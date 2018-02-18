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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerYazarlarMesude ERŞANGrip sezonu devam ediyor
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Mesude ERŞAN

Grip sezonu devam ediyor

Geçtiğimiz hafta Amerika’dan giderek yayılan griple ilgili haberler geldi. Bazı hastanelerde hastalara acil servis koridorları ya da çadırlarda bakıldığı açıklandı. Durumdan endişe duyan ülkedeki sağlık otoriteleri de her zamankinden daha ağır hasta eden ve salgın yapan virüsün(H3N2) mutasyon geçirmiş olabileceğini söyledi. Bir kez daha gördük ki grip virüsleri kolay ve sık değişim geçirebiliyor.

Mesude ERŞAN
Mesude ERŞAN
Mesude ERŞANSeyahat Yazarı

Gelen haberlere göre, ABD’de bu sezon 41 binden fazla vaka rapor edildi. Aslında grip sezon hastalıklarından biri. Türkiye’de de her sezon olduğu görülüyor. Sağlık Bakanlığı’nın son verilerine göre grip şüpheli hastalardan alınan numune örneklerinin yaklaşık yüzde 39’unda gerçekten grip saptandı. Bir öncesi hafta bu oran yüzde 28.5’ti. Dolasıyla Türkiye’de de bir artıştan söz etmek mümkün. ABD’nin aksine Türkiye’de en sık görülen grip virüsü, yüzde 51,1 ile halk arasında domuz gribi olarak da bilinen influenza A(H1N1). Yüzde 42,6’sı influenza B, yüzde 6.4’ü ise ABD’de de salgınlar yapan influenza A (H3N2) virüsü. Tüm bu tipler Türkiye için yeni değil. Önceki yıllarda da hem dünya hem de Türkiye’de görüldü ve hastalık yaptı.

Grip sezonu devam ediyor

AŞI ETKİLİ

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi klinik mikrobiyoloji ve enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Esin Şenol, “H3N2 gribi zaten diğer virüslerin yaptığından ağır ve şiddetli seyreder. Ama bu yıl biraz daha ağır seyrediyor ABD’de. Ölümler, hastaneye yatışlarda artış bildiriliyor. Bu yüzden virüsün mutasyon geçirip geçirmediğini soruyor bilim dünyası” diyor. Bu sezonun grip aşılarında da söz konusu H3N2 var. Bazı uzmanların aksine aşılar bağışıklığı düşürmüyor. Prof. Dr. Şenol, “Aşıların bağışıklığı düşürmesi mümkün değil. Aşılar öngörülebilir bir bağışıklık sistemi cevabı için dizayn edilmiştir. Aşılar bağışıklık sistemini çöktürseydi, insan ortalama ömrü aşıdan sonra 20-30 yıl uzar mıydı? Aşıların H1N1’e karşı etkinliğinin daha yüksek olduğunu biliyoruz. H3N2 daha düşük düzeyde cevap veriyor. Bu da virüsün mutasyon yapmış olabileceğini düşündürüyor” diyor.

Grip sezonu devam ediyor

Gripi düşündüren belirtiler

Grip belirtileri, virüsün vücuda girmesinden sonraki 1-3 gün içerisinde ortaya çıkıyor:
Ateş (koltuk altından ölçülen 38 °C ve üzeri) ,Titreme, Kuru öksürük,Boğaz ağrısı,Burun akıntısı ve tıkanıklığı,Baş ağrısı,Kas ve eklem ağrıları,Şiddetli halsizlik,İshal, nadiren kusma.

Grip sezonu devam ediyor

Virüs yüzeyde 2-8 saat canlı kalıyor

Temel olarak hasta bireylerin öksürme, hapşırma ve konuşma esnasında yaydıkları damlacıkların, sağlıklı bireyler tarafından solunum yoluyla alınmasıyla bulaşıyor. Hasta kişinin öksürmesi ya da hapşırması sonucu etrafa influenza (grip) virüsü içeren milyonlarca damlacık dağılır. Bu damlacıkların enfekte bireylerin 100-180 cm (1-2 metre) uzağına kadar yayılabildiği gösterildi. Az da olsa, bu damlacıkların bulaştığı yüzey ve nesnelere temas edildikten sonra ellerin ağız, burun veya göze sürülmesi ile de bulaşabiliyor. Tokalaşma, öpüşme, bir metreden fazla yaklaşarak konuşma önemli bulaş yolları. Kapı kolu, masa, bardak, vb. yüzeylerde virüs 2-8 saat canlı kalıyor. Hasta kişiler belirtilerin ortaya çıkmasından 1 gün öncesinden başlayarak hastalığın 5-7’inci günlerine kadar bulaştırıcı.

Grip sezonu devam ediyor

Fotoğraflar: wlfrm.com 

Kaynak: Mesude ERŞAN

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