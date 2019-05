Bahçe içindeki şehir: Singapur

Singapur, Raffles’ı hiç unutmamış. Öyle ki Raffles’ın anısına dikilen heykel ve trafiğe kapalı Raffles Place’in bulunduğu bölge, kendisini çepeçevre saran gökdelenlerle Singapur’un Manhattan’ı adeta. Singapur Nehri’ne arkasını dönmüş Raffles heykeli, Thomas Raffles’ın buraya ilk ayak bastığı yere konulmuş. Heykelin önünde yer alan ve 1827 yılında inşa edilen Parliament House, Victoria Theatre’ın hemen arkasında. Merlion Heykeli de yine burada yer alıyor. Singapur’un simgesi olan başı aslan, gövdesi balık olan 8.5 metre uzunluğunda ve 70 ton ağırlığındaki Merlion heykeli, Marina Sands Otel’in karşısında. Ağzından Singapur Nehri’ne su dökülen bu heykel, her gün çok sayıda turist tarafından fotoğraflanıyor.







Singapur’un en popüler yeri olan Marina Bay’da nehrin etrafını çevreleyen gökdelenler o kadar güzel dizilmiş ki, binaları izlerken bile keyif alabiliyorsunuz. Burada bulunan meşhur Marina Sands Otel, 55 katlı 3 kuleden oluşmakta olup, kuleler çatıdan SkyPark olarak adlandırılan 340 metre uzunluğundaki gemi şeklindeki bir yapıyla birbirine bağlı. SkyPark’ı yerden ilk defa gördüğünüzde, binaların üstüne yerleşmiş olan bu gemiye anlam vermek için uzun süre incelemeniz gerekiyor. SkyPark’ın havuzu, dünyanın bu yükseklikte yapılmış en büyük açık hava havuzu. Sadece otel müşterilerine açık olan bu havuzu, otelde kalmayan müşteriler küçük bir ücret karşılığında görebiliyor.









Marinada bulunan çelik gövdeli, DNA biçiminde, sarmal şekilde yapılmış Helix Köprüsü, Marina’nın fotoğraflarını her açıdan çekmenizi sağlıyor. Singapur körfez bölgesinde yer alan Gardes by the Bay, yeşilin her tonunu göreceğiniz, 101 hektar büyüklüğünde bir yer. Bu parkta farklı ekosistemler oluşturulmuş. Flower Dome’da mevsim her zaman ilkbahar. Bu güzel parkın en dikkat çeken yeri Cloud Forest (Bulut Ormanı)…

Burada bulunan 35 metre yüksekliğindeki Cloud Mountain (Bulut Dağı) dünyanın en büyük yapay şelalesine sahip. Üç katlı bu yapının en üst katında böcek kapan egzotik bitkiler bulunuyor. Parkta bulunan 18 Supertrees (Süper Ağaçlar) aralarında bulunan köprüler sayesinde yukarıda, bulutların arasında gezinme imkanı veriyor. Gündüzleri gibi geceleri de bu bölge oldukça hareketli. Zira geceleri de burada muhteşem ses ve ışık şovları yapılıyor. SkyWalk denilen yolda kuş bakışı manzara seyredilebiliyor. Dünyanın her yerinden getirilen çok sayıda bitkiye ev sahipliği yapan Gardens by the Bay, başka bir dünyayı ziyaret etmişsiniz izlenimi oluşturuyor.







Bu bölgede yer alan, 165 metre yükseklikle Dünyanın en yüksek dönme dolabı olan Singapore Flyer, tüm Singapur’a yukarıdan bakabilme imkanı veriyor. Bir tam dönüşün 32 dakika sürdüğü bu dönme dolabın verdiği geniş bakış açısı sayesinde Malezya ve Endonezya’nın belli bir kısmını yukarıdan görebilmek mümkün. Dikenli ve sert kokulu meşhur “durian” meyvesinden ilham alınarak yapılan ve bir performans sanatları merkezi olan Esplanade’de tiyatrodan konserlere çok çeşitli sanatsal aktiviteyi takip etmek mümkün. Yapının içi kadar dışı da oldukça ilgi çekici.







Singapur’daki tüm alışveriş caddeleri arasında Orchard Road’ın özel bir önemi var. Tüm seçkin markaların çok katlı mağazalarının olduğu, alışveriş merkezi cenneti bu caddede 20’nin üstünde büyük alışveriş merkezi var. Caddedeki dükkanların tamamına yakını lüks segmentte. Bu cadde sadece Singapur’un değil, Dünya’nın da en önemli ve en pahalı alışveriş caddelerinden. “Pahalılık” kendisini hem satılan ürünlerde hem de dükkan ve konut kiralarında gösteriyor.









Sakız çiğnemenin yasak olduğu, sokağa çöp atmanın 1000 Singapur Dolarıyla, yaya geçidi dışında karşıdan karşıya geçmenin 50 Singapur Dolarıyla cezalandırıldığı, kısacası düzeni sıkı kurallarıyla sağlayan bu küçük ülke, tertemiz caddeleri, her inanca hoşgörülü kozmopolit yapısı, doğayı ve teknolojiyi ilham alan mimarisiyle sahip olduğu sınırlı metre karesinden fazlasını vaat ediyor.