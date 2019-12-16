İzlanda’da mutlaka görülmesi gereken 20 yer

1- Blue Lagoon

Yer altından gelen kaynar suların oluşturduğu ve adını sahip olduğu mavi renkten alarak doğal bir havuz olan, İzlanda’nın göz bebeği bu mavi lagün, Raykjavik’e 50 dakikalık mesafede sizi bekliyor. Blue Lagoon; yerel halkın düzenli geldiği, hatta bazı doktorların tedavi için tavsiye ettiği jeotermal bir kaplıca. Ayrıca sadece yerel halk değil, dünyanın her tarafından sadece burası için gelen insanlar da mevcut. Barındırdığı silica denen kilin faydalı olduğu söyleniyor. Çok modern bir tesise sahip bu yerin esas mevsimi ise yaz değil kış. Buz gibi havada, yağan karın altında, sımsıcak havuzda, buharlar arasında bulunmak ayrı bir güzel olsa gerek. Blue Lagoon için önceden rezervasyon yaptırmayı ve burası için yanınıza mayo ve bikinilerinizi almayı unutmayın.









2- Jokulsarlon

Avrupa’nın en büyük buzulu olan Vatnajökull’den kopup gelen dev buz parçalarının önünüzden geçerek okyanusa karışmasını izleyebilir, kimine de yanıbaşınızdaki sahile vurmasıyla dokunabilirsiniz. Simsiyah kumsal üzerinde elmas parlaklığında duran ve yarattıkları kontrastla ziyaretçilerini büyüleyen bu yerden uzun süre ayrılamayabilirsiniz, planlarınızı ona göre yapmanızda fayda var.









3- Geysır

80-100 derecede, yer altının derinliklerinden gelen basınçlı suyun, her 5-10 dakika arası bir sürede, yaklaşık 75-100 metreye kadar gökyüzüne doğru fışkırması olayı… Sanki yer altında bulunan bir su tabancasından yukarı doğru ateş edilmesi gibi. Bölgede birbirinden farklı yerlerde irili ufaklı gayserleri bulmak mümkün. Bunlardan en büyük ikisi; Geysir ve Strokkur. En güzel görsel şovu da bu ikisini izleyerek elde edebilirsiniz.



4- Skogafoss

Yeni fön çekilmiş saçları andırırcasına düz ama bir o kadar da ihtişamlı… Şelalelerin bolca bulunduğu ülkede hem genişliği hem de yüksekliği ile en güzellerinden birisi olan bu şelaleyi, hemen yanındaki merdivenlerden yukarıya çıkarak üstten görme fırsatı yakalayabilirsiniz.









5- Reynısfjara Plajı

Reynisfara plajı simsiyah kumsalının yanında, sanki legoları üst üste koymuşçasına sıralı bazalt kayalar, emin olun daha önce hiç görmediğiniz bir görsellik sunacak…









6- Studlagıl Canyon

Dünyanın bizlere sunduğu en güzel bazalt kaya oluşumlarından. Devasa kayaları sanki bir heykeltıraş elinden çıkmışçasına düzenli halde bulabileceğiniz bu muhteşem yer son dönemde İzlanda’da en çok ziyaret edilen yerlerin başında.





Fotoğraf: Bahar Gündoğdu / Hürriyet Seyahat Gezgini - Instagram: @nerdesinbahar



7- Svartıfoss

Eriyen buzullardan gelen suların, ahenkle sıralı siyah bazalt kayaların önünden geçip, 20 metre aşağıya düşmesiyle oluşan bir diğer harika şelale.

8- Kvernufoss

Eğer bana şelale yetmedi ve daha az bilinen ve yine arkasından geçebileceğim başka bir şelale yok mu derseniz Kvernufoss Şelalesi’ni, Skogafoss’un hemen az ilerisinde mutlaka ziyaret etmelisiniz. Ulaşımı çok az zorlu olan bu şelaleye ulaştığınızda her şeye değdiğini göreceksiniz.









9- Fjadrargljufur Kanyon

Size uzaydasınız hissi yaratacak en güzel yerlerden birinde sıra; Fjadrargljufur Kanyon’u. Sahip olduğu derinlik ve muhteşem panaromik manzarasıyla başınızı döndürebilir güzellikte sizi bekliyor.









10- Seljalandsfoss

Güneye hareketle Seljalandsfoss Şelalesi size; “Güneye hoş geldiniz!” diyerek ta uzaklardan sizi karşılayacaktır. Karşıdan görünüşü çok süslü olan bu şelalenin en güzel tarafı ise arkasından geçilebiliyor olması

11- Kırkjufell

Batı İzlanda’nın en popüler noktalarından birisi olan Kirkjufellsfoss Şelalesi ve ardında yükselen Kirkjufell Dağı’nı mutlaka listenize alın. Özellikle kuzey ışıkları döneminde geldiyseniz, Kirkjufell Dağı size harika bir manzara sunacaktır.









12- Vatnajokull Ice Caves

Doğanın en nadir sunduğu fenomenlerden biri olan buzul mağaralarını, mavinin her tonuyla gözler önüne serdiği Vatnajokull buzulunda bulabilirsiniz. Buzul mağaralarının içerisinde gezebilir, kısa süreliğine bu dünyadan uzaklaşabilirsiniz.





13- Gulfoss

Eskiden bir çiftçiye ait olan, ardından hidroelektrik için göz koyulan, fakat sahibinin; “Eğer santral kurulursa kendimi şelaleye atarım” demesiyle olduğu gibi bırakılan bir diğer göz alıcı yer. Farklı seyir yerlerinden kendisini izlettirme fırsatı tanıyan bu şelalenin yanına kadar gidebilirsiniz. İçerisinde oluşan gökkuşağının fotoğrafını çekmeden dönmeyin.



14- Krysuvık

Üzerinde sıcak su buharlarının tüttüğü Krysuvik, Reykjavik’in güney batısında sizi bekliyor. Sanki yer altında bir fabrika var ve burada tütenler de bacaları. Kendinizi ocakta pişen bir tencere içerisinde hissedebilirsiniz.









15- Kerıd Crater Lake

Golden Circle rotasının sunduğu bir diğer güzellik ise Kerid krater gölü. Bu volkanik krater gölünün etrafında yürüyebilir, masmavi suyun, çevresindeki kırmızı toprakla yaptığı kontrastına hayran kalabilirsiniz.





16- Hallgrımskırkja

Reykjavik’te görülecek yerlerin başında, farklı mimarisi ile Hallgrímskirkja kilisesi geliyor. Şehrin en yüksek yapısı olduğundan, her yerden gözünüze çarpacaktır. Bu harika kilisenin tepesine çıkıp eşsiz Reykjavik manzarasını seyredebilirsiniz.





17- Dettıfoss

Sadece İzlanda’nın değil, aynı zamanda Avrupa’nın en büyük şelalesi. Saniyede 500 metre küp suyun aktığı, 45 metre yüksekliği ve 100 metre genişliği ile tam bir görsel şölen.

18- Thıngvellır Natıonal Park

Reykjavik’ten yaklaşık 1 saat uzaklaştığınızda dâhil olacağınız ve rota üzerinde birden fazla sürpriz barındıran keyifli bir güzergâh olan ‘Golden Circle’ üzerindeki ilk nokta Thingvellir Milli Parkı. Burası iki tektonik plakanın birbirinden derin yarlarla ayrıldığı geniş bir yer. Ülke tarihinde önemli bir yere sahip. Ülkenin ilk parlamentosunun, parktaki İzlanda bayrağının bulunduğu yerde oluşturulmasından ötürü İzlandalılar açısından da oldukça önemli. Milli parkı, tarihi kalıntıları ve o şirin kilisesini gezebilirsiniz.









19- Dyrholaey

İzlanda’da yaşayan puffin adındaki şirin mi şirin balıkçıl kuşları en yakından görebileceğiniz tek yer olan Dyrhoaley’de sıra. Ana yoldan ayrılarak ulaşacağınız bu gizli mabette, puffinlerin yuvalarına yaklaşıp, ağızlarında balıklarla hızlı hızlı uçtuklarına tanık olabilirsiniz. Aynı zamanda buradan Reynisfjara sahilinin simsiyah kumlarından oluşmuş muhteşem manzarasını seyredebilir, rüzgarın taşıdığı okyanus kokusunu içinize çekebilirsiniz.









20- Midlina

Avrupa ve Amerika platolarının birbirinden ayrıldığı yer olan Midlina’yı ziyaret edebilirsiniz. Kulağa gerçekten çok farklı geldiği kesin. Gördüğünüzde ise ne kadar farklı bir yer olduğunu kolayca anlayabilirsiniz. Yarık üzerindeki köprüden geçip, köprünün altına inip, siyah kumlarla oynayıp farklılığın tadını çıkarabilirsiniz.