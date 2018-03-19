Lizbon’da şahane bir 'Michelin Yıldızlı' restoran: LOCO

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Gürhan KARA Lizbon’da şahane bir 'Michelin Yıldızlı' restoran: LOCO
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Seyahat
Gürhan KARA / Instagram: @tadindaseyahat
19.03.2018 - 11:58, Son Güncelleme:

Lizbon’da şahane bir 'Michelin Yıldızlı' restoran: LOCO

Gürhan KARA
Gürhan KARA
gurhankara@tadindaseyahat.com
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Gürhan KARA
Gürhan KARA
gurhankara@tadindaseyahat.com
Lizbon’da şahane bir 'Michelin Yıldızlı' restoran: LOCO

Lizbon’da yeme içme için gideceğim mekânları çok önceden belirlemeye başladım. Seyahatime yaklaşık iki hafta kala Michelin yıldızlı restoranları incelerken bir tanesi dikkatimi çekti. Henüz üç yıl önce açılıp 11 ay sonra Michelin yıldızı kazanan Şef Alexandre Silva’nın LOCO adlı restoranı...

Şansımı deneyip rezervasyon yapmak istediğimde bana maalesef dolu olduklarını en erken nisan ortası kabul edebildiklerini söylediler (Bu cevabı aldığımda şubat sonlarıydı!) Ancak istersem beni bekleme listesine ekleyebileceklerini ve iptal olması durumunda haberdar edeceklerini söylediler. Ben de şansımı deneyeyim dedim ve kabul ettim. Lizbon’da kalacağımız 4 akşam için de ismimi bekleme listesine eklediler.

Lizbon’da şahane bir Michelin Yıldızlı restoran: LOCO

Bu süre içinde maalesef geri dönüş olmadı. Ta ki biz Lizbon’a uçarken attıkları e-postayı uçak inince görene kadar! O akşam için bir iptal aldıklarını ve bizi ağırlayabileceklerini söyleyen bir e-postada. Ancak 15.30’a kadar cevap beklediklerini söylemişlerdi e-postada. Saat 15.25! Ben uçağın park etmesini beklemeden telefona sarıldım ve mekâna geleceğimizi söyledim. Heyecanla otele gittik, yerleştik ve 19.30’daki rezervasyonumuza kadar şehirde biraz dolaştık.

İzmir’in en iyi 10 restoranı
İzmir’in en iyi 10 restoranı


Açık mutfağa sahip LOCO’da şef Alexandre Silva işinin başındaydı. Zaten zaman zaman gelip o an servis edilen tabakla ilgili kendisi bilgi verdi.

Lizbon’da şahane bir Michelin Yıldızlı restoran: LOCO

Masada yerimizi aldığımızda önümüzde kapalı duran siyah birer zarf vardı. Açtığımızda bunun aslında bir menü olduğunu fark ettik. Menü bir karttı ve üzerinde iki seçenek sunuyordu 14 moments (86 Euro) yada 18 moments (96 Euro). Yani Türkçesi 14 veya 18 an. An diye kastettiği tabaklar. Yani 14 tabaklık mı yoksa 18 tabaklık mı servis istediğinize karar veriyorsunuz. Bunlara an denmesinin sebebi her bir tabakla birlikte farklı bir deneyim bir an yaşamanız.  Deniz ağırlı bir menü olduğunu söyledikleri için zaten çok beğendiğim Portekiz beyaz şarabı Vinho Verde söyledim. Dilerseniz şarap eşleştirmesi de yapabiliyorsunuz.

Lizbon’da şahane bir Michelin Yıldızlı restoran: LOCO

Sonrasında sırasıyla önce başlangıç tabakları ( 4 tabak), ardından ana yemekler (6 tabak) ve sonrasında da tatlı tabaklarından (4 tabak) oluşan 14 tabağın servisi başladı. Tüm bu deneyim 2,5-3 saat sürüyor. 

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Dünyanın en ilginç 20 restoranı Listede Türkiyeden de bir yer var...
Dünyanın en ilginç 20 restoranı! Listede Türkiye'den de bir yer var...


Her bir tabak sürprizlerle dolu. Şefin yerel lezzetlerle dünya mutfaklarını sentezleme şekli mükemmel. Uzak doğu mutfağı da  var Akdeniz mutfağı da! Zaten başlangıcı Portekiz’in milli yemeği olan Bacalhau (morina balığı) ile yapıyorsunuz. Bazı tabaklar masanıza getirilen arabalarda hazırlanıp servis ediliyor.

Lizbon’da şahane bir Michelin Yıldızlı restoran: LOCO

Örneğin kendi yaptıkları ekmekleri servis ederken gelen arabada tereyağlarını hazırladılar. Sashimi kesimini yine arabada yapıp tabağı hazırladılar. Ayakkabı boyacı sandığı gibi bir sansık getirip çekmecelerinden Portekiz usulü tatlıları servis ettiler.

Lizbon’da şahane bir Michelin Yıldızlı restoran: LOCO

Tüm 14 tabak arasında damağımda kalan lezzetler fermente yoğurtlu tavuk kağıtları, kendi yaptıkları tereyağı, kerevizli midye, kurutulmuş ördek eti, dana dili tempura ve yeşil elmalı ve yoncalı sorbe oldu. Tabi yumurtalı mini tartlarına da bayıldım! 

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Bir tek masası var, zenginler sıraya giriyor
Bir tek masası var, zenginler sıraya giriyor!

 

Çay kahve servislerini syfon demleme aletleri ile yapıyorlar. O da yine masanıza geliyor ve hemen yanınızda kahve veya çayınızı demliyorlar. LOCO, Alexandre Silva’nın Portekiz lezzetlerini yenilikçi deneysel anlayışla farklı bir konseptle sunduğu ilginç bir restoran. Yolu Lizbon’a düşenler ve farklı lezzetler arayanların mutlaka uğraması gereken bir restoran. Tabii 7 masalık bu mekana en az 1 ay önceden rezervasyon yaptırmayı unutmayın!

Lizbon’da şahane bir Michelin Yıldızlı restoran: LOCO

Fotoğraflar: Gürhan KARA

Gürhan KARA
Gürhan KARA
gurhankara@tadindaseyahat.com
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