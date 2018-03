Lizbon’da şahane bir 'Michelin Yıldızlı' restoran: LOCO

Şansımı deneyip rezervasyon yapmak istediğimde bana maalesef dolu olduklarını en erken nisan ortası kabul edebildiklerini söylediler (Bu cevabı aldığımda şubat sonlarıydı!) Ancak istersem beni bekleme listesine ekleyebileceklerini ve iptal olması durumunda haberdar edeceklerini söylediler. Ben de şansımı deneyeyim dedim ve kabul ettim. Lizbon’da kalacağımız 4 akşam için de ismimi bekleme listesine eklediler.

Bu süre içinde maalesef geri dönüş olmadı. Ta ki biz Lizbon’a uçarken attıkları e-postayı uçak inince görene kadar! O akşam için bir iptal aldıklarını ve bizi ağırlayabileceklerini söyleyen bir e-postada. Ancak 15.30’a kadar cevap beklediklerini söylemişlerdi e-postada. Saat 15.25! Ben uçağın park etmesini beklemeden telefona sarıldım ve mekâna geleceğimizi söyledim. Heyecanla otele gittik, yerleştik ve 19.30’daki rezervasyonumuza kadar şehirde biraz dolaştık.



Açık mutfağa sahip LOCO’da şef Alexandre Silva işinin başındaydı. Zaten zaman zaman gelip o an servis edilen tabakla ilgili kendisi bilgi verdi.

Masada yerimizi aldığımızda önümüzde kapalı duran siyah birer zarf vardı. Açtığımızda bunun aslında bir menü olduğunu fark ettik. Menü bir karttı ve üzerinde iki seçenek sunuyordu 14 moments (86 Euro) yada 18 moments (96 Euro). Yani Türkçesi 14 veya 18 an. An diye kastettiği tabaklar. Yani 14 tabaklık mı yoksa 18 tabaklık mı servis istediğinize karar veriyorsunuz. Bunlara an denmesinin sebebi her bir tabakla birlikte farklı bir deneyim bir an yaşamanız. Deniz ağırlı bir menü olduğunu söyledikleri için zaten çok beğendiğim Portekiz beyaz şarabı Vinho Verde söyledim. Dilerseniz şarap eşleştirmesi de yapabiliyorsunuz.

Sonrasında sırasıyla önce başlangıç tabakları ( 4 tabak), ardından ana yemekler (6 tabak) ve sonrasında da tatlı tabaklarından (4 tabak) oluşan 14 tabağın servisi başladı. Tüm bu deneyim 2,5-3 saat sürüyor.







Her bir tabak sürprizlerle dolu. Şefin yerel lezzetlerle dünya mutfaklarını sentezleme şekli mükemmel. Uzak doğu mutfağı da var Akdeniz mutfağı da! Zaten başlangıcı Portekiz’in milli yemeği olan Bacalhau (morina balığı) ile yapıyorsunuz. Bazı tabaklar masanıza getirilen arabalarda hazırlanıp servis ediliyor.

Örneğin kendi yaptıkları ekmekleri servis ederken gelen arabada tereyağlarını hazırladılar. Sashimi kesimini yine arabada yapıp tabağı hazırladılar. Ayakkabı boyacı sandığı gibi bir sansık getirip çekmecelerinden Portekiz usulü tatlıları servis ettiler.

Tüm 14 tabak arasında damağımda kalan lezzetler fermente yoğurtlu tavuk kağıtları, kendi yaptıkları tereyağı, kerevizli midye, kurutulmuş ördek eti, dana dili tempura ve yeşil elmalı ve yoncalı sorbe oldu. Tabi yumurtalı mini tartlarına da bayıldım!

Çay kahve servislerini syfon demleme aletleri ile yapıyorlar. O da yine masanıza geliyor ve hemen yanınızda kahve veya çayınızı demliyorlar. LOCO, Alexandre Silva’nın Portekiz lezzetlerini yenilikçi deneysel anlayışla farklı bir konseptle sunduğu ilginç bir restoran. Yolu Lizbon’a düşenler ve farklı lezzetler arayanların mutlaka uğraması gereken bir restoran. Tabii 7 masalık bu mekana en az 1 ay önceden rezervasyon yaptırmayı unutmayın!

Fotoğraflar: Gürhan KARA