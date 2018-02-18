Grip sezonu devam ediyor

Gelen haberlere göre, ABD’de bu sezon 41 binden fazla vaka rapor edildi. Aslında grip sezon hastalıklarından biri. Türkiye’de de her sezon olduğu görülüyor. Sağlık Bakanlığı’nın son verilerine göre grip şüpheli hastalardan alınan numune örneklerinin yaklaşık yüzde 39’unda gerçekten grip saptandı. Bir öncesi hafta bu oran yüzde 28.5’ti. Dolasıyla Türkiye’de de bir artıştan söz etmek mümkün. ABD’nin aksine Türkiye’de en sık görülen grip virüsü, yüzde 51,1 ile halk arasında domuz gribi olarak da bilinen influenza A(H1N1). Yüzde 42,6’sı influenza B, yüzde 6.4’ü ise ABD’de de salgınlar yapan influenza A (H3N2) virüsü. Tüm bu tipler Türkiye için yeni değil. Önceki yıllarda da hem dünya hem de Türkiye’de görüldü ve hastalık yaptı.
AŞI ETKİLİ
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi klinik mikrobiyoloji ve enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Esin Şenol, “H3N2 gribi zaten diğer virüslerin yaptığından ağır ve şiddetli seyreder. Ama bu yıl biraz daha ağır seyrediyor ABD’de. Ölümler, hastaneye yatışlarda artış bildiriliyor. Bu yüzden virüsün mutasyon geçirip geçirmediğini soruyor bilim dünyası” diyor. Bu sezonun grip aşılarında da söz konusu H3N2 var. Bazı uzmanların aksine aşılar bağışıklığı düşürmüyor. Prof. Dr. Şenol, “Aşıların bağışıklığı düşürmesi mümkün değil. Aşılar öngörülebilir bir bağışıklık sistemi cevabı için dizayn edilmiştir. Aşılar bağışıklık sistemini çöktürseydi, insan ortalama ömrü aşıdan sonra 20-30 yıl uzar mıydı? Aşıların H1N1’e karşı etkinliğinin daha yüksek olduğunu biliyoruz. H3N2 daha düşük düzeyde cevap veriyor. Bu da virüsün mutasyon yapmış olabileceğini düşündürüyor” diyor.
Gripi düşündüren belirtiler
Grip belirtileri, virüsün vücuda girmesinden sonraki 1-3 gün içerisinde ortaya çıkıyor:
Ateş (koltuk altından ölçülen 38 °C ve üzeri) ,Titreme, Kuru öksürük,Boğaz ağrısı,Burun akıntısı ve tıkanıklığı,Baş ağrısı,Kas ve eklem ağrıları,Şiddetli halsizlik,İshal, nadiren kusma.
Virüs yüzeyde 2-8 saat canlı kalıyor
Temel olarak hasta bireylerin öksürme, hapşırma ve konuşma esnasında yaydıkları damlacıkların, sağlıklı bireyler tarafından solunum yoluyla alınmasıyla bulaşıyor. Hasta kişinin öksürmesi ya da hapşırması sonucu etrafa influenza (grip) virüsü içeren milyonlarca damlacık dağılır. Bu damlacıkların enfekte bireylerin 100-180 cm (1-2 metre) uzağına kadar yayılabildiği gösterildi. Az da olsa, bu damlacıkların bulaştığı yüzey ve nesnelere temas edildikten sonra ellerin ağız, burun veya göze sürülmesi ile de bulaşabiliyor. Tokalaşma, öpüşme, bir metreden fazla yaklaşarak konuşma önemli bulaş yolları. Kapı kolu, masa, bardak, vb. yüzeylerde virüs 2-8 saat canlı kalıyor. Hasta kişiler belirtilerin ortaya çıkmasından 1 gün öncesinden başlayarak hastalığın 5-7’inci günlerine kadar bulaştırıcı.
Fotoğraflar: wlfrm.com
Kaynak: Mesude ERŞAN