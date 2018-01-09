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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerSeyahatHuzuru hissedeceğiniz Londra’nın eşsiz güzellikte köyleri
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Seyahat

Huzuru hissedeceğiniz Londra’nın eşsiz güzellikte köyleri

Her ülkenin köyleri, o ülkenin sıcacık anne kucağıdır. Köylere doğru çıkılan yolculuk, özlerimize doğru çıkılan yolculukla aynı kavşakta kesiştiğinden, döneceğimiz tüm yollar samimiyetin çıplaklığına, huzurun sadeliğine doğru kıvrılır. Bu huzurun doyumsuzluğuyla Londra’nın köylerinin güzelliklerinde kaybolmak doğanın ve sanatın içinde kendinizi bulmak, özlediğiniz köy havasını almak ruhunuza iyi gelecektir. İşte size huzuru hissedeceğiniz Londra’nın eşsiz güzellikte köyleri…

Sermin KARATAŞ​ / Instagram: @gezisanatdoga
Sermin KARATAŞ
Sermin KARATAŞSeyahat Yazarı

    Londra’nın köylerinin güzelliklerinde kaybolmadan önce kendi köylerimizin anılarına birkaç satırla ulaşmak istiyorum. Köy demek , benim için dut ağaçlarına tırmanmak , kuzuların peşinden koşmak, sıcacık nine masallarında kaybolmak demekti. Şehir hayatının kopardığı ellerimiz, bir dut ağacının altında üzerine dökülecek dutları kolayca toplamak için kocaman bir örtü etrafında birleşirdi.

    Huzuru hissedeceğiniz Londra’nın eşsiz güzellikte köyleri

    Tüm anları unutup kafalarımıza düşen onlarca dutun yarattığı sevinçle kahkahalarımızı paylaşır, eğer soba yanıyorsa; çıtır çıtır kestane sesleriyle ruhumuz şenlenirdi. Sabahları köpeklerin, horozların, ineklerin, kuşların oluşturduğu çok sesli koro ile güne merhaba derdi nineler.Onları çocukları gibi severlerdi. Kendileri kahvaltı yapmadan hayvanlarını beslerlerdi. Bir ya da iki gün gidilen köy günlerine ömürler sığardı. Bir yanı köy görmüş, hayvana dokunmuş, masallar dinlemiş çocuklar , kalplerinin bir köşesinde kocaman bir gökkuşağı barındırır. O günlerin çocukları , şimdilerin yetişkinleri şehir koşuşturmasından her uzaklaştığında o gökkuşağı tüm renklerini belirgenleştirir. Hadi gelin bu sefer gökkuşağının izini Londra’nın köylerinde sürelim.

    Huzuru hissedeceğiniz Londra’nın eşsiz güzellikte köyleri

    Cotswold; Londra’ya 2 saat yakınlarında birçok köyün birarada  olduğu yemyeşil bir cennet. Araba kiralayarak gezmek bana ekstradan bir yorgunluk olarak geri döndüğünden Londra Victoria Coach Station’dan kalkan turlarla Cotswold’a gitmeyi tercih ettim. Yolculuk boyunca otobüs camından doğayı izlerken usulca cennetin kapıları aralanıyor. İlk durağımız; Cotswold’un kapısı olarak bilinen Burford.

    Yeni yıl rotalarının en büyülüsü: Londra
    Yeni yıl rotalarının en büyülüsü: Londra

    Köy sizi upuzun bir yokuş ve onu etrafına sıralanmış sarımsı evlerle tam bir Ortaçağ kasabası olarak karşılıyor. Bu köy Sarmaşık kaplı evleri ve turistleri kadar, hafta sonunu doğada geçirmek isteyen Londra’nın yazarları, sanatçıları, antikacıları ile de ünlü.Zaten evlerin sahipleri de onlarmış. Bu evleri görünce neden İngilizler’in Fethiye’de Yeşilüzümlü köyünü çok sevdiklerini anladım. Taş evleri ile ünlü Yeşilüzümlü onlara bu köylerdeki atmasforü yaşatıyor.

     Huzuru hissedeceğiniz Londra’nın eşsiz güzellikte köyleri

    Bol bol foto çektirdikten sonra dünyada mutlaka görülmesi köyler  listesinde olan Bibury’e doğru yola koyuluyoruz. Ekin tarlasına yönelmiş mutlu çekirgeler gibi zıplıyarak rehberimizi takip ediyoruz.  Bibury demek sıra evler demek. Sıra evleri ve hikayesini rehberimizden dinlerken bir ana takılıyorum. İlerlemiş yaşına ve yağmurlu havaya rağmen rağmen şemsiyesinin altında sanatını icra eden ressam ile bakışıyoruz. O mütevazi gülümsemisi ile hoşgeldin derken ben hayatı dolu dolu yaşayamanın önemini birkez daha anlıyorum. Yetmişinde bile resim yapıyordu. Zamam denilen hırsız hayatının enerjisini hala ondan çalamamıştı. O zaman Nazım’ın bize armağan ettiği şiirin birkaç satırını anımsayalım mı?

    Yaşamak şakaya gelmez,

    büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın ,bir sincap gibi mesela,

    yani, yaşamanın dışında ve ötesinde hiçbir şey beklemeden,

    yani bütün işin gücün yaşamak olacak.

    Sanat ve kültür kokan gri şehir: Londra
    Sanat ve kültür kokan gri şehir: Londra

    Yani, öylesine ciddiye alacaksın ki yaşamayı, yetmişinde bile, mesela, zeytin dikeceksin,

    hem de öyle çocuklara falan kalır diye değil,  ölmekten korktuğun halde ölüme inanmadığın için,

    yaşamak yanı ağır bastığından.

    Bibury adımlarken öğle yemeği vakti çokdan gelmişti. Dünyanın en şık butik otellerinden biri tercih edilmişti. “Swan Otel” romantizimin, şıklığı simgesi. Bir tur programında bu kadar şık bir otelde öğle yemeği  hayal etmemiştim. Piyano sesleri eşliğinde şık bir salonda karşılıyorlar. Mumlar eşliğinde romantik bir öğle yemeği arasından sonra yeni köylere doğru yola çıktık. İçerdeki havayı eminim otelin dışardan çektiğim bu fotoğrafı özetliyordur. Eğer tur ile gelmeseydim bu otelde bir gece kalmak isterdim.

     Huzuru hissedeceğiniz Londra’nın eşsiz güzellikte köyleri

    Gezimizin ikinci kısmına Bourton-on-the-Water ile başlıyoruz, Stow on the Wold ile sonlandırıyoruz.İlk köyümüz içerisinden geçen nehir ve taş köprüleri nedeniyle Cotswold’un Venedik’i olarak biliniyor. Alışveriş için birçok hediyelik dükkanı ve antikacıları bir arada görebilirsiniz. Antika severler için cennet bir köşe. Ama fiyatlar ne yazık ki  pahalı. Stow on the Wold bizi  kocaman bir meydan etrafında restoranlar ve şirin kafeler  ile karşılıyor. Yolculuk sırasında rehberimiz bu köyde İngiltere’nin en eski oteli olduğunu söylüyor.

    Rengarenk bir şehir: Londra
    Rengarenk bir şehir: Londra

    Varır varmaz vakit kaybetmeden oteli bulmaya koyuldum. İlk meydanı görünce bu köy diğerlerine göre daha büyük gelmişti ama panik yapmama gerek yokmuş beş dakikalık yolculuk sonrası oteli buldum. Oteli ararken ismini kaydetmediğim çok şirin kitap kafeye denk geldim. İçeriden yumuşacık müzik sesleri geliyordu. Seyahat ve gastronomi ağırlıklı kitapları incelerken İstanbul’da tadılması gereken sokak tadları adlı kitap raflar arasından göz kırpıyordu. Otelin tarihini inceledikten sonra yola çıkmadan akşam yemeği için hala vaktimiz vardı. Yemek eşliğinde derin bir sohbete başladık .Zihnimizin aslında bütün dünyayı bir yerden , bir yere  taşıyabilecek kadar büyük olduğunu, sanatın, gezinin ve edebiyatın dünyada tüm sorulara cevap olduğunu , güzel şeylerin ancak yoldan çıktıktan sonra görülebileceğini konuşuyorduk. Yola çıkmak,yoldan çıkmak ne güzeldi, yaşamak ne güzeldi….

    Fotoğraflar: Sermin KARATAŞ​


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    Kaynak: Sermin KARATAŞ​ / Instagram: @gezisanatdoga

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