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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Seyahat
Serhat SARISÖZEN | Instagram: @sarisozen | Fotoğraflar: Alamy,
09.09.2019 - 10:38, Son Güncelleme:

10 adımda Roma'da gezilecek yerler

Serhat SARISÖZEN
Serhat SARISÖZEN
sarisozen@hotmail.com
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Serhat SARISÖZEN
Serhat SARISÖZEN
sarisozen@hotmail.com
10 adımda Roma'da gezilecek yerler

Lazio Bölgesi’nde yer alan Roma, aynı zamanda ayrı bir devlet olan Vatikan’ı da sınırlarında barındırdığından, iki devletin de başkenti olarak anılıyor. Roma İmparatorluğu’nun merkezi olan bu tarihi şehir, sahip olduğu mimari ve sanatsal hazinelerle tarihi mirasını şehrin her yerinde sergiliyor. Bu yazıda size 10 adımda Roma'da gezilecek yerlerden bahsedeceğim...

1- İstanbul gibi yedi tepeli şehir Roma… Bunlardan en meşhuru ise Capitol Tepesi. Burada antik kalıntılar karşınıza çıkacak. Şehrin üç tapınağının bulunduğu Capitol’de ayrıca Vittorio Emanuele II Abidesi de bulunuyor. Meydanın ortasında bulunan heykel, Marcus Aurelius’un replikası... Burada ayrıca, Michelangelo’nun tasarladığı Palazzo Nuovo ve Palazzo dei Conservatori’de sergilen eserlerin bulunduğu Capitoline Müzeleri de var. Şehrin tam merkezinde bulunan Capitoline, Piazza Venezia’ya ise yürüme mesafesinde…

10 adımda Romada gezilecek yerler



2- İmparatorluk dönemi Roma’sının son anıtlarından olan Zafer Takı, Constantinus’un, başkenti Bizans’a taşımasından önce, kazandığı bir savaşın onuruna inşa edilmiş. 21 metre yükseklikteki bu tak, Kolezyum yakınında bulunuyor.

10 adımda Romada gezilecek yerler



3- Dünyanın en büyük arkeolojik alanlarından olan Roma Forumu, Roma İmparatorluğu döneminde sebze-meyve pazarı olarak kullanılmış, daha sonra törensel bir merkeze dönüştürülmüş. Roma Forumu’nun içinde tapınaklar, bazilikalar, taklar ve bir dönem mahkeme ve iş merkezi olarak kullanılan yapıların kalıntıları bulunuyor. Kolezyum yakınında olan Roma Forumu’na giriş ücretli...

10 adımda Romada gezilecek yerler


4- Roma’nın yedi tepesinden biri olan Palatino Tepesi, tıpkı Capitol Tepesi gibi tarihi kalıntılarla dolu. Augustus Evi, Livia Evi, Domus Flavia gibi yapılar burada bulunuyor.

10 adımda Romada gezilecek yerler



5- Kolezyum, MS 80’de gladyatör ve vahşi hayvan gösterilerini halkın izlemesi için yaptırılmış. Oturma düzeni sınıflara göre değişen Kolezyum’un seyirci kapasitesi 55 bin. Popülerlik kazanmak isteyen imparatorlar tarafından düzenlenen bu kanlı dövüşleri ve sonrasında kaybedenin ölümünü izlemek o dönem Romalıların en büyük eğlencesiydi.

10 adımda Romada gezilecek yerler



6- Barok tarzı kiliseler, gösterişli çeşmeleri, şık kafe ve restoranları, lüks mağazalar ve her yönüyle tarih kokan yapılarıyla Piazza Navona (Navona Meydanı) ise Roma’nın sosyal hayatının kalbinin attığı yer. Meydan, zamanında 30 bin kişilik bir stadyum olarak inşa edildiğinden halen stadyum görünümünde... Gece-gündüz dolu olan bu meydan sokak sanatçılarına da ev sahipliği yapıyor.

10 adımda Romada gezilecek yerler



7- ‘Tüm tanrıların tapınağı’ anlamına gelen 43 metre yükseklikteki beton kubbeli Pantheon, Antik dönemden kalma. Daha sonra Katolik kilisesine dönüştürülen Pantheon, anıt mezarlarla çevrili...

10 adımda Romada gezilecek yerler


8- Turistlerin gözde mekânı olan Piazza di Spagna, İspanyol Merdivenleri, Triniti dei Mondi Kilisesi, Fontana della Barcaccia ve çok sayıda kafesiyle iyiden de öte… Adını yakınlardaki İspanyol büyükelçiliğinden alan İspanyol Merdivenleri, turistler kadar yerel halkın da buluşma noktası. Merdivenlerin yapılış amacı yukarıdaki Triniti dei Mondi Kilisesi’ne ulaşmak olsa da merdivenlerin ünü, bu kiliseyi neredeyse unutturmuş. 135 basamaktan oluşan İspanyol merdivenleri aslında öyle olmasa da adeta adımlanıp çıkılmaktan ziyade, oturup etrafı seyretmek ve soluklanmak için yapılmış.

10 adımda Romada gezilecek yerler


9- Birçok festivale ve sayısız açık hava aktivitesine ev sahipliği yapan Piazza del Popolo (Popolo Meydanı), sayısız kafe ve restoranıyla da Roma’nın en geniş meydanları arasında... Bu meydanı, Mısır’dan getirilen dikilitaş ile diğerlerinden hemen ayırabilirsiniz. Santa Maria del Popolo Kilisesi de burada bulunuyor.

10 adımda Romada gezilecek yerler


10- Türkler tarafından Aşk Çeşmesi olarak adlandırılan Trevi Çeşmesi, Roma’nın en ünlü çeşmesi... Ortada bulunan Deniz Tanrısı Neptün, Triton tarafından çevrelenmekte. ‘Üç çeşme’ anlamına gelen Trevi Çeşmesi’ne bu ismin verilmesinin nedeni, altındaki üç yeraltı suyunun birleşmesi. Rivayete göre kral ve askerler susuzluktan ölmek üzereyken bu çeşme şu an bulunduğu yerde belirivermiş. Buraya gelen turistler, dilek tutup havuza para atıyorlar. Havuzda bulunan para daha sonra toplanarak, bu parayla yoksullara yiyecek ve içecek yardımı yapılıyor.

10 adımda Romada gezilecek yerler


Serhat SARISÖZEN
Serhat SARISÖZEN
sarisozen@hotmail.com
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