 Yıllardır sırrı çözülemiyor! Duvarlarda beliren esrarengiz yüzler tüyler ürpertti...

Belmez, İspanya'nın güneyinde, 17 özerk bölgesinden en kalabalık ikinci nüfusu sahip olan bir kasaba. 2002 yılı sayımlarına göre nüfusu 3705. Yalnız Belmez’i birçok kasabadan farklı kılan bir özelliği var. Kasabada oturan Maria Gomez Pereira, 1971 yılının Ağustos ayında mutfak zemininde yüze benzeyen bir leke fark etti ve böylece 20. Yüzyılın en etkileyici ve en iyi belgelenmiş paranormal vakalarından birini başlatmış oldu: Belmez Yüzleri. Dehşete kapılan aile yüzlerin belirdiği duvarları tekrar kazımak istiyor ve yüzlerin bulunduğu bölge yetkililer tarafından incelenmek üzere alınıyor.