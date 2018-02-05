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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerSeyahatErzurum Erzurum’un damak çatlatan mekanları
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Seyahat

Erzurum’un damak çatlatan mekanları

Erzurum’a geçtiğimiz günlerde ikinci kez gittim. İlk gittiğimde de, bu son gidişimde de lezzet açısından beni fazlasıyla memnun eden bir şehirle karşılaştım. Bir kere ben tam bir Cağ Kebabı hayranıyım. Herkes 3-4 şişle doyarken benim bu kebapta hiç sınırım yok. Çok seviyorum. O yüzden Erzurum benim kalbimde hep ayrı bir yerde.

Gürhan KARA / Instagram: @tadindaseyahat
Gürhan KARA
Gürhan KARASeyahat Yazarı

Bu iki Erzurum seyahatimde deneyip de aklımda ve damağımda yer edinen mekanlar şöyle; Erzurum’un damak çatlatan mekanları

Koç Cağ Kebap: Şehirde birçok kebap salonu bulunuyor. Ancak en çok tavsiye edilenlerden biri ilk Erzurum seyahatimde gittiğim Koç Cağ Kebap’tı. Kesinlikle doymak bilmedim çünkü kebap inanılmaz lezzetliydi. Şişlere geçirilen et sonrasında mangalda biraz daha pişiriliyor. Ancak yumuşak ve sulu tercih ederseniz o zaman az pişmiş şekli olan Tatari istemelisiniz...

Erzurum’un damak çatlatan mekanları

Çınar Cağ Kebap: İkinci Erzurum seyahatinde ise Cağ kebap için bu kez yine tavsiyeler üzerine Çınar Cağ Kebap’a gittik. Gelsin tatariler! Gerçekten yine tam bir kebağ ziyafeti yaşadık. Ben tatati haricinde normal pişmiş olanı da sipariş ettim. Evet daha sert oluyor ama kesinlikle daha az lezzetli değil!

Erzurum’un damak çatlatan mekanları

Dönerci Hacı Baba: Her iki seyahatimde de bu nefis dönerciye gittik. Özelliği Erzurum dağlarında yetişen kuzulardan yapılan löp etli bir döner olması ve üzerine reyhan dökülerek servis edilmesi. Parmaklarımı yiyebilirim bir gün bu döneri yerken. 

Erzurum’un damak çatlatan mekanları

Tarihi Emir Şeyh Köftecisi: Bu köftecinin içinde bulunduğu konak inanılmaz güzel. Tavan işlemeleri için özel olarak Sudan’dan usta getirilmiş ve yaptırılmış. Köftesi bildiğimiz elle yuvarlanmışlardan değil daha Adana kebap gibi şişe geçirilerek mangalda pişirilenlerden. Cevizli ve pekmezli baklavalarına bittim!

Erzurum’un damak çatlatan mekanları

Orta Çorbacı: Doğu Anadolu çorbalarıyla meşhur bölgemiz. Erzurum’da bu durum değişmiyor. Nefis yöresel çorbalardan denemek için Orta Çorbacı’ya gittik.  Aşotu ile yapılan Ayran aşı çorbası yoğurtlu çorbalardan hoşlananlar için birebir. Ben de çok sevdim!

Erzurum’un damak çatlatan mekanları

Kadayıfçı Muammer Usta: Erzurum denilince akla ilk gelen şeylerden biri kadayıf dolması. Bunun için de adres Muammer Usta. Geçmişi Selçuklular dönemine kadar giden kadayıfın cevizle doldurulup şerbetlenerek servis ediliş şekli kadayıf dolması. Yanında da taze çay ile olağanüstü lezzetli!

Erzurum’un damak çatlatan mekanları

Erzurum Evleri: Biribine bağlı 11 tarihi konaktan oluşan Erzurum Evleri farklı ambiyansıyla mutlaka gidip görülmesi gereken yerlerden. Evler restore edilip otantik hallerine kavuşturulmuş. İster yer sofrasında gözleme-mantı yiyin, isterseniz de soba başında kestane, patates ve semaverde çay keyfi yapın...

Erzurum’un damak çatlatan mekanları

Coffee Tainer: Canınınız daha modern bir ambiyansta kahve çekerse Coffee Tainer imdadınıza yetişecek. Americano, Machiato yada Türk kahvesi. Erzurum’un soğuğuna birebir. Yanında da leziz tatlılar...

Erzurum’un damak çatlatan mekanları

 Fotoğraflar: Gürhan KARA

Kaynak: Gürhan KARA / Instagram: @tadindaseyahat

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