyalı Habib-i Neccar’ın türbesi yer alıyor. Şehir merkezine arabayla 10-15 dakikalık mesafede olan Harbiye’de ise, “şelale” ismiyle anılan bölge, özellikle çok sıcak yaz günlerinde halkın serinlemek için geldiği önemli bir merkez. Dağlardan gelen tertemiz suların şırıl şırıl aktığı bu bölgede, kahvaltıdan akşam yemeğine ya da sadece bir fincan kahveye kadar her türlü yeme içme ihtiyacınızı karşılayacak birçok mekân mevcut.

ŞEHRİN ETRAFINI DA GEZİN

13 - Antakya gezisini tabii ki şehirle sınırlamamak gerekiyor. En başta gidilecek yerlerden biri Samandağ. Dünyanın ilk tüneli olan ve MS 69’da başlayıp 79’da 1000 kişilik esir ordusunun el emeğiyle kayalara açılmış bu tünel, Roma döneminde dağlardan inen suların sürüklediği tortuların limanı doldurmaması için inşa edilmiş. Aynı zamanda sıkı bir trekking yolu da sayılabilecek bu tüneli mutlaka görmelisiniz. Yol boyunca dağlardan inen sularda soğutulmuş meyve ve içecek satan köylüleri gördüğünüzde inanın çok mutlu olacaksınız. Tünelin en ucunda ise yine Roma döneminden kalan kaya mezarları ve Beşikli Mağara’yı bulacaksınız. Tünelin ilk başlangıç yerinden Akdeniz’i seyretmek de cabası.

14 - Samandağ’a gelmişken, Aknehir beldesindeki St. Simeon Manastırı’nı da görmek lazım. 541-592 yılları arasında buradaki sekizgen manastırda 36 metrelik bir sütunun üzerinde yaşadığı rivayet edilen Aziz Simeon’a adanmış olan bu manastırdan günümüze kalanlar, manastırın etrafından tepelere konumlanmış onlarca rüzgâr türbini ile muhteşem bir görsellik sunuyor.

15 - Samandağ yaz mevsiminde plajları ile Antakyalıların çok tercih ettiği bir yöre, tabii kışın oldukça ıssız oluyor. Hem otel hem restoran olan Dervişan Tesisleri’nde bir değişiklik yapıp Akdeniz’den yeni tutulmuş balıklardan ve tanesi sadece 10 TL olan jumbo karideslerden tatmadan sakın dönmeyin derim.

16 - Samandağ’daki çeşitli Nusayri ziyaret evlerine de eğer açıksa gidebilirsiniz.

17 - Nusayri evlerine dıştaki kapıdan girerken dahi ayakkabılarınızı çıkarmanız lazım inanış gereği. Eğer ziyaret evlerinin etrafında üçer kere dönen arabalar, insanlar görürseniz şaşırmayın, bu da bir başka gelenek.

18 - Organik ürün meraklıları için Vakıflı Köyü mutlaka gidilmesi gereken bir adres. Yörenin en eski Ermeni köylerinden biri olan Vakıflı’da hâlâ 150 hane yaşıyor. Güzel bir kilisenin ve sakin bir kahvenin merkezi konumda yer aldığı bu köyün halkı tarafından elde yapılan nar ekşisi yörenin en lezzetlisi olarak biliniyor. Ayrıca limon şurubu, portakal şurubu ve başka bir yerde bulması zor olan “halhalı” zeytini için de en doğru ve güvenilir adres Vakıflı Köyü.

19 - Antakya’dan hediye olarak ne alabilirim diye soruyorsanız, şehrin merkezindeki Uzun Çarşı sizi çeşitli alternatiflerle bekliyor olacaktır: Antakya’nın ünlü ipeklerinin her türü, çeşit çeşit baharat, nar ekşisi, zeytin ve özellikle büyük, iri ama çok çok acı yeşil biberler gezginlerin en revaçta olan alışveriş seçenekleri.

20 - Hatay’da havalimanı var ama tavsiyem Adana’ya uçakla gelip, Antakya’ya karayolu ile gitmeniz yönünde. Zira bu sayede üç çok önemli eseri daha görme fırsatınız olacak:

? Adana-Antakya yolunun 107. kilometresindeki Payas’ta bulunan ve yenileme çalışmaları halen devam eden Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi bir Mimar Sinan eseri olarak sizi büyüleyecek.



? Yaşar Kemal’in eserlerinde bahsi geçen Anavarza ise azameti ile sizi kendinizden geçirecektir.



? Kral Asistavandas’ın Geç Hitit döneminden kalma yazlık sarayı Karatepe, günlük yaşamı yansıtan tek Hitit kalıntısı olması itibariyle mutlaka görmeniz gereken yerlerden biri.



