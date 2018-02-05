Erzurum’un damak çatlatan mekanları

Bu iki Erzurum seyahatimde deneyip de aklımda ve damağımda yer edinen mekanlar şöyle;

Koç Cağ Kebap: Şehirde birçok kebap salonu bulunuyor. Ancak en çok tavsiye edilenlerden biri ilk Erzurum seyahatimde gittiğim Koç Cağ Kebap’tı. Kesinlikle doymak bilmedim çünkü kebap inanılmaz lezzetliydi. Şişlere geçirilen et sonrasında mangalda biraz daha pişiriliyor. Ancak yumuşak ve sulu tercih ederseniz o zaman az pişmiş şekli olan Tatari istemelisiniz...

Çınar Cağ Kebap: İkinci Erzurum seyahatinde ise Cağ kebap için bu kez yine tavsiyeler üzerine Çınar Cağ Kebap’a gittik. Gelsin tatariler! Gerçekten yine tam bir kebağ ziyafeti yaşadık. Ben tatati haricinde normal pişmiş olanı da sipariş ettim. Evet daha sert oluyor ama kesinlikle daha az lezzetli değil!

Dönerci Hacı Baba: Her iki seyahatimde de bu nefis dönerciye gittik. Özelliği Erzurum dağlarında yetişen kuzulardan yapılan löp etli bir döner olması ve üzerine reyhan dökülerek servis edilmesi. Parmaklarımı yiyebilirim bir gün bu döneri yerken.

Tarihi Emir Şeyh Köftecisi: Bu köftecinin içinde bulunduğu konak inanılmaz güzel. Tavan işlemeleri için özel olarak Sudan’dan usta getirilmiş ve yaptırılmış. Köftesi bildiğimiz elle yuvarlanmışlardan değil daha Adana kebap gibi şişe geçirilerek mangalda pişirilenlerden. Cevizli ve pekmezli baklavalarına bittim!

Orta Çorbacı: Doğu Anadolu çorbalarıyla meşhur bölgemiz. Erzurum’da bu durum değişmiyor. Nefis yöresel çorbalardan denemek için Orta Çorbacı’ya gittik. Aşotu ile yapılan Ayran aşı çorbası yoğurtlu çorbalardan hoşlananlar için birebir. Ben de çok sevdim!

Kadayıfçı Muammer Usta: Erzurum denilince akla ilk gelen şeylerden biri kadayıf dolması. Bunun için de adres Muammer Usta. Geçmişi Selçuklular dönemine kadar giden kadayıfın cevizle doldurulup şerbetlenerek servis ediliş şekli kadayıf dolması. Yanında da taze çay ile olağanüstü lezzetli!

Erzurum Evleri: Biribine bağlı 11 tarihi konaktan oluşan Erzurum Evleri farklı ambiyansıyla mutlaka gidip görülmesi gereken yerlerden. Evler restore edilip otantik hallerine kavuşturulmuş. İster yer sofrasında gözleme-mantı yiyin, isterseniz de soba başında kestane, patates ve semaverde çay keyfi yapın...

Coffee Tainer: Canınınız daha modern bir ambiyansta kahve çekerse Coffee Tainer imdadınıza yetişecek. Americano, Machiato yada Türk kahvesi. Erzurum’un soğuğuna birebir. Yanında da leziz tatlılar...

Fotoğraflar: Gürhan KARA