GÃ¼neÅŸe yolculuk: Pattaya

Taylandâ€™Ä±n gÃ¼zeli Pattaya, TÃ¼rkiye'den oldukÃ§a uzakta bir ÅŸehir ve herhangi bir havayolu firmasÄ±nÄ±n Pattayaâ€™ya direkt uÃ§uÅŸu bulunmuyor. Pattayaâ€™ya ulaÅŸmak iÃ§in Tayland iÃ§erisindeki bir ÅŸehirden ya da istikamet Ã¼zerindeki baÅŸka bir Ã¼lkeden aktarma yapmak gerekiyor. Ben tercihimi Doha aktarmalÄ± uÃ§uÅŸtan yana kullanÄ±yorum ve bÃ¶ylece aktarma iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iniÅŸ kalkÄ±ÅŸlarda denizle bÃ¼tÃ¼nleÅŸen enfes Ã§Ã¶l gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerinin de keyfini Ã§Ä±karmÄ±ÅŸ oluyorum.









Uzak Asya Ã¼lkelerinin hemen hemen hepsinin vize gerektirmemesi, topla valizini gidelim seyahatlerde tercih sebebi oluyor. AyrÄ±ca para birimi olarak Euro'dan kurtuluyor olmak ve TÃ¼rk lirasÄ±nÄ±n daha deÄŸerli olduÄŸu bir Ã¼lkede tatil yapmak da cezbediyor. Buna karÅŸÄ±n, 10 saatten kÄ±sa olmayan yolculuklar ise hem yorgunluÄŸu hem de bilet fiyatlarÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼rÃ¼yor.

Aktarma iÃ§in beklenen sÃ¼relerle birlikte yaklaÅŸÄ±k 15 saatlik bir yolculuk sonrasÄ±nda Pattaya HavalimanÄ±'na ulaÅŸÄ±yorum.Â Pasaport polisinin gereksiz bir gerginliÄŸe sevk eden herhangi bir sorusuyla muhatap olmadan yÃ¼zÃ¼me Ã§arpan aÅŸÄ±rÄ± nemli ve sÄ±cak bir karÅŸÄ±lamayla Ã¼lkeye giriÅŸ yapÄ±yorum. Uzun bir yolculuk sonrasÄ±nda otelime hÄ±zlÄ±ca gidip biraz dinlenmek iÃ§in ise taksi kullanÄ±yorum. Asya'ya hoÅŸ geldiniz artÄ±k sÄ±kÄ± pazarlÄ±k zamanÄ±.









YÄ±lÄ±n bu zamanÄ± 30-35 derece sÄ±caklÄ±k

Ä°stanbul'u ne kadar soÄŸuk ve yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geride bÄ±raktÄ±ysam, Pattaya bir o kadar sÄ±cak ve nemli. YÄ±lÄ±n bu zamanÄ± 30 - 35 derece sÄ±caklÄ±k ve Ã§ok yoÄŸun bir nem hÃ¢kim ÅŸehirde. Ani yaÄŸmurlar da cabasÄ±. Yine de yaz mevsimine yaptÄ±ÄŸÄ±m bu yolculuk beni mutlu ediyor. TÃ¼rkiye'de gÃ¼zel havalarÄ±n geride kalmasÄ± ve kÄ±ÅŸ mevsimine merhaba dememizle birlikte hayalini kurmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±m deniz, kum, gÃ¼neÅŸ ve karpuz dÃ¶rtlÃ¼sÃ¼yle buluÅŸmak Ã¼zere otelden Ã§Ä±kÄ±p plaja gidiyorum.Â Pattaya ÅŸehir merkezindeki deniz pek bir keyifsiz. Åžehir ile Ã§ok iÃ§ iÃ§e olmasÄ± da hijyen endiÅŸemi tetikliyor. Bu nedenle ben ÅŸehir merkezinde herhangi bir plajÄ± kullanmamayÄ± tercih ediyorum ve sizin de kullanmamanÄ±zÄ± tavsiye ediyorum.





SÃ¼rat teknesiyle 30 dakikalÄ±k mesafe olan, Tayca'da â€˜Ko Lanâ€™ Ä°ngilizce'de â€˜Coral Islandâ€™ olarak isimlendirilen Mercan AdasÄ±'ndayÄ±m. Deniz, bu adada ÅŸehir merkezine gÃ¶re daha keyifli. DÃ¼nyanÄ±n birÃ§ok denizini ve okyanusunu deneyimlemiÅŸ biri olarak rahatlÄ±kla sÃ¶yleyebilirim ki en gÃ¼zel denizler yine TÃ¼rkiye'de! Asya sahillerinin ortak sorunu burada da baÅŸ gÃ¶steriyor; su sÄ±ÄŸ ve sÄ±cak, gÃ¼neÅŸ ise inanÄ±lmaz yakÄ±cÄ±. Valizinizi hazÄ±rlarken bu satÄ±rlarÄ±m aklÄ±nÄ±zda olsun. GÃ¼neÅŸe karÅŸÄ± Ã¶nlem almayÄ± unutmayÄ±n. BÃ¼tÃ¼n gÃ¼n denizin tadÄ±nÄ± Ã§Ä±karÄ±p, keyifli mÃ¼zikler dinleyip, ÅŸezlonga uzanmÄ±ÅŸ yeni tatil rotalarÄ± planlÄ±yorum.GÃ¼nÃ¼n sonunda ÅŸehir merkezine dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼mde ise uÃ§ak yolculuÄŸunun yorgunluÄŸu ruhumu kaplÄ±yor.Â MeÅŸhur Tayland masajÄ± beni Ã§aÄŸÄ±rÄ±yor. Ama Ã¶ncesinde yemek yemeliyim.









DÃ¼nyanÄ±n en tanÄ±nan dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ mutfaÄŸÄ±

Pattaya'da, Tayland mutfaÄŸÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra, tÃ¼m dÃ¼nyada meÅŸhur olan Ã§eÅŸitli lezzetleri de bulabileceÄŸiniz farklÄ± restoranlar mevcut. Tavsiye etmemekle birlikte hÄ±zlÄ± yemek restoranlarÄ±na, Ä°talyan lezzetlerine, diÄŸer Uzak DoÄŸu Ã¼lkelerinin menÃ¼lerine bu ÅŸehirde eriÅŸiminiz kolay. Ã‡ekirge yemek zorunda deÄŸilsiniz. Zaten kimse de yemiyor.Â DÃ¼nyanÄ±n en tanÄ±nan dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ mutfaÄŸÄ± olan Tayland yemeklerini Ã¶zetleyecek olursam; Ã¶ncelikle oldukÃ§a acÄ± yemekler ikram edildiÄŸini sÃ¶ylemeliyim. Burada yemekler tatlÄ±, ekÅŸi, tuzlu ve acÄ±nÄ±n sentezi ile ortaya Ã§Ä±kÄ±yor. BÃ¶lgeye has malzemeler bunda en bÃ¼yÃ¼k etken. Deniz Ã¼rÃ¼nlerinin her tÃ¼rlÃ¼sÃ¼nÃ¼ bulabileceÄŸiniz, bol bol aromatik bitkilerin kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, pirincin baÅŸrol oynadÄ±ÄŸÄ± Tayland mutfaÄŸÄ± herkese hitap etmese de en az bir yemeÄŸiyle insanÄ± etkilemeyi baÅŸarÄ±yor.





AyrÄ±ca Budist inanÃ§larÄ± gereÄŸi et tÃ¼ketiminde hiÃ§bir zaman aÅŸÄ±rÄ±ya gidilmemiÅŸ, bitki ve hayvansal gÄ±dalarda her zaman denge yakalanmÄ±ÅŸ. Daha Ã¶nceki seyahatlerimde deneyimlediÄŸim ve sonrasÄ±nda kapandÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrendiÄŸim â€˜Mantraâ€™ bu konuda baÅŸarÄ±lÄ± bir Ã¶rnekti. Ä°yi malzeme ve ekonomik menÃ¼ bir arada olamÄ±yor maalesef. Ä°yi restoranlarÄ±n sonu da bu oluyor. Bir sonraki seÃ§eneÄŸim ise AmerikalÄ±lara Japon mutfaÄŸÄ±nÄ± tanÄ±tan â€˜Benihanaâ€™. Åžefin yemekle ÅŸov yaptÄ±ÄŸÄ±, komedi gÃ¶sterisi iÃ§erisinde yemeÄŸinizi yediÄŸiniz bu restoran beni oldukÃ§a etkiliyor. Tay mutfaÄŸÄ±yla yÄ±ldÄ±zÄ±mÄ±zÄ±n bir tÃ¼rlÃ¼ barÄ±ÅŸamamasÄ± sonucu tercihim burasÄ± oluyor.Â









Simit satan seyyar satÄ±cÄ±lar gibi sokaklar masÃ¶r dolu

Plaj ve yemeÄŸin ardÄ±ndan iyi bir masaj deneyimlemenin sÄ±rasÄ± geldi. Pattaya'da hemen her yerde masaja ulaÅŸmanÄ±z mÃ¼mkÃ¼n. O kadar ki simit satan seyyar satÄ±cÄ±lar gibi sokaklarda masÃ¶r bulabilirsiniz. Tayland'ta masaj ata sporu diyebiliriz ve herkes iyi yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia ediyor. Siz siz olun klinik olarak hizmet veren yerleri tercih edin. DoÄŸru olmayan mÃ¼dahale aÄŸrÄ±lara hatta kalÄ±cÄ± hasarlara neden olabiliyor. MasajÄ±, dinlenme molasÄ±na denk getirerek enerjimi tamamen doldurmuÅŸ durumdayÄ±m. Asya'nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k parkÄ± Nong Nooch Tropikal Botanik BahÃ§esi'ni artÄ±k rahatÃ§a gezebilirim. BurasÄ± 500 dÃ¶nÃ¼mlÃ¼k devasa bir alan. 1954 yÄ±lÄ±nda yaban hayatÄ± koruma projesi olarak tropik bitkiler ekilen bu bahÃ§e, 1980 yÄ±lÄ±nda halka aÃ§Ä±lÄ±yor. Hala aynÄ± ailenin Ã¼yeleri tarafÄ±ndan yÃ¶netilen bahÃ§e, vahÅŸi yaÅŸamÄ± incelemenin yanÄ± sÄ±ra, turistler iÃ§in dini tÃ¶renler, dÃ¶vÃ¼ÅŸ sanatlarÄ± gÃ¶sterileri, masajlar ve fil ÅŸovlarÄ±nÄ± sunuyor. Tropikal bitki mÃ¼zesini andÄ±ran bu bahÃ§e, bitki severler iÃ§in Ã§ok gÃ¼zel olsa da, zincirlenmiÅŸ kaplanlar, palyaÃ§o gibi gÃ¶steriler yaptÄ±rÄ±lan filler ve tutsak edilmiÅŸ kuÅŸlarla beni Ã¼zÃ¼yor. Turistik yÃ¶nÃ¼ aÄŸÄ±r basan bu botanik bahÃ§ede iki kÃ¼Ã§Ã¼k bir hayvanat bahÃ§esi de bulunuyor. HayvanlarÄ±n tutsak edilmesinden hiÃ§ hoÅŸlanmÄ±yorum. Bu nedenle gÃ¶rmediÄŸim bitkilere gÃ¶z gezdirip ziyaretimi hÄ±zlÄ±ca bitiriyorum.









Pattaya'da hava kararÄ±yor. AkÅŸamdan geceye ilerlerken renkli, bol mÃ¼zikli ve Ä±ÅŸÄ±l Ä±ÅŸÄ±l bir gÃ¶steriye gidiyorum. TamamÄ± trans bireylerin sahne aldÄ±ÄŸÄ± Alcazar Kabare GÃ¶sterisi (Alcazar Cabaret Show) kalabalÄ±k ekibi, hareketli danslarÄ± ve eÄŸlenceli mÃ¼zikleri ile farklÄ± bir deneyim yaÅŸatÄ±yor. Ä°yi Ã§alÄ±ÅŸÄ±lmÄ±ÅŸ gÃ¶steri sona eriyor. Seyircilerden Ã¶nce dansÃ§Ä±larÄ±n tamamÄ± dÄ±ÅŸarÄ±da fotoÄŸraf Ã§ektirmek iÃ§in bekliyor. Ancak tabii ki Ã¼cret karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda. Benim ise gÃ¶zÃ¼m gÃ¶kyÃ¼zÃ¼ndeki bulutlarda. SanÄ±rÄ±m yaÄŸmur yaÄŸacak. Aylak aylak yÃ¼rÃ¼yerek hem bulutlarÄ± nesnelere benzetiyor hem de seyahat iÃ§inde gelecek seyahat planlarÄ±mÄ± yapÄ±yorum. Gezecek ne Ã§ok yer var.







