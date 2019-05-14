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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Seyahat
Yazı ve fotoğraflar: Serhat SARISÖZEN | Instagram: @sarisozen
14.05.2019 - 09:16, Son Güncelleme:

Bahçe içindeki şehir: Singapur

Serhat SARISÖZEN
Serhat SARISÖZEN
sarisozen@hotmail.com
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Serhat SARISÖZEN
Serhat SARISÖZEN
sarisozen@hotmail.com
Bahçe içindeki şehir: Singapur

Dünyanın en fazla ziyaret edilen yerlerinden biri olan Singapur, bir şehir devleti olması ve kendine özgü yapılarıyla dikkat çekiyor. Hint Okyanusu’nda, kuzeyde Malezya, güneyde Endonezya’yla çevrili bu küçük şehir devletinin tarihi 11. yüzyıla dayansa da serbest ticareti mümkün kılan bir liman şehrine dönüşmesi ve ticari yolların birleşme noktası olarak günümüz Singapur’unun tarihi, Sir Thomas Stamford Raffles’ın 1819 yılında buraya bir liman kurması ve şehrin İngiliz sömürgesi olmasıyla başlıyor. Bu yazımızda Raffles Place, Merlion Heykeli, Marina Bay, Marina Sands Otel, Helix Köprüsü, Gardes by the Bay, Singapore Flyer, Esplanade ve Orchard Road gibi turistik merkezlere değineceğim. Çin Mahallesi, Küçük Hindistan, Arap Caddesi ve Sentosa Adası gibi bölgelerini başka bir yazıya bırakacağım. İşte detaylar…

Singapur, Raffles’ı hiç unutmamış. Öyle ki Raffles’ın anısına dikilen heykel ve trafiğe kapalı Raffles Place’in bulunduğu bölge, kendisini çepeçevre saran gökdelenlerle Singapur’un Manhattan’ı adeta. Singapur Nehri’ne arkasını dönmüş Raffles heykeli, Thomas Raffles’ın buraya ilk ayak bastığı yere konulmuş. Heykelin önünde yer alan ve 1827 yılında inşa edilen Parliament House, Victoria Theatre’ın hemen arkasında. Merlion Heykeli de yine burada yer alıyor. Singapur’un simgesi olan başı aslan, gövdesi balık olan 8.5 metre uzunluğunda ve 70 ton ağırlığındaki Merlion heykeli, Marina Sands Otel’in karşısında. Ağzından Singapur Nehri’ne su dökülen bu heykel, her gün çok sayıda turist tarafından fotoğraflanıyor.

Bahçe içindeki şehir: Singapur


Singapur’un en popüler yeri olan Marina Bay’da nehrin etrafını çevreleyen gökdelenler o kadar güzel dizilmiş ki, binaları izlerken bile keyif alabiliyorsunuz. Burada bulunan meşhur Marina Sands Otel, 55 katlı 3 kuleden oluşmakta olup, kuleler çatıdan SkyPark olarak adlandırılan 340 metre uzunluğundaki gemi şeklindeki bir yapıyla birbirine bağlı. SkyPark’ı yerden ilk defa gördüğünüzde, binaların üstüne yerleşmiş olan bu gemiye anlam vermek için uzun süre incelemeniz gerekiyor. SkyPark’ın havuzu, dünyanın bu yükseklikte yapılmış en büyük açık hava havuzu. Sadece otel müşterilerine açık olan bu havuzu, otelde kalmayan müşteriler küçük bir ücret karşılığında görebiliyor.


Bahçe içindeki şehir: Singapur


Marinada bulunan çelik gövdeli, DNA biçiminde, sarmal şekilde yapılmış Helix Köprüsü, Marina’nın fotoğraflarını her açıdan çekmenizi sağlıyor. Singapur körfez bölgesinde yer alan Gardes by the Bay, yeşilin her tonunu göreceğiniz, 101 hektar büyüklüğünde bir yer. Bu parkta farklı ekosistemler oluşturulmuş. Flower Dome’da mevsim her zaman ilkbahar. Bu güzel parkın en dikkat çeken yeri Cloud Forest (Bulut Ormanı)…

Bahçe içindeki şehir: Singapur
Bahçe içindeki şehir: Singapur

Burada bulunan 35 metre yüksekliğindeki Cloud Mountain (Bulut Dağı) dünyanın en büyük yapay şelalesine sahip. Üç katlı bu yapının en üst katında böcek kapan egzotik bitkiler bulunuyor. Parkta bulunan 18 Supertrees (Süper Ağaçlar) aralarında bulunan köprüler sayesinde yukarıda, bulutların arasında gezinme imkanı veriyor.  Gündüzleri gibi geceleri de bu bölge oldukça hareketli. Zira geceleri de burada muhteşem ses ve ışık şovları yapılıyor. SkyWalk denilen yolda kuş bakışı manzara seyredilebiliyor. Dünyanın her yerinden getirilen çok sayıda bitkiye ev sahipliği yapan Gardens by the Bay, başka bir dünyayı ziyaret etmişsiniz izlenimi oluşturuyor.

Bahçe içindeki şehir: Singapur


Bu bölgede yer alan, 165 metre yükseklikle Dünyanın en yüksek dönme dolabı olan Singapore Flyer, tüm Singapur’a yukarıdan bakabilme imkanı veriyor. Bir tam dönüşün 32 dakika sürdüğü bu dönme dolabın verdiği geniş bakış açısı sayesinde Malezya ve Endonezya’nın belli bir kısmını yukarıdan görebilmek mümkün. Dikenli ve sert kokulu meşhur “durian” meyvesinden ilham alınarak yapılan ve bir performans sanatları merkezi olan Esplanade’de tiyatrodan konserlere çok çeşitli sanatsal aktiviteyi takip etmek mümkün. Yapının içi kadar dışı da oldukça ilgi çekici.

Bahçe içindeki şehir: Singapur


Singapur’daki tüm alışveriş caddeleri arasında Orchard Road’ın özel bir önemi var. Tüm seçkin markaların çok katlı mağazalarının olduğu, alışveriş merkezi cenneti bu caddede 20’nin üstünde büyük alışveriş merkezi var. Caddedeki dükkanların tamamına yakını lüks segmentte. Bu cadde sadece Singapur’un değil, Dünya’nın da en önemli ve en pahalı alışveriş caddelerinden. “Pahalılık” kendisini hem satılan ürünlerde hem de dükkan ve konut kiralarında gösteriyor.

Bahçe içindeki şehir: Singapur


Sakız çiğnemenin yasak olduğu, sokağa çöp atmanın 1000 Singapur Dolarıyla, yaya geçidi dışında karşıdan karşıya geçmenin 50 Singapur Dolarıyla cezalandırıldığı, kısacası düzeni sıkı kurallarıyla sağlayan bu küçük ülke, tertemiz caddeleri, her inanca hoşgörülü kozmopolit yapısı, doğayı ve teknolojiyi ilham alan mimarisiyle sahip olduğu sınırlı metre karesinden fazlasını vaat ediyor.

Serhat SARISÖZEN
Serhat SARISÖZEN
sarisozen@hotmail.com
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