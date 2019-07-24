Tayland’daki 850 metre uzunluğundaki köprü kenti birleştiriyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriTayland’daki 850 metre uzunluğundaki köprü kenti birleştiriyor
GeriSeyahat Tayland’daki 850 metre uzunluğundaki köprü kenti birleştiriyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Tayland’daki 850 metre uzunluğundaki köprü kenti birleştiriyor
Seyahat
Derleyen: Özlem Köseoğlu | Fotoğraflar: Alamy
24.07.2019 - 10:13, Son Güncelleme:

Tayland’daki 850 metre uzunluğundaki köprü kenti birleştiriyor

Kocaman bir su havzası ile bölünmüş Tayland’ın Sangkhlaburi kasabası, dünyanın en uzun ikinci bağımsız ahşap köprüsü tarafından ayakta duruyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Sangkhlaburi (Sangkhla Buri), Bangkok’tan 300 kilometre uzaklıkta Kanchanaburi’nin batısında, Myanmar ve Tayland sınırı arasında sakin ve güzel bir bölge. Sangkhlaburi Bölgesi’nin sembolü olan  Mon Köprüsü ise Sangkhlaburi ile Mon köylerinin arasındaki iletişimi ve ulaşımı sağlamaya yardımcı olan önemli bir hayat kurtarıcı... Bu köprüde, otomobil geçişine izin verilmeyip sadece bisikletlerin geçişi mümkün. Buraya geldiğinizde rahatlatıcı bir atmosferde güzel gün doğuşuna ve gün batımına şahit olmak için mutlaka yürüyüş yapmalısınız.  

Tayland’daki 850 metre uzunluğundaki köprü kenti birleştiriyor


Yağmurun nadiren durduğu kasaba

Batı Tayland’da bulunan dağlık kent Sangkhlaburi’nin kökleri, kalıcı ve ilginç bir şekilde suya bağlıdır. Kasabayı çevreleyen pürüzlü kireçtaşı zirveleri ve Myanmar sınırı üzerinde Andaman Denizi'nden iç kesimleri serinleten erik renkli bulutlar, bu bölgeye yılda en az 300 gün yağmur yağdırıyor. Burada, üç nehri besleyen ve neredeyse sürekli yağan yağmurlar, yaklaşık bin yıllık dönemde Kwai Nehir Vadisi’ni oluşturmuş durumda.   

Suların altında boğulan bir kasaba

1982’de tamamlanan Tayland’ın ilk hidroelektrik barajı, ülkenin büyüyen elektrik ihtiyacını karşılamak ve Kanchanaburi bölgesine su kaynağı sağlamak üzere inşa edilmişti. Baraj bittiğinde, Sangkhlaburi kasabasının küçük vadisini sular altında bırakan Khao Laem havzasını yaratmıştı. Bu bölgede yaşayan bazı insanlar, işlerini ve evlerini terk edip daha yüksek yerlere taşınıp, Mon kabilesi tarafından kurulan Wang Ka’dan kilometrelerce öteye yerleşmek zorunda kalmışlardı.

Tayland’daki 850 metre uzunluğundaki köprü kenti birleştiriyor


İki kasaba bir oldu

Taşınan kişiler, köylerini kaybettikten sonra yeni yerleşim yerlerini Sangkhlaburi olarak adlandırdılar. Bugün müşterek Sangkhlaburi olarak adlandırılan iki topluluk, Sangkalia Nehri tarafından beslenen havzada karşılaşıyorlar. Bir tarafta geleneksel bambu ve ahşap evler ile sıralanan küçük sokaklarda Mon, Karen ve Birmanca dillerini konuşan yerliler, nehrin tam ters kenarında ise ağırlıklı olarak Taylandlılar bulunuyor. Burada pansiyonlar ve oteller, havzanın kenarını kucaklarken, klimalı restoranlar ve dükkanlar boyunca sokak satıcıları ve esnaf dükkanları sıralanıyor.

Tayland’daki 850 metre uzunluğundaki köprü kenti birleştiriyor


Şehrin her iki tarafındaki bazı aileler, adeta yüzen evlerde yaşıyorlar. Hayatlarını balıkçılık ve kültür balıkçılığı yaparak geçindiriyorlar. Yaşayanlar, yıl boyunca su seviyesi değiştikçe, yüzen göçebeler gibi evlerinin yerini havza etrafında farklı yerlere taşıyorlar.  

Önemli bir hayat kurtarıcı: Mon Köprüsü

Mon Köprüsü, iki topluluğu bir araya getirmek için 1986 senesinde tamamen el ustalığı ile tik ağacı kullanarak inşa edilmiş. Ek bir destek olmadan ayakları üzerinde dimdik durabilen köprü, Tayland’ın en uzun bağımsız ahşap köprüsüdür. Ayrıca bu özellikleri ve 850 metre uzunluğu ile dünyanın en uzun ikinci köprüsüdür. Tüccarlara, öğrencilere ve turistlere, yürüyerek bir kasabadan diğerine geçebilme şansını tanıyan önemli bir hayat kurtarıcıdır.

Tayland’daki 850 metre uzunluğundaki köprü kenti birleştiriyor


Barışın işareti

Köprü sayesinde aileleri suyun her iki tarafında işlerini görürken Mon öğrenciler, Tayland okullarına gidebiliyor. Böylece Sangkhlaburi’nin Mon yerlileri, Tayland topluluğu ile bir araya geliyor ve kültürlerini canlı tutmaya çalışıyorlar.

2013 senesinde hızla filizlenen bu turizm destinasyonu, bol yağmur alan Sangkalia nehri sayesinde oldukça hasar görmüştü. Ülke genelinde köprüyü yeniden inşa etmek için resmen seferberlik başlamıştı. Çünkü Mon Köprüsü’nün ve yaşayanlarının etkileyici hikayesi, kasabanın profilini ortaya çıkarmıştı ve böylece turizmde öncülük eden bir artış sağlanmıştı. Bu sapa ama sevimli bölge, gerek mimari yapısıyla, gerekse doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini kendine çekmeyi başarıyor. Turistlerin ilgisine rağmen, Sangkhlaburi muhteşem ahşap köprünün sayesinde, eşsiz çift yönlü karakterini sürdürmeye devam ediyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
Tayland’daki 850 metre uzunluğundaki köprü kenti birleştiriyor
Fındık bahçeleri arasındaki saklı güzellik
İç tekne turizminin yeni gözdesi ‘Arapapıştı Kanyonu’
'Güne aşık' tarlaları görenleri etkiliyor