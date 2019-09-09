İzmir’in klasikleri ve yeni yıldızları

Alsancak Dostlar Fırını



1983’den beri hizmet veren Alsancak Dostlar Fırını, boyozun en lezzetli adreslerinin başında geliyor. Boyoz ve yumurta ne kadar ayrılmaz bir ikili olsalar da ben boyozu peynirle çok severim. Dostlar Fırını’nda aklınıza gelecek her lezzette boyoz mevcut… Enginarlı, patlicanlı, ballı hatta çikolatalısı bile var. Favorim ise tahinlisi…









Hungry Dog

İzmir’in yenilerinden olan Hungry Dog benden dekorasyonuyla tam puan aldı. 1940'ların ve 1950'lerin vintage objeleriyle dolu bu mekân ufak bir müze gibi… Dünyanın farklı noktalarındaki bit pazarlarından toplanan birçok antika eşya mekânın ruhunu tamamen değiştirmiş. Özellikle eski kola şişeleri koleksiyonuna ve nostaljik sakız makinalarına bayıldım. Bunun dışında Hungry Dog'da vintage saatler, oyun makinaları, benzin pompaları, sokak tabelaları ve daha aklınıza gelebilecek bir sürü nostaljik objeyi bulabilirsiniz. Hungry Dog'daki yemekler de tam bir pub'a yaraşır nitelikte. Porsiyonlar büyük, doyurucu, lezzetli ve uygun fiyatlı.









Reşadiye Gevrek Fırını

1960'dan beri İzmirlilere hizmet veren Reşadiye Fırını artık klasikleşmiş mekânların başında geliyor. En çıtır, en lezzetli gevrekleri aldığımız bu mekan diğer ürünleriyle de çok iddialı. Bir çikolata dolgulu ‘bombası’ var düşününce bile insanın ağzı sulanıyor. Sabah kahvaltılarımızın vazgeçilmezi olan tüm ürünler var Reşadiye Gevrek fırınında…









Hiç Lokanta

Son dönemlerde Urla'da bir lezzet hareketlenmesi var. Bu nedenle ben birazcık da Urla taraflarına uzanmak istiyorum. Hiç Lokanta'ya aslında bir şeyler içmek için uğramıştım ama menüdeki lezzetleri görünce dayanamadım ve en azından ufak bir şey denemek istedim. İyi ki de denemişim… Yediğim armutlu isli peynirli mini pofuduk pide muhteşemdi. Hiç Lokanta'daki lezzetler kendi ürettikleri organik ürün ve zeytinyağlarıyla yapılıyor. Bu nedenle menü mevsime göre değişiyor ve ekmekten şarküteriye kadar her şey hazırlanıyor.









Ağam

Gaziantep'ten İzmir'e uzanan bir lezzet öyküsü Ağam. 1978 yılından günümüze kadar özellikle baklavalarıyla İzmirlilerin damağını şenlendiriyor. Baklava dışında kadayıf, pastalar, sütlü tatlılar ve hatta börekleri ile de çok iddialı. Tatlı bir mola vermek için en uygun mekan burası.









Burger No7

İzmir'de burgerleriyle adından sıkça söz ettiren Burger No7 aynı zamanda dekorasyonu ve sunum şekliyle de dikkat çekiyor. Medium, larger ve X larger burgerleri bulunan bu mekânın burger isimleri de çok eğlenceli. Menüde WTF-OMG, Bam Bam, Eiffel Tower ve Badass Chicken gibi birçok ilginç isimli burger mevcut.









Ristorante Pizzeria Venedik

Gençlik döneminde en çok hangi restorana gittin diye sorsanız cevabım tereddütsüz Pizza Venedik olur. 1979'da temelleri atılan Ristorante Pizzeria Venedik İzmir için bir klasik. Herkesin mutlaka burada bir pizza veya makarna yemişliği vardır. İşin en güzel yanı Pizza Venedik'e ne zaman gitseniz 10-20 yıldır orada çalışan aynı yüzleri ve gülümsemeleri görüyorsunuz. Anılarımdaki İzmir'i Pizza Venedik'siz düşünemiyorum.

Odurla

Ailesine ait Pizza Venedik mutfağında büyüyüp yetiştikten sonra kendi mekânını açan şef M. Osman Sezener'in Urla'daki zeytinlikler içindeki bu mekânını çok beğendim. Odurla'nın hem dekorasyonu çok özel hem de yemeklerin mekânın ortasındaki açık mutfakta yapılması insanı içeriye adım atar atmaz hemen etkiliyor. Ben masalardan çok mutfağın etrafındaki chefs table havasındaki oturma düzenine bayıldım. Yemeklerin tüm yapılış aşamalarını gördüğünüz oturma şekli çok keyifli, tabii ki yemekler de öyle. Odurla'da Ege topraklarından ve denizden gelen tüm malzemeler odun ateşinde pişirilerek hazırlanıyor.









Sevinç Pastanesi

Çocukluğumda Sevinç turta diye bir gerçek vardı. Ağır çikolatalı pastaların olduğu dönemlerde Sevinç Pastanesi bol fıstıklı bir pasta yaratarak benim hemen kalbimi kazanmıştı. O pasta sanırım artık yok ama 1957'den beri İzmirliler için en lezzetli pastaları yapan Sevinç Pastanesi hâlâ dimdik ayakta. Her önünden geçişimde o lezzetli kalp şeklinde dökülmüş çikolata soslu pastayı hatırlarım.









Bravo Patisserie

İlk açıldığı günleri daha dün gibi hatırladığım için Bravo Patisserie'yi yeni bir mekânmış gibi düşünüyordum sonra bir baktım ki 20 yılı geçmiş. Ufacık butik bir pastaneyken şu anda İzmir'in en önemli tatlı duraklarından biri haline geldi. Bravo'da belli bir tatlı tavsiye edemeyeceğim çünkü ne alırsanız alın hepsi çok lezzetli. Bravo Patisserie'ye giderseniz dondurma çeşitlerine de mutlaka bir göz atın.



İzmir ile ilgili daha fazla bilgiye www.berrydewblog.com adresine tıklayarak ulaşabilirsiniz.